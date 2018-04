Dell Axim X5 - dlouhodobé zkušenosti uživatele (první díl)

Žádné zařízení nebude vypadat jako nové donekonečna. Časem se projeví jeho nedostatky, ale možná i přednosti právě v jeho kvalitě a to nás přivedlo k tomu, že bychom je mohli začít sepisovat. Protože však má redakce Palmare k dispozici pouze omezené množství kapesních počítačů, je i na vás, čtenářích, zda se bude naše nová rubrika rozrůstat či nikoliv. Pokud vlastníte jakékoliv PDA či příslušenství k němu (stylusy a fólie zřejmě vynecháme :) alespoň několik týdnů a máte o něm co napsat, můžete si to vyzkoušet. Budete-li se svým výtvorem spokojeni, proč se se zkušenostmi nepodělit i s ostatními čtenáři? Text nám stačí zaslat (redakce at palmare.cz) a pak už nic nemusí bránit jeho vyjítí. Takové články jsou samozřejmě honorovány, tak proč si jimi nevydělat alespoň na část nového (v případě PDA za pět set třeba i celého ;) kapesního počítače?

Začněme soupisem zkušeností ze zhruba dvouletého užívání Dellu Axim X5.

Axim X5 je první handheld společnosti Dell vůbec. Když se před více než dvěma lety dostal na trh, způsobil malou revoluci - nabízel vysoký výkon, solidní výdrž na baterie i líbivý design za relativně nízkou cenu (cca 15 tisíc na našem trhu), která nebyla na tehdejší poměry příliš obvyklá. Tento krok z Dellu během několika měsíců udělal významného výrobce kapesních počítačů na trhu a high-end model časem doplnil nižší X3, který následovaly série X50 či X30.

Dva druhy X5ky

Axim X5 se dodával v několika variantách - první měla 300MHz procesor a ve výbavě chyběla synchronizační kolébka. Nejvyšší model, kterému se budeme věnovat, má takt procesoru o sto megahertzů vyšší, v balení byla kromě něj k nalezení také elegantní stříbrná kolébka, na které při nabíjení svítí pronikavou modří logo Dellu.

Nevýhodou naopak je fakt, že PDA v nejvyšší řadě nelze s počítačem synchronizovat jinak, než právě přes kolébku (pokud tedy není využito spojení bezdrátové), protože samotný kabel není ve standardním balení dodáván.

Zmiňovaný handheld je starý zhruba dva roky a využíván poměrně intenzívně. Dříve sloužil k připojování na internet přes mobil, tudíž byl nabíjen prakticky každý den, nyní spíše k testování softwaru a jako slovník, čímž se interval nabíjení snížil zhruba na dvakrát, třikrát do týdne. I takto intenzívní používání nemá na výdrž baterie po dvou letech zásadní vliv. Ta pořád "drží", což je dáno zejména její kapacitou 1440 mAh.

V případě, že by někomu standardně dodávaný akumulátor nevyhovoval, může si zakoupit baterii s dvojnásobnou kapacitou. Standardnímu akumulátoru se budeme věnovat více ve druhé části, kde nebude chybět výsledek měření její kapacity.

Design neurazí ani po letech

Designově už X5ka poněkud zaostává, ne však natolik jako třeba starší iPAQy. Je to kus PDA s váhou 184 gramy, co oceňujeme, je provedení - stříbrná barva se stále nikde neloupe, strany jsou pogumované a akumulátor nemá žádnou vůli. Ta je pouze u baterie záložní, která má vlastní kryt a ten působí, jakoby byl zabudován až dodatečně a při poklepání na něj chrastí.

Stylus už si po intenzivním používání pomalu a jistě říká o předčasný důchod, u něj stálost barvy zdaleka neplatí. Původní stříbrná je na mnoha místech sedřená až na měď, ze které je stylus zřejmě vyroben.

Nešťastné tlačítko

Co Dell u svého prvního kapesního počítače nevychytal, je pětisměrné ovládací tlačítko zařízení. To bylo kritizováno již v době uvedení Aximu na trh, sice funguje, avšak nepříliš spolehlivě. To znesnadňuje zejména hraní her či pohyb v některých programech. Tlačítko bylo vlastně původně pouze čtyřsměrné, šlo jej sice stisknout, ale v programech to žádnou odezvu nemělo. Její podpora přibyla až s upgradem operačního systému na verzi 2003, kterou popisovaný Axim zhruba po roce podstoupil. Poté přibyla v možnostech záložka Navigation Button a možnost aktivace funkce "Enter".

Značně unaveně také vypadá resetovací tlačítko, které je zapuštěno v postranním pogumování. Občasným pícháním do něj vypadá poněkud "otekle".

Pochvalu naopak zaslouží páčka na levé straně sloužící například ke scrollování stránky. Pro leváka je taková věc opravdovým přínosem.

Displej svítí jako zamlada

Podsvícení obrazovky i po dvou letech používání nevykazuje žádné změny barev, ty jsou stálé a poměrně věrné. Na trhu jsou v současné době samozřejmě lepší QVGA displeje, na svoji dobu však tato nedělala Aximu žádnou ostudu a i dnes by ve srovnání s konkurencí obstála.

Jak hraje?

Dříve sloužilo zařízení také k občasnému přehrávání hudby, která byla v jeho podání poslouchatelná zhruba na úrovni přenosných MP3 přehrávačů. Sluchátkový jack umožňuje stereo přehrávání a není problém do něj připojit jakákoliv sluchátka s odpovídající koncovkou.

Již od počátku však poměrně dost zlobil mikrofon, který zvuky sice nahrával, při jejich poslechu však nebylo téměr nic slyšet. Protože na nahrávání byla používána jiná zařízení, zůstala tato věc bez povšimnutí a tudíž nevíme, zda se jedná o vadu kusu, nebo vlastnost X5ky.

Zítra si blíže popíšeme problémy vzniklé absencí Bluetooth či SDIO slotu, zhodnotíme výkon procesoru a přineseme test baterie zařízení. Pokud by vás zajímaly i jiné informace, využijte k tomu diskuzi pod článkem a v rámci možností budou dotazy ve druhé části článku zodpovězeny.