Dejte si pozor na neplatné dobíjecí kupóny

Vždyť jsem si chtěl jen dobít účet novým kupónem, řeknete si. Jaké však bude vaše překvapení, když vás po zadání kódu "plechová paní" na lince pro dobíjení informovala, že uvedené číslo je neplatné. Číslo kupónu jste ale zadali správně, o čemž vás zpraví také dobíjecí linka našich operátorů (Paegas, EuroTel - číslo vám automaticky zopakují; Oskar - jste informováni o správném či špatném zadání). Jak v tomto případě dále postupovat?

Neukvapujte se

Nastávají potíže

Zadávat číslo opakovaně je zbytečné. Nejlepší je zavolat na infolinku daného operátora, kde překontrolují kredit vaší předplacené karty. Je možné, že jste se přeci jen překlepli (a ještě přeslechli). Také se mohou objevit technické problémy a způsobit chybu v komunikaci mezi vaším telefonem a ústřednou. V obou případech vaši kartu operátor dobije manuálně.Mnohem horší variantou však je, když vám pracovník infolinky sdělí, že váš kupón je blokován. Podle námi zjištěných informací se to může stát v síti Paegas. RadioMobil totiž nové kupóny dodává odběratelům v neaktivním stavu. Jakmile odběratel obdrží dodávku, zkontroluje množství a výrobní čísla kupónů (pozor, nejedná se o dobíjecí číslo). Pokud vše souhlasí, odběratel písemně potvrdí dodávku a kupóny jsou ihned zaktivovány. Když prodejce zapomene dodávku potvrdit, do prodejní sítě se tím dostávají kupóny nezaktivované; takový kupón vaší SIM kartu opravdu nenabije.

"Twistové kupóny jsou distribuovány na prodejní místa v neaktivním stavu především z bezpečnostních důvodů. Naši prodejci, dealeři a obchodní partneři aktivují twistové kupóny až ve chvíli, kdy jim dorazí na prodejnu a oni zkontrolují, jestli objednaný počet odpovídá dodanému. V tu chvíli se s námi dotyčný prodejce spojí a písemně potvrdí dodávku. Kupóny jsou jim okamžitě zaktivovány." Tak celou záležitost komentovala Tereza Kakosová, tisková mluvčí RadioMobilu.

A jak reagovali na dotaz distribuce předplacených kupónů svým přímým odběratelům zbylí dva čeští operátoři?

EuroTel dodává obchodním partnerům kupóny již aktivované, jak uvedl jeho mluvčí Jan Kučmáš. Naproti tomu Oskar drží tyto údaje pod pokličkou. "Jedná se o obchodní vztah s našimi distributory, a proto nejsme oprávněni podat podrobnější informaci," uvedl Igor Přerovský, tiskový mluvčí Českého Mobilu.

U EuroTelu tedy nebezpečí koupě zablokovaného kupónu nehrozí, u Oskara to nelze říci. Naštěstí nemusíte panikařit. Pravděpodobnost, že se do podobné situace dostanete, je velmi malá (bxť nikoli nulová). Nejedná se o chybu operátora, ale prodejce. Pokud tedy tuto zkušenost absolvujete, obraťte se přímo na prodejce. Dále vám může pomoci váš operátor. Nutné však je, abyste si pamatovali společnost, adresu (nejlépe i čas) nákupu kupónu. Dosud nebyli operátoři infolinek na takovou situaci připraveni. Podle slov Terezy Kakosové však RadioMobil v současné době připravuje proceduru, která poskytne řešení, jak účinně a rychle postupovat i v takovém případě.

Několik rad na závěr

A co dělat, abyste problémům předešli? Nejlepší je nakupovat dobíjecí kupóny přímo v prodejnách s mobilními telefony (u autorizovaných prodejců nebo ve značkových prodejnách). Nechte si účet dobít přímo prodejcem, nebo to udělejte sami ještě v prodejně. Pokud spěcháte, rozhodně si nechte vystavit doklad o nákupu, abyste případně mohli bezcenný kupón účinně reklamovat. A když už se přeci jen dostanete do úzkých, nenechte se jen tak odbýt.