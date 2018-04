Děláme hry pro Nokii 9210

Nokia spolupracuje s českou společností Illusion Softworks (IS) na vývoji her pro mobilní telefony. IS je již ve světě známá jako výrobce kvalitních počítačových her a Nokii netřeba příliš představovat. Princip přenosu samotné hry na mobilní telefon bude velmi jednoduchý. Stáhnete si ji z internetu.

Z mobilních telefonů, které připadají v úvahu, je nejlépe připravena Nokie 9210, která díky svému hardwarovému řešení (například velký barevný displej) umožňuje vytvořit kvalitní hru. Illusion Softworks dokonce uvažuje o multiplayeru. Prostřednictvím technologie WAP (Wirelles Aplication Protocol) by tak mohlo hrát více hráčů najednou.

Princip spolupráce je takový, že Illusion Softworks vyvinutou hru umístí na web, a uživatel, který o ni bude mít zájem, si ji za jistý poplatek bude moci stáhnout. Výhoda pro Nokii spočívá v tom, že tímto způsobem bude moci zajistit svým zákazníkům širší nabídku služeb přímo na internetu. Tento princip by se v budoucnu neměl vztahovat jen na hry.

Illusion Softworks je nejúspěšnější českou společností vyvíjející počítačové hry, která se po celém světě proslavila svým titulem Hidden & Dangerous, a svou pověst potvrdila neméně kvalitním Flying Heroes. Firma navíc nyní pracuje na hrách Mafia a Hidden & Dangerous 2, které patří mezi dvacítku nejočekávanějších her na světě. V současné době zaměstnává více než stovku zaměstnanců a vyvíjí hry jak pro PC, tak pro herní konzole PlayStation 2 a Xbox. Velmi zajímavý je také fakt, že Illusion Softworks pravděpodobně využijí při implementaci hry do Nokie některou ze značek svých již existujících produktů.

Jak bude výsledek takové spolupráce vypadat, to se můžeme zatím jen dohadovat, něco podobného tu totiž ještě nebylo. Každopádně pro hry na mobilní telefony je spojení Nokie a Illusion Softworks slibným krokem.