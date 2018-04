Decuma Alphabetic 3.0 - nové rozpoznávání písma pro PDA i Symbian (recenze programu)

Decuma Alphabetic je systémový doplněk na rozpoznávání ručně psaného písma pro kapesní počítače a chytré mobilní telefony s dotykovým displejem. Aplikace existuje ve verzích pro PDA s Palm OS5, Windows CE/Windows Mobile a Symbian OS (testováno ve verzi pro Symbian OS UIQ). Cena aplikace je 30 USD.

Jak program funguje?



Utilita pracuje na trochu jiném principu než některé "klasické" systémy, které rozpoznávají grafitti respektive začátek a směr vektorových čar; na podobném principu funguje i CICs JotPro v Symbian OS UIQ kompatibilních smartphonech. Decuma Alphabetic se od těchto systémů liší, neboť na vymezené ploše umí rozpoznávat latinkou běžně psaná písmenka. Je přitom prakticky jedno, jakým způsobem je napíšete, důležitý je většinou jen finální tvar písmenka (a jeho tvary zadané v rámci personalizace), který by měl připomínat předdefinované ligatury.



Základem Decuma Alphabetic je systém zmíněných předdefinovaných tvarů znaků, které jsou uloženy v interní databázi programu. Na Sony Ericssonu P800/P900/P910 může Decuma Alphabetic fungovat souběžně s interními prostředky pro rozpoznávání písma a virtuální softwarovou klávesnicí. Znaky je nutné psát do pop-up okénka, které se (v závislosti na nastavení vstupu textu v Control panelech) automaticky objeví podobně, jako se může „vysunout“ virtuální klávesnice. Okénko Decuma Alphabetic současně obsahuje i základní navigační prvky jako je ikonka pro mezeru, Enter, a Backspace.



Zelená plocha je vymezena vstupu písmen, po přepnutí na modrou plochu s mřížkou lze psát čísla. Písmeno je rozpoznáno prakticky okamžitě po napsání, přičemž už v jeho průběhu lze psát další znaky. Systém rozpoznávání znaků pozná i mezeru a umí šikovně "štosovat" písmenka nebo čísla vedle sebe podle toho, jak hustě a tence je píšete. Hodně zajímavá je možnost psát přes již napsanou ligaturu, což má za následek intuitivní nahrazení původní znaku na dané pozici jeho nově rozpoznanou verzí. Hotové slovo nebo krátkou větu pak pomocí samostatné ikonky vložíte do aktivní aplikace. Ukázku psaní textů najdete v krátkém AVI videu (100 kB, 5 fps/kodek XviD).



Okénko Decuma Alphabetic můžete minimalizovat do jednoho řádku na spodním okraji displeje a vyvolat z něj podrobné možnosti nastavení. V nich najdete deset "makrozkratek" umožňujících uložit pod libovolný symbol či skupinu jednoho nebo dvou souvislých znaků různá slova či věty - zkratky se hodí například pro vkládání podpisů, delších oslovení, e-mailových adres, telefonních čísel apod. V sekci pro personalizaci si můžete upravit psaní libovolného znaku z dané sady písem, kterou Decuma Alphabetic podporuje. Zde ovšem máme dost smůlu, neboť program sice podporuje dvanáct jazyků, čeština mezi nimi ale zatím není. Současně lze mít aktivovány tři jazyky (zřejmě z důvodů rychlosti rozpoznávání), respektive databáze znaků pro rozpoznávání.

Zhodnocení



Nemyslíme, že by byl velký problém české znaky do databáze Decuma Alphabetic přidat (některé z nich ostatně najdeme i u jiných podporovaných jazyků), to ale nic nemění na tom, že prozatím lze psát jen některé české znaky uložené v rámci databází vybraných jazyků. Používání Decuma Alphabetic je hodně intuitivní a navíc i poměrně pohodlné, maximálnímu využití programu tak vlastně chybí jen výše zmíněná podpora českých znaků.