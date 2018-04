Dědeček mobil: poznáte deset let staré mobily?

Když před devíti lety začal Eurotel provozovat na našem území první síť pro mobilní telefony standardu GSM, byl to mílový pokrok oproti do té doby používaným mobilům standardu NMT. Ale až od října, kdy svou síť v roce 1996 spustil Paegas (dnes T-Mobile), nastal mobilní boom u nás. Až Paegas totiž spustil agresivní (v kontextu té doby) cenovou politiku a nabídnul dotované telefony již za 1 000 Kč. Eurotel se pak samozřejmě přidal a lidé se začali stavět do front na mobily.

Dnes se to může zdát malicherný důvod pro rozpoutání mobilní horečky, tenkrát ale i ten nejlevnější mobil stál výrazně přes 10 000 Kč a mnohé byly ještě mnohem dražší.

A jak takové mobily v roce 1996 vypadaly? Z dnešního pohledu jako objemné a přetěžké krabice se špatným displejem, mizernou výdrží a vysokou cenou. S dnešními přístroji nemá cenu tyto mobilní dedečky vůbec srovnávat, i když, pokud se o ně někdo dobře staral, mohou fungovat i dnes. Jenže mobil je spotřební zboží a tak si ten starý schovává málokdo, většinou poslouží u někoho jiného v rodině, nebo skončí v bazaru.

A ty mobily, o které už není zájem ani v bazaru, skončí třeba v muzeu mobilů. Jedno takové má servis mobilních telefonů společnosti Allservice v Praze na stanici metra I. P. Pavlova. Při opravě svého mobilu si zde můžete prohlédnout v několika vitrínách slušnou plejádu mobilů - dědečků. Jak těch ze začátku provozu sítí GSM u nás, tak ještě starší přístroje, nebo mobily pro sítě NMT, či některé starší exotické telefony. Ty nejzajímavější jsme pro vás vyfotografovali a pokusíme se je krátce představit. Vybírali jsme především méně známé mobily, respektive ty, na které se již pozapomnělo.

Jenže u některých se nám ani po dlouhém pátrání nepodařilo zjistit všechny podrobnosti, takže uvítáme v diskusi pod článkem vaše připomínky. Mnoho z vás má jistě lepší paměť než my v redakci. Informace pak do článku doplníme.

Dnes vám přinášíme první část článku, druhou pak příští týden.

Ericsson GH198

A hned na začátek tu máme jednu raritu, jeden z prvních modelů Ericssonu, konkrétně model GH198 s flipem. Existovala i verze bez flipu, ta se jmenovala GH197. Telefon je z roku 1994, hmotnost je 324 gramů, rozměry pak 147 x 65 x 32 mm. Telefon uměl jen přijímat SMS a s Ni-Cd baterií vydržel na příjmu až 20 hodin.

Sagem RD435

Jeden z prvním modelů tradiční francouzské značky, který se u nás prodával. Telefon podporoval přenos dat - čímž se také chlubil na krytu, ovšem jen vytáčeným způsobem a tedy rychlostí 9,6 kbps. Rozměry telefonu byly 155 x 59 x 21 mm a jeho hmotnost byla 230 gramů. Telefon měl tradiční tvar se zešikmenou horní stranou. V té době tento stylový prvek používal Sagem u mnoha modelů. Zajímavostí telefonu je modrá barva krytu, v roce 1996 téměř výstřednost. Telefon v roce 1996 stál na našem trhu 16 000 Kč včetně DPH. Podrobnou recenzi tohoto modelu najdete zde.

Samsung SGH500

Pravděpodobně první pokus Samsungu o véčko z roku 1999. Konstrukce telefonu se zjevně inspirovala u Motoroly StarTac, hitu té doby. Samsung, dnes téměř výhradně výrobcé véček, v devadesátých letech minulého století nabízel jen klasicky koncipované mobily, často s flipem. Model SGH500 byl dvoupásmový s rozměry 112 x 48 x 19 mm a hmotností 112 gramů. Z výbavy stojí za zmínku hlasové ovládání a vytáčení a také podpora přenosu dat. U nás se tento model pravděpodobně neprodával.

Nokia 1610

Dalším zajímavým exponátem muzea mobilů je Nokia 1610, respektive možná mírně inovovaná verze 1611, v tomto případě ve výrazné jasně zelené barvě. V roce 1996 ještě neexistovaly mobily s výměnným krytem, takže takto barevný mobil byl značně výstřední, v jinak monotónní záplavě tmavých mobilů. Nevíme ovšem, jestli se telefon v takto zářivém krytu dodával již z výroby, nebo jestli si někdo telefon nenechal převléknout.

Nokia 1610 (1611) byl základní model výrobce. V roce 1996 stál přibližně 11 000 Kč včetně DPH jako nedotovaný. Byl to pořádný kus telefonu, jeho rozměry jsou 158 x 58 x 28 mm a jeho hmotnost je 250 gramů, tedy poctivé čtvrt kilo. Výhodou byla slušná výdrž baterie - až tři dny. V základní verzi neuměl telefon odesílat SMS, jen přijímat. Verze 1611 již uměla SMS i odesílat, stejně jako novější verze firmwaru u modelu 1610. Displej byl dvouřádkový, na každý se vešlo 8 znaků.

Alcatel One Touch Pro

V roce 1997 nahradil model One Touch Pro předchozí nejlepší produkt Alcatelu, model HC1000. Novinku kdysi pořádně otestoval Patrick Zandl na našich stránkách, takže místo zbytečného popisu základních funkcí vám doporučujeme tuto recenzi. Je dobrým důkazem toho, co bylo před osmi lety u mobilu důležité a co jej dělalo špičkovým. Jen dodejme, že telefon stál v roce 1997 přibližně 18 000 Kč včetně DPH.

