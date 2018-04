Děkujeme všem, kteří vyplnili náš dotazník zveřejněný počátkem dubna. Některé výsledky tohoto průzkumu, v němž jsme se snažili zjistit, jaká by měla být ideální podoba Mobil.cz podle našich čtenářů, nás mile překvapily, jiné pro nás byly již méně uspokojivé. Všechny dohromady však jsou důvodem k zamyšlení. Díky vaší spolupráci teď lépe víme, co vám na Mobil.cz chybí a co naopak přebývá a podle těchto připomínek se budeme snažit přizpůsobit podobu našeho deníku tak, aby se co nejvíce přiblížila vašim potřebám.