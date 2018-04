Dělá nové www stránky pro LG Samsung?

Internetové stránky LG s nabídkou mobilních telefonů mají nový design. Jsou přehlednější než dříve, ale kdo občas zabrousí na stránky výrobců mobilů, asi se pozastaví nad tím, že už je někde viděl. A ono to tak opravdu je. Jako by z oka vypadly stránkám Samsungu. Ten je největším konkurentem LG, takže je málo pravděpodobné, že by mu s webovou prezentací pomáhal. Takže spíš nějaký web designér postrádal nápad a tak se nechal inspirovat, jen možná nemusel opisovat tak dokonale.

Nová homepage LG pro GSM telefony a vpravo ta samá stránka v podání Samsungu.

A ještě jeden příklad: vlevo popis konkrétního telefonu u LG a vpravo u Samsungu.