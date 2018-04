DECTový KIRK Z-3040 - skvělý zvuk a vibrace

Do rukou se nám dostal velmi zajímavý přístoj. Jedná se o bezšňůrový telefon DECT/GAP, který je dodáván k telefonnímu systému s označením 1500. Testování se týkalo sluchátka, pro zkoušení jsme využili základnu Siemens Gigaset 3000.

V horní části sluchátka, které má oválný tvar, naleznete kruhový reproduktor v podobě stylizovaného obličeje. Pod ním je vyobrazen znak firmy a typové označení. Nechybí ani červená kontrolka, která svítí či bliká, a tím označuje příchozí hovor nebo nabíjení. Dále zde uvidíte velký displej, který je oranžově podsvícen. Obsahuje tři řádky pro zadání čísla, čtvrtý je využit k zobrazení symbolů. Maximální délka zadávaného čísla je třicet šest pozic. Znaky nerolují zleva doprava, ale přelévají se do dalších řádků, takže číslo vidíte vždy celé. Na pravé straně naleznete dva výstupky, které v průběhu hovoru regulují hlasitost. Při prvním stisku se na displeji objeví pětidílná stupnice. Důležité je, že slyšitelnost je opravdu vynikající i v místech, kde vás ruší poměrně velký hluk.

Symboly na displeji ukazují základní funkce. První symbol signalizuje přihlášení sluchátka k základně. Šipky se objeví, vstoupíte-li do nabídek, kterými lze procházet obousměrně. Obálka se objeví tehdy, když přístroj přijal textovou zprávu. Bohužel tuto vlastnost jsme nemohli vyzkoušet, protože je dostupná pouze s originální základnou. Poslední symbol v podobě sluchátka říká, že jste vstoupili na linku.

A nyní se podívejme na tlačítka, a tím si zároveň ukážeme, jaké vlastnosti sluchátko nabízí. Tlačítkem menu vstoupíte do systému nabídek, při opětovném stisku se sluchátko vrátí do základního stavu. Druhá klávesa vás posune do seznamu naposledy uskutečněných hovorů (redial) nebo funguje jako levá šipka při procházení nabídek. Při zadávání čísla funguje jako opravná klávesa. Smaže naposledy zadaný znak nebo při delším stisku vymaže celé číslo. Třetí tlačítko vstupuje do telefonního seznamu. Můžete zadat celkem osmdesát čísel a přiřadit k nim i jména. Při procházení nabídek funguje jako pravá šipka. Čtvrté tlačítko potvrzuje zadané volby v nabídkách nebo při hovoru dočasně vypíná mikrofon (mute). Na tuto skutečnost je uživatel upozorněn textem "mic. muted". Při delším stisku se sluchátko vypne.

Tlačítko s popisem INT umožní vnitřní volání z jednoho sluchátka na další. Následuje tlačítko R, díky kterému se dostanete k vlastnostem telefonní ústředny a také k práci se zprávou. Jak bylo uvedeno v manuálu, lze přijmout pouze jednu zprávu o celkové délce 36 znaků.

Všechna tlačítka jsou kruhová, pouze jedno je oválné. Je na něm symbol sluchátka a umožní přijmout hovor a vytáčet číslo. Při delším stisku zapne sluchátko.

Důležitá je ještě klávesa s hvězdičkou, kterou lze uzamknout klávesnici, případně vložit pauzu do čísla. Křížek aktivuje tichý režim, v němž je vypnuto vyzvánění. Otázka by mohla znít, jak budete informováni o příchozím hovoru. Jednak se rozsvítí displej, dále začne blikat červená kontrolka nad displejem, a to nejlepší na konec - přístroj bude vibrovat. Červená kontrolka má ještě jednu zajímavou vlastnost. Pokud hovor z nějakého důvodu nepřijmete, kontrolka bliká trvale, takže i tímto způsobem zaznamenáte nepřijatý hovor.

Ve spodní části sluchátka naleznete nabíjecí kontakty a také vstup pro hands-free sadu. Skoro celá zadní část sluchátka slouží jako kryt akumulátoru.

Vlastnosti

Tlačítkem menu vstoupíte do systému nabídek. Ten je organizován ve stylu Ericssonu, takže nemá ani začátek, ani konec. První nabídka "SET UP" nabízí definici a výběr profilů. Jméno zvoleného profilu (jsou jen dva) je pak trvale zobrazeno na displeji.

V každém profilu si můžete nastavit následující vlastnosti. Melodii vyzvánění (9), hlasitost vyzvánění (5+vypnuto), případně pípání kláves při stisku, opět v pěti hlasitostech. Tam, kde se nehodí hlasité vyzvánění, je možno aktivovat vibrace. Překvapila mě funkce b-answer. Je-li aktivní, příchozí hovor se automaticky přijme po prvním zazvonění. To je výhodné, když máte připojenou HF sadu, případně pro dálkové monitorování místností. Ovšem tato funkce, když ji zapomenete vypnout, může působit jako dvousečná zbraň. Když druhá strana ukončí hovor, naše sluchátko zavěsí za půl minuty.

Je možné také nastavit hlasitost ve sluchátku, i když právě tuto vlastnost můžete měnit přímo při hovoru. Dále lze nastavit tón, který upozorňuje, že se sluchátko nachází mimo dosah základny, a nakonec podsvícení displeje.

Volba "EXT. SERVICE" je dostupná pouze s originální základnou. Totéž platí i o funkci "MSF FUNCTION". V nabídce "BATTERY", která je pouze informační, vidíte na osmimístné stupnici stav akumulátorů. Dále je možno vstoupit do telefonního seznamu (PHONE BOOK) a do seznamu uskutečněných hovorů (REDIAL). Nabídka "MAIL" nebyla dostupná, protože zprávy není možno ze sluchátka odesílat. Poslední nabídka pod názvem "LOGIN" umožní nadefinovat připojení k základně. To by měl být vlastně první úkon, který bychom měli provést. Připojení k jednotlivým základnám je možno vytvořit, odstranit nebo jej použít. Sluchátko je možno přihlásit až ke čtyřem základnám nebo zvolit automatické připojení. V takovém případě se sluchátko spojí se základnou, která má nejlepší příjem.

Zástupce firmy KIRK nás upozornil na vysokou mechanickou odolnost. Sluchátko snese bez jakéhokoli poškození opakované pády na zem i velice hrubé zacházení, což můžeme z vlastní zkušenosti potvrdit.

Telefonování

Příchozí hovor lze přijmout sejmutím z nabíječky nebo stiskem oválného tlačítka se sluchátkem. Odchozí hovor uskutečníte dvěma způsoby. Stisknete oválné tlačítko a začnete zadávat číslo, které se okamžitě vytáčí. Druhý způsob je pohodlnější. Číslo se nejdříve zadá, je možno použít i opravnou klávesu, a vytočí se najednou. Je možné také čísla volit z seznamu posledně volaných čísel (redial) nebo z telefonního seznamu. Protože přístroj podporuje funkci CLIP (zobrazení čísla volajícího), je redial seznam rozdělen na dvě části, na hovory příchozí a odchozí. Bohužel funkce CLIP zatím není v ČR na běžných telefonních linkách dostupná, tak si musíme ještě chvíli počkat.

V telefonním seznamu je možno k číslu (max. délka 24 číslic) přiřadit i jméno. Lze psát velkými i malými písmeny. Změna se provádí klávesou mřížka. Položky seznamu lze vymazávat, případně opravovat jméno a číslo. Vyhledávání je možné podle jména. Celkem můžete zadat osmdesát záznamů, které jsou řazeny abecedně. Čím více záznamů máme uloženo, tím pomaleji se další záznam ukládá. Při probíhajícím hovoru není na displeji zobrazen hovorový čas, ani není rozlišen interní a externí hovor.

Akumulátory

Telefonovat je možné až deset hodin a v pohotovostním stavu přístroj vydrží až devadesát hodin. Stav akumulátoru není na displeji zobrazen přímo, je nutné vstoupit do menu a zde je možno zobrazit stav na osmimístné stupnici. Když je akumulátor u konce svých sil, je o tom uživatel informován na displeji textem "BATTERY LOW". Při nabíjení bliká červená kontrolka a na displeji je zobrazen průběh, takže zcela přesně poznáte, v jakém stavu je nabíjecí proces. Kirk disponuje inteligentním nabíjením, tedy kontroluje teplotu akumulátoru. V případě zvýšení teploty sníží nabíjecí proud. Celková doba nabíjení je tři a půl hodiny.

Manuál

Vše potřebné je zapsáno na čtyřiceti stránkách. Manuál byl bohužel pouze v anglickém jazyce, ale předpokládám, že bude v brzké době přeložen do češtiny. Ale i anglické provedení bylo názorné a vlastně