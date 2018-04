Deja vu po finsku - recenze dvojčat 5200 a 5300 od Nokie

Nokia si na období předvánočních shonů připravila dvě sportovně střižené novinky, které uspokojí i hudby chtivé uživatele. Modely 5200 a 5300 však od sebe jen tak na první pohled nerozeznáte.

Když nám tak přišly do redakce, původně jsme si mysleli, že jsme právě zažili deja vu. Namísto chyby v Matrixu však zanedlouho přijdete - stejně jako my - na to, že před vámi stojí jen jednovaječná dvojčata.

Je tak nasnadě vzpomenout si na hru "najdi deset rozdílů". Skoro jsme uvažovali i o čtenářské soutěži, avšak pro napočítání viditelných odlišností nevyužijete ani prsty jedné ruky. Přesto je mezi telefony značný cenový rozdíl.

Oba modely představila Nokia na konci září letošního roku v New Yorku, první informace o těchto novinkách jsme vám však přinesli již o týden dříve. Telefony jsou určeny pro mladé uživatele a mají vysouvací konstrukci.



Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Stylová dvojka se sportovním duchem a velmi dobrou výbavou.

Vzhledově se obě novinky liší opravdu jen nepatrně. Do redakce nám dorazily v červenobílé kombinaci, která jejich sportovního ducha evokuje nejvíce. V případě modelu 5200 lze sáhnout i k modrobílé variantě, model 5300 nabídne jako alternativu elegantní šedobílou kombinaci.

Nokia 5300

Nokia 5200





Oba telefony se chlubí stejnými rozměry 92,4 × 48,2 × 20,7 mm, liší se pouze svou vahou - 5300 váží 106,5 gramu, jeho dvojče je o 2,3 gramu lehčí. Parametry to sice nejsou oslnivé, v ruce se ale drží oba přístroje příjemně. Horší je to ale s dílenským zpracováním.

Přístroje jsou totiž vyrobeny z možná až příliš měkkých plastů, což má vliv i na jinak efektní výsuvnou koncepci telefonů. Ta tak má citelnou vůli a horní část lze v zavřeném stavu vyklánět do stran přibližně o dva milimetry. Celkově působí telefon až příliš infantilně, což ale nemusí být na škodu.

Nokia 5300

Nokia 5200





U každého přístroje totiž platí, že jednou vidět je lepší než dvakrát slyšet (v našem případě číst). Zatímco se v redakci shodujeme, že telefony vypadají spíše jako hračky, především mladým slečnám se právě tento vzhled velice zamlouvá. Zkrátka, proti gustu žádný dišputát.

Prvním viditelným rozdílem je odlišná barva klávesnic. Zatímco model 5300 má tyto plochy stříbrné, levnější sestřička si ponechala bílou barvu. Další odlišnost najdete po levém boku displeje, kde se usídlily klávesy pro ovládání hudebního přehrávače. Vyšší model má tři, nižší pouze jednu. Oba však ukrývají na levé straně 2,5 mm Jack konektor.

Nokia 5300:

Nokia 5200:





Ostatní prvky jsou již shodné. Na protější straně tak naleznete kromě výrazného loga výrobce i trojici kláves pro ovládání hlasitosti, resp. digitálního přiblížení, a spoušť fotoaparátu. Na této straně se usídlilo i okénko infraportu, který však neslouží k připojení k internetu (není k němu přidružen modem). Nezapomnělo se ani na poutko pro připevnění "machršňůrky" (pravý horní roh).

Na horní straně naleznete standardní miniUSB konektor (ano, na pop-port skutečně zapomeňte), zdířku nabíječky a hlavní vypínač. Na tento shluk prvků téměř navazuje zámek zadního krytu, který tvoří celá záda telefonu. Na něm najdete krycí sklíčko fotoaparátu doplněné o malé zrcátko a mřížku vestavěného reproduktoru.

Nokia 5300:

Nokia 5200:





Pod krytem se ukrývá slot na paměťové karty microSD a baterie BL-5B typu Li-ion s kapacitou 760 mAh slibující u obou modelů více než tři hodiny hovoru či téměř čtrnáct dní pohotovosti. V praxi se však připravte na nabíjení každých pět dní a méně. Na výdrž má vliv především přehrávání hudby.

Displej, klávesnice a ovládání

Nokia 5300 dostala do vínku stejný displej jako například model 6233, tedy aktivní TFT s podporou 262 tisíc barev a rozlišením 240 × 320 obrazových bodů. Displej modelu 5200 je o poznání horší, používá pasivní cSTN technologii, rozlišení 128 × 160 obrazových bodů a jeho fyzické rozměry jsou menší. V ostatních parametrech se displeje shodují.

Nokia 5300:

Nokia 5200:





Klávesnice se u obou modelů liší - jak už bylo zmíněno - pouze barevným pojetím. Jsou sytě modře podsvíceny, příslušné funkční klávesy však svítí zeleně a červeně. Nokii se v poslední době klávesnice opravdu daří a ani u těchto modelů k ní nemáme žádné výhrady. Funkční i alafanumerický blok se chlubí výraznou odezvou, ideálním zdvihem a jednotlivé klávesy jsou dostatečně velké a skvěle hmatově odlišitelné.

Ovládání se velmi dlouhou dobu nemění, oba přístroje jsou postaveny na platformě Series40. V pohotovostním stavu lze využít aktivního režimu, který shrnuje nejdůležitější informace o stavu telefonu (záznamy v kalendáři, přehrávané skladby, příchozí zprávy atp.), měnit můžete celkový vzhled a přizpůsobovat si hlavní nabídku (přesouvat ikony či měnit styl zobrazení mezi tabulkou a seznamem). Samozřejmostí je možnost uložení fotografie na pozadí.

Telefonování a zprávy - konečně novinka

Telefony si poradí s pásmy GSM 900/1800/1900 MHz, vyšší model přihodí i podporu pásma 850 MHz. Sítě třetí generace u těchto modelů zelenou nedostaly. Do adresáře uložíte v případě modelu 5200 500 vícepoložkových záznamů , 5300 jich pojme dvojnásobek.

Každému z nich lze přiřadit až pět telefonních čísel a celou paletu dalších údajů jako email, webovou adresu či poznámku. Pro velké nadšence multimedií je připravena i možnost přiřazení obrázku, který se zobrazí na displeji při příchozím hovoru.

Pohled do adresáře může mít několik podob, pro lidi s horším zrakem si připravila Nokia možnost nastavení velikosti písma. Samozřejmostí je třídění kontaktů do skupin, dle kterých lze ve vyzváněcích profilech filtrovat hovory. Na ty vás přístroje upozorní polyfonií, velmi kvalitním MP3 vyzváněním nebo diskrétně pomocí vibrací.

Samozřejmostí je podpora zpráv SMS, EMS i MMS včetně speciálních odrůd jako je zpráva SMS přímo na displej či zvuková MMS zpráva. Přímo v jejich editoru lze opět přizpůsobovat velikost písma, při nejmenším fontu zobrazí celých jedenáct řádků textu (5300), resp. osm (5200). Ty můžete vyplnit velice rychle díky podpoře slovníku T9, který sice píše s diakritikou, ale před odesláním ji ze zprávy odstraní. Predikci lze nastálo vypnout.

Po celou dobu psaní textovky jste informováni o využitých znacích, stejně tak jako o počtu výsledných zpráv. Paměť telefonu pojme nespočet SMS zpráv, potvrzení o doručení se hromadí v samostatné složce. Odtud se dají lépe spravovat, především jejich hromadné vymazání je velkým přínosem.

Editor zpráv MMS se velmi polepšil a uživateli nabízí spíše vzhled jakéhosi průvodce, který celou tvorbu multimediální zprávy maximálně zjednoduší. Navíc můžete v obou případech komunikovat i pomocí služby Push to Talk. Novinkou je pak aplikace Senzor, o které si tento týden povíme ještě podrobněji. Ta umožňuje zasílání zpráv pomocí technologie Bluetooth.

Emailový klient se stále nedokázal oprostit od Javy, z čehož plynou nesporné nevýhody. Aplikace je sice kvalitní, nelze ji ale nechat pracovat na pozadí a provázanost s nabídkou je velmi omezená. Přitom jde o jeden z nejlepších emailových klientů, který v klasických telefonech známe. Kromě standardních funkcí umí například i filtrovat nevyžádanou poštu.

Organizace a data - dva s "ostřím"

Organizačním schopnostem opět dominuje povedený kalendář, který jako hlavní zobrazení nabídne měsíc nebo týden. U modelu 5300 se pod základní tabulkou zobrazuje přehled aktuálních událostí, které mohou mít několik různých formátů a lze u nich nastavit i opakování. Nižší model o tuto možnost kvůli malému displeji přišel.

K dispozici je také úkolovník a poznámkovač. Budík si poradí i s hudbou ve formátu MP3 nebo rádiem a lze mu nastavit i opakovaní ve vybrané dny. Nabídku pak ucelují aplikace jako je neomezený diktafon, kalkulačka, konvertor, světový čas či stopky. Na internet se pak dostanete pomocí vestavěného prohlížeče v telefonu, který se oproti předchozím modelům v mnohém polepšil.

Krom zastaralého HSCSD/CSD si obě novinky poradí i s GPRS/EDGE a to v obou případech v nejvyšší využitelné konfiguraci (třída 10). K počítači připojíte přístroje pomocí USB kabelu, infraportu nebo modernější technologií Bluetooth. Samozřejmostí je již podpora technologie Mass Storage.

Zábava - hudba vládne světu

Hlavním tahounem zábavních funkcí je u obou modelů hudba. Nabídnut je nejen MP3 přehrávač s mnoha nadstandardními funkcemi jako je ekvalizér či hudební knihovna, ale i rádio. V případě vyššího modelu naleznete v balení sluchátka a redukci z použitého 2,5 mm Jack konektoru na běžný 3,5 mm Jack. Vnitřní paměť telefonů je v obou případech 5 MB, pro hudbu je tak potřeba využít paměťových karet (5300 nabízí v základu 256 MB microSD kartu).

Milovníci obrázků se mohou spolehnout na fotoaparát. U modelu 5300 dokáže pořizovat snímky s maximálním rozlišením 1280 x 960 obrazových bodů (1 Mpix), jeho sestřička se spokojila jen s rozlišením VGA (640 × 480 pixelů). Fotoaplikace nabízí možnosti sekvenčního snímání, nastavení různých efektů či vyvážení bílé. Nokia 5300 nabídne i osminásobný digitální zoom, 5200 pak čtyřnásobný. Zvolit můžete i cílovou paměť pro ukládání.

Nokia 5300:

Nokia 5200:





Kvalitních výsledků lze dosáhnout jen za jasného dne, fotografie interiéru jsou silně podprůměrné. Při přiřazení výsledné fotky ke kontaktu stále Nokia neošetřila problém s natočením snímku o devadesát stupňů (s telefony fotíte na šířku). Samozřejmostí je i možnost natáčení videa, v obou případech však mizerném rozlišení 176 × 144 pixelů.