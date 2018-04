Degeneruje česká společnost pod vlivem mobilů?

Díky nezměrné laskavosti Lidových novin, výzkumné agentury SC&C a reklamní agentury Young&Rubicam můžeme čerpat informace získané v rámci projektu Češi 10 let poté. Projekt, ač je od počátku zaměřen na změny v hodnotovém systému české populace v posledních deseti letech (u věkové skupiny 30-59 let) postihuje i dopady moderních technologií na společnost, jejich přijímání různými skupinami osob a mimo jiné se zabývá také mobilními telefony.

Překvapivě se v závěrečné souhrnné zprávě k výzkumu objevil požadavek na jistá omezení používání mobilních telefonů.

Respondenti uvádějí dvě hlavní oblasti, v nichž by případné omezení uvítali: řízení automobilů, veřejné hromadné dopravní prostředky a veřejné prostory (např. obchody, restaurace, čekárny apod.). U řízení se zřejmě projevuje vliv médií i jisté úsilí operátorů o větší propagaci používání sad hands free. Velmi pozitivně jsou v této souvislosti hodnocené možnosti získat při některých nákupech takovou sadu zdarma. Projevuje se zde opět zvláštní rys lidské povahy, kdy uživatelé vědí, že používání hands free je bezpečnější, ale protože by do něj museli v případě plné instalační sady investovat několik tisíc, zůstávají jen u komentářů typu mělo by se. Všem, kteří potřebují ušetřit a přitom chtějí jezdit bezpečněji proto připomínáme osobní hands free, které je podstatně levnější než instalační sada a volné ruce pro řízení zaručuje také. I z výsledku průzkumu je jasné, kolik kleteb bude směřovat na hlavy tvůrců nařízení o povinném používání hands free, právě proto, že je sice bezpečné, ale drahé. Některé z vás možná obměkčí, když si uvědomí, že toto opatření nesleduje jen větší bezpečnost telefonujícího, ale také všech dalších účastníků silničního provozu.

Hands free je již evergreenem podobných debat i výzkumů. Méně obvyklý je požadavek regulování veřejného používání mobilních telefonů, konkrétně v hromadných dopravních prostředních. Zřejmě někteří příslušníci komunity mobilistů stále zapomínají na slušné vychování a cestu tramvají nebo autobusem si krátí telefonováním. V principu proti tomu nelze nic namítat, protože telefonování nemusí být hlasitější než běžný hovor mezi dvěma cestujícími, ovšem většinou tomu tak není. Samotná jízda vytváří hluk, přidávají se okolo jedoucí vozy, zkrátka volající je často nucen zvýšit hlas. Právě v tu chvíli začíná problém, protože jen málokdo má chuť poslouchat závěry pracovní porady nebo plány dotyčného na dnešní večer. Stejně jako mnoho jiných obtěžujících lidských projevů, lze i tento řešit obyčejnou lidskou slušností. Ovšem pokud nám to nedojde je možné, že se nějakého omezení volání v dopravních prostředcích dočkáme. I když, kdo by kontroloval jeho dodržování?

Každopádně zde máme první závěr vlastnictví mobilu nikoho nezbavuje povinnosti chovat se ke svému okolí ohleduplně.

Dávno již minula doba, kdy se mobil ztotožňoval s operátorem. Tento zvyk z doby kdy mobilní telefon byl spíše zvláštností již dnes zřejmě nepotkáte. Lidé velmi dobře vědí, že jsou zde dva operátoři a ti prodávají řadu mobilních telefonů různých značek. Překvapivě dobře byli respondenti také informováni o vstupu třetího operátora. Obě zjištění dokazují přesvědčení operátorů, že český uživatel patří mezi vyspělé zákazníky.

Průzkum se samozřejmě nemohl vyhnout vlivu reklamních slibů na veřejnost. Účastníci průzkumu si nemohli dlouho vybavit příklad nesplněného slibu některého operátora, což je pro EuroTel a RadioMobil velmi pěkná vizitka. Nakonec se nesplněný slib přece jen objevil a týkal se obou operátorů. Co to jen mohlo být? Samozřejmě rychlost pokrývání, což je slib jehož plnění je zejména v menších městech snadno kontrolovatelné. Možná se z tohoto zjištění poučí Český Mobil a bude vědět, že když slíbí pokrytí k datu, měl by to dodržet, protože obyvatelé daného místa si datum skutečného pokrytí pečlivě ohlídají.

Další otázka se týkala výběru operátora. Podle čeho si tedy vybíráme? Hlavní kritéria jsou následující cena, signál, přátelé. Abychom si rozuměli, myšlena je cena za telefon, aktivaci, paušál, hovorné, další služby s tím, že aktivace s výší paušálu a zřejmě i cenou telefonu jsou nejdůležitější. Signál vypovídá o tom, že lidé si již nemyslí, že signál pro mobilní telefony najdou úplně všude a vědí, že je potřeba si jeho přítomnost v místech nejčastějšího pobytu ověřit. Pojem přátelé se opět vztahuje k ceně, protože zájemci o mobil vědí, že volání na mobily stejné sítě je levnější a proto se před rozhodnutím pro operátora probírají také svým telefonním seznamem.

Nyní se podívejme na to, jak uživatelé mobilních telefonů vnímají naše operátory. Marketingové specialisty RadioMobilu (RM) asi nepotěší, že mezi respondenty průzkumu přetrvává spíše negativní hodnocení jejich firmy ve srovnání s EuroTelem.



RM je stále vnímán jako firma s horším pokrytím. Uklidňují je jistě skutečnost, že zdaleka ne jednoznačně a uživatelé si současně uvědomují u obdobné potíže u druhého operátora.

RM má podle respondentů menší dostupnost v zahraničí. Tato zpráva zřejmě odstartuje osvětovou kampaň o roamingu, protože RM má příslušné smlouvy s 75 zemích světa a EuroTel jen v 60. Nyní těžko rozlišíme zda zaspala propagace RM nebo jestli ji jen lidé nesledují a setrvávají u vzpomínek na dobu pře cca 2 roky

Z podobného soudku je i převládající dojem o výhodnějších sazbách EuroTelu pro zahraniční volání. Aniž bychom se pouštěli do podrobného cenového srovnání, můžeme konstatovat, že takové tvrzení je, mírně řečeno, poněkud nepřesné.

Pozoruhodné je i přetrvávající přesvědčení, že EuroTel používají ti co na to mají a Paegas ti další. Takže až do konce roku 1999 přetrvávají zkušenosti získané veřejností po spuštění sítě Paegas. Opět je zde skryto vážné varování pro Český Mobil. RM svoji síť spouštěl také po třech měsících, snažil se vysvětlovat co je možné očekávat, ale přes veškerou snahu byl velmi rychle zařezen do pozice toho druhého, které se zjevně zcela nezbavil do dnešních dnů.

Až v předplacených službách nastává obrat v hodnocení. Twist lidé přijímají jako levnější a výhodnější a dokonce si pamatují, že s pre-paid kartami začal RM jako první. Je to zajímavé i proto, že řada respondentů stále označuje, díky nevydařenému začátku, samu síť RM jako slabší, přestože obě sítě jsou prakticky srovnatelné, ale pamatují si prvenství Twistu, i když oba operátoři předplacené služby ohlásily těsně po sobě.

Velká očekávání respondenti spojují se třetím operátorem. Má přinést levné tarify, levné hovorné, levné služby a má samozřejmě minimálně zachovat stejnou kvalitu, jakou nabízejí EuroTel a RadioMobil. Veřejnost také počítá s kvalitnějším poslechem, když toto očekávání odvozuje od frekvenčního pásma přiděleného operátorovi.

Řada respondentů zároveň poněkud pochybuje o reálnosti dosud známých slibů Českého Mobilu. Pochyby se vztahují právě k zatím zveřejněným cenám (40min/10 Kč) i k rychlosti výstavby sítě a zejména ke kvalitě poskytovaných služeb. Je to další vyrování novému operátorovi, protože uživatelé budou zřejmě opět velmi kritičtí.

Další předpoklad platí vlastně pro všechny operátory, protože veřejnost dle průzkumu očekává celkové snížení cen. Pokud její očekávání nebude splněno, projeví se to spíše v nespokojenosti, než v odlivu zájemců (to je však domněnka naší redakce, nikoli výsledek průzkumu). Ovoce případného zlevňování pravděpodobně sklidí ten současný operátor, který k němu sáhne jako první. EuroTel i RadioMobil asi proto čeká bolestné rozhodování od kdy sníží své tržby ve prospěch nárůstu počtu zákazníků, které mu později ztráty vynahradí.

Vzhledem k rozmachu krádeží mobilních telefonů a nemožnosti jejich důkladné ochrany nabízí průzkum ještě jedno zamyšlení operátorům. Což tak dávat telefony rovnou zdarma?

Průzkum Češi 10 let poté také potvrdil tušené rozdělení společnosti na tři tábory podle vztahu k moderním technologiím. První skupina, do níž také patří řada čtenářů Mobil serveru, je horlivými zastánci pokroku. Používají mobilní telefony, posílají SMS, v práci a případně i doma se připojují k internetu. Určitou ztrátu soukromí zaviněnou mobilním telefonem považují za nevýznamnou a spíš oceňují komunikační výhody a možnosti, které jeho vlastnictvím získaly.

Druhou skupinu, jejíž členové jsou jistě také mezi našimi čtenáři, tvoří lidé, kteří moderní technologie využívají především pro pracovní účely. Mobilní telefon jim strach nenahání, aktivně jej používají, vyznají se na internetu, ale doma se s chutí bez počítače obejdou a mobilní telefon s potěšením vypnou.

Poslední skupina není moderními technologiemi vůbec nadšena a v mnoha případech má i potíže s jejich zvládnutím. Zejména v této a předchozí skupině lze najít mnoho osob, které se domnívají, že díky moderním technologiím se život stává stále uspěchanějším.