Dejte sbohem t-zones, přichází Google

Tento projekt je jednou z částí nové datové strategie německého operátora. V té chce poskytnout svým zákazníkům především plnohodnotný přístup na internet.

Narozdíl od současného stavu, kdy je vstupní branou portál t-zones, by se měl nový internet Web´n´walk odvážněji pustit do internetu. "S úvodní stránkou Google chceme říct zákazníkům, že s naším mobilním internetem mohou surfovat jako doma na počítači," řekl Ulli Gritzuhn. V nabízených 3G telefonech pro novou službu by měla být předinstalovaná Opera.

Stávající operátorské portály jako t-zones u T-Mobile a Vodafone Live! u zákazníků příliš nezdomácněly. Jsou pro ně zbytečně složité a drahé. Eurotel u nás kvůli obavám zákazníků z drahého surfování po portálu Eurotel Live! změnil účtování.

Růžový operátor už v Německu spustil své nové pojetí mobilního internetu Web´n´walk. Našim západním sousedům nabízí nový rychlý datový tarif, ve kterém je za deset euro k dispozici 30 MB dat. V Nizozemí, Velké Británii a České republice chce rychlý internet spustit do konce tohoto roku.