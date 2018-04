Dekódování mobilů - lidská naivita je věčná

Denně dostáváme zhruba desítku žádostí o servisní kódy - množství lidí si přečetlo poznámku, že servisní kody pro tento typ telefonu neexistuje a tak nelení poslat nám email a zeptat se, zda se něco nezměnilo a neschováváme si něco v rukávě.

Podobná situace je na celosvětovém internetu. Zájem o aktuální dění ve sféře telekomunikací zdaleka nevyváží zájem o sebepitomější servisní trik. Dašlí řada emailů nám tak dochází ze zahraničí a Portugalci, Australani i Němci (a v poslední době Rumuni) se snaží luštit češtinu a ptají se nás, kde je anglická verze stránek Mobil serveru. Ta ovšem není...

Zde je dlužno říci, že až potud je lidské pachtění za servisními kódy, triky a návody na šetření pochopitelné. Čtenářským trhákem se stal článek o tom, jak zdarma telefonovat z Go karty, ačkoliv v době, kdy jsme jej uvolnili ke zveřejnění, EuroTel zlatý důl telefonování uzavíral.

Poslední dobou jsem ale několikráte narazil na poněkud méně legrační způsob využívání lidské snahy ušetřit a přijít na kloub něčemu, co pro nás nebylo určeno. Podvody ve své nejhrubší podobě.

Není to tak dávno, co nás někteří z vás upozornili, že na MaMedii nabízí kdosi ku koupi věčnou telefonní kartu v cenách okolo 2 000 Kč a návod na její výrobu za ceny okolo 20 000 Kč. Jak se dalo čekat, šlo o podvod a jednoduchý pokus, jak si přivydělat - stránky na GeoCities jsou registrované na nesmyslné jméno, komupak byste si stěžovali, že údajně věčná telefonní karta nějak nefunguje? Na uvedený email na anonymním mailovém serveru? To byste si pomohli!

Nebo další příklad: tyto poměrně anonymní stránky nabízejí, že vám po zaregistrování zašlou servisní kódy pro váš mobilní telefon. Nutno ovšem je zadat IMEI telefonu - neváhejte ani vteřinu, že toto IMEI putuje ke klonařům mobilů, kteří vymazávají z ukradených mobilů jejich IMEI a nahrazují je jinými, nezprofanovanými.

Nachytali jste se? Věřte nebo ne, ale IMEI má poměrně vysokou cenu - jsou státy, kde IMEI registry fungují a kde není žádná legrace pohybovat se s kradeným telefonem. Vaše IMEI tak výhodně pomohlo zloďějům, kteří si algoritmy na generování IMEI dost dobře nemohou opatřit.

Až potud jsme poukazovali na podvodníky zřejmé - jak ale posuzovat nabídky na odblokování SIM Locku nebo update software - tedy na činnosti, jež přísluší autorizovaným servisům? Těžko říci - konec konců i v našem bazaru se objevují nabídky na přeprogramování telefonů. Něco jste nenašli? Podívejte se za hranice - konkrétně směrem do Polska, kde tento druh bussinesu kvete. Začít můžete třeba zde - na těchto stránkách nabízejí přeprogramování čehokoliv vyjma opékače topinek.

Nevíte, zda jde o podvod? To my taky ne...