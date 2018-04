Dell Axim X3 - budou padat s listím i ceny?

Když se v polovině loňského roku objevily první informace o možném vstupu Dellu na trh handheldů, zasvěcení zpozorněli. Firma, která je známá jako mistr v řízení nákladů (a tím i nízkými cenami konečných produktů), mohla přinést do dosud spíše "nákladnější" platformy čerstvý vítr, což se v závěru roku i stalo. Dell dal na předvánoční trh nejen dva nové modely Axim X5 s revolučně nízkou cenou (nevykoupenou výraznějšími kompromisy), nýbrž učinil i dvě zásadní prohlášení. Jednak, že dá v roce 2003 na trh handheld s barevným displejem a s cenou někde kolem 150 USD a jako druhou věc, že se neuzavírá ani dalším operačním platformám.

Aximy měly na trhu ihned zasloužený úspěch a podařilo se mu ihned ukousnout velmi zajímavý podíl na trhu. Začalo se mluvit o dalších řadách, kterými by Dell chtěl doplnit svoje produktové portfolio. Překvapením bylo, že dosavadní Aximy X5 by měly tvořit jakousi nižší střední třídu a k nim by chtěla firma přidat high-endový model s WiFi/Bluetooth (později s GSM) a rovněž slíbený nový low-end s cenou někde kolem zmíněných 150 USD.

AximX3 - zatím jen šeptanda

Zvěsti pocházejí s PocketPC Italia, který zveřejnil neoficiální informace o tom, že v listopadu by měl Dell dát na trh novou řadu Aximů X3 vybavených procesorem Intel XScale PXA26X. Opět zde budou dva modely - jeden s taktem 300MHz a druhý s 400 MHz. Oba budou mít 64MB RAM a 48MB ROM, SDIO slot. Lišit by se měly ještě baterií - 1100mAh v levnějším typu a 1400mAh v tom druhém. Oba modely poběží samozřejmě s Windows Mobile 2003.

Po měsíci by je měl podle PocketPC Italia následovat high-endový model s WiFi a Bluetooth (X7?) a pak přijde čas na model i s GSM/GPRS.

Je to pravděpodobné? Asi ano!

Jsou to zatím všechno velmi neoficiální informace a dohady, vypadají ale docela věrohodně. Příchod nového modelu na klasicky lukrativní předvánoční trh si lišácký Dell jistě nenechá ujít.

Otázkou zůstává cena. Není totiž vůbec jisté, že Dell X3 bude levnější než X5, zejména nabídne-li srovnatelnou kvalitu a k tomu třeba ještě kompaktnější design. Řeči o handheldu za 150 USD by se mohly rychle rozplynout, či možná Dell nasadí do této kategorie řadu X5. Jak ale známe Dell, neměl by ani model Axim X3 patřit k předraženým výrobkům.