Definitivní termíny ČTÚ pro pokrytí DCS jsou napnuté

Český telekomunikační úřad dne 21. července 1999 distribuoval účastníkům výběrového řízení Soubor informací, tedy závazné podklady k podání nabídky. Zhruba třicetistránkový dokument specifikuje představy ČTÚ o ideálním operátorovi sítě DCS-1800, respektive shrnuje kritéria, podle nichž bude tento operátor vybrán.

Velkou část tohoto Souboru vyplňují vzorce pro váhová kritéria – je dobré, že ČTÚ se snaží o maximální transparentnost podmínek. Nicméně jsou zde věci, které prokazují, že v určitých aspektech si představuje ČTÚ výstavbu tak komplexního celku, jako je DCS-1800 síť, poměrně zjednodušeně.

O co jde? Především se ukazuje, že hlavním výběrovým kritériem pro třetího operátora nejsou ani nadstandardní služby, ani péče o zákazníka, nebo snad akcelerace rozvoje datových služeb a aplikací.

ČTÚ v Souboru považuje za rozhodující kritéria otázku tarifů, rychlosti výstavby sítě a kvality sítě definované například počtem vypadlých hovorů. Podle představ ČTÚ by třetí operátor měl odstartovat nejpozději do června 2000, tedy devět měsíců po udělení licence. Tato doba se nápadně shoduje s termínem, kdy může nové frekvence získat RadioMobil s EuroTelem, takže je nepravděpodobné, že by třetí operátor měl příliš chuti na tento termín čekat.

Nový operátor by podle představ ČTÚ měl nabízet takovéto pokrytí:

termín pokrytí poupulace dálnice, E50/55 silnice třídy E 2000 60% 90% 83% konec 2001 80% 95% 94% konec 2002 90% 97% 97% konec 2003 93% 98% 98%

Získat takovéto pokrytí ale nebude vůbec žádná legrace - podmínky jsou bezmála tvrdší, než jaké měl RadioMobil s GSM sítí. Šéfové výstavby sítí DCS-1800 dodavatelů ucházejících se o kontrakt na výstavbu sítě DCS-1800 hovoří o tom, že největším problémem splnění takovýchto podmínek budou stavební úřady. Ty jsou totiž samy státem ve státě - každý ze stavebních úřadů jinak vykládá literu zákona a vyžaduje jinou sbírkou povolení a razítek. Jeden z lidí pracujících na projektu výstavby sítě DCS-1800, jenž si nepřál být jmenován, nám přímo řekl: "ČTÚ si patrně neuvědomuje realitu, když nasazuje tak ostré podmíny. Jedinou záchranou je, že operátor nemůže být sankcionován za nepružnost státních institucí, jako jsou stavební úřady."

Skutečnost, že ČTÚ nasadila jako kritéria pro nového operátora ostré podmínky pokrytí a nebere zřetel na nabídku úrovně služeb a že zaměřuje svoji pozornost na tarifní politiku, kterou si beztak třetí operátor nebude moci volit sám, ale s ohledem na stávající hladinu trhu, není příliš příznivá. Znamená to, že namísto technologicky a zákaznicky orientovaných služeb se mohou k licenci dostat střelci, jež vsadí všechno hop nebo trop a pak budou mít s podmínkami licencí problémy.

Uvidíme, co (a koho) nám podmínky ČTÚ přinesou.