Motorola SlimLite

Hádejte, koho můžeme považovat za pradědečky chystaných supertenkých modelů Motoroly (Slvr, V280). Ano, je to model SlimLite z roku 1997. I v jeho případě fungovala stejná analogie jako dnes. Nejdřív Motorola představila "véčko" StarTac a až poté klasicky koncipovanou verzi SlimLite. I v dnešní době přišel nejdřív model V3 Razr, tedy véčko, až posléze uvede Motorola dva výše uvedené tenké modely klasické koncepce.

Motorola SlimLite byl na svou dobu velmi tenký mobil, v pase měl jen 19 mm. Displej již byl grafický, samozřejmě monochromatický. Telefon měl vibrační vyzvánění a jeho hmotnost byla jen 121 gramů. Na svou dobu to bylo tedy pírko. V roce 1997 stál telefon přibližně 18 000 Kč. Případným zájemcům doporučujeme podrobnou recenzi.

Sony CMD-Z1

V roce 1997 představila společnost Sony (ještě dávno před sloučením divize mobilů se švédským Ericssonem) revoluční mobil CMD-Z1. Telefon byl na výšku o třetinu kratší než konkurence, měl jen 10 centimetrů. Jinak to byl ale pěkný macek: 100 x 65 x 25 mm a jeho hmotnost byla poctivých 230 gramů.

Na svou dobu hodně futuristický design překvapoval výklopným mikrofonem a ve výbavě zaujal především hlasový zápisník. Na boku bylo kolečko Jog-dial a výstřednost modelu dokazovala i jeho cena - 25 000 Kč včetně DPH. Zájemcům opět nabízíme původní podrobnou recenzi.

AEG Teleport 9020

S telefony značky AEG se dnes již nesetkáme, i když některé zdroje uvádějí, že se ještě nedávno pod touto značkou prodávaly modely od společnosti Sendo. V každém případě vyobrazený model Teleport 9020 pochází z roku 1994. Neuměl téměř nic, jeho hmotnost byla 250 gramů a pokud si fotografie prohlédnete pozorně, zjistíte, že znaky na jednotlivých klávesách jsou oproti současnému standardu posunuté. Telefon ale stejně SMS odesílat neuměl, takže to asi nikomu nevadilo.

Hagenuk Global Handy

Rarita z Německa a z roku 1997. Značka Hagenuk je téměř neznámá, přesto právě její model Global Handy můžeme považovat za milník v konstrukci mobilů. Jednalo se o první mobil s integrovanou anténou a to v době, kdy většina mobilů měla anténu vysouvací, pevný špalíček již byl znamením technického pokroku.

Hagenuk má navíc i zajímavý tvar, je prohnutý. Jinak se jedná o průměrný mobil s rozměry 150 x 52 x 17 mm a jeho hmotnost je 135 gramů. Baterie s kapacitou 500 mAh postačovala jen na 30 hodin pohotovostní doby, což v roce 1997 nebyl nikterak výjimečný výsledek. U nás se Hagenuk běžně neprodával.

Motorola CD/CF450

Tento v pravdě historický kousek se nám podařilo identifikovat až po dlouhém hledání. Jedná se o model pro německou síť C-Netz, tedy pro standard NMT. Telefon byl v prodeji od roku 1988, hmotnost 3,70 kg z něj dělala i slušnou zbraň a s rozměry 620 x 177 x 120 mm se asi dokázala poprat jen silná ruka. Rozměry aparátu můžete dobře porovnat na jedné z fotografií s véčkem Samsung E720...

Qualcomm Airtouch

U tohoto modelu tápeme. Podle obrázku se pravděpodobně jedná o model QCP-2700, který ale byl určen pro sítě CDMA. Tento model je z roku 1999. Nápis na telefonu Airtouch signalizuje určení modelu pro operátora stejného jména. Dnes již Qualcomm mobily nedělá, je to však významný dodavatel komponentů pro většinu výrobců mobilů standardu CDMA.

Alcatel HC500

Druhý model od spodu v tehdejší hierarchii značky se objevil i na našem trhu v roce 1996. Již v té době se jednalo o zastaralý model, který neuměl odesílat SMS, neuměl ani identifikaci volajícího. Stál zhruba 12 000 Kč, později jej bylo možné sehnat i jako dotovaný u Paegasu. Recenzi tohoto modelu na našem serveru nenajdete, ale zde je návod, jak telefon rozebrat.

Bosch 214/236

Stejně jako všechny staré modely značky Bosch, i tento model pocházel původně z dílen Motoroly. Jako vzor pravděpodobně posloužila Motorola D460. Stejný osud jako tento model pak měl i exotický Pioneer. Jak o Motorole, tak o Pioneeru se v našem článku dočtete a to v jeho druhé části. Nedokážeme posoudit, jestli se jedná o model 214 nebo 236, oba vypadají na první pohled stejně. U ná se pravděpodobně ani jeden z těchto dvou modelů neprodával, příbuzný model 506, který vypadal velmi podobně, stál v roce 1996 16 000 Kč. Vyobrazené modely jsou ale starší, pocházejí z roku 1995.

V druhé části článku, kterou vám nabídneme příští týden, na vás čeká paleta zajímavých historických mobilů. Třeba první Panasonic pro sítě GSM, mobil Hitachi, první komunikátor Nokie a konkurenční komunikátor Alcatelu, neznámý Samsung a další zajímavé mobily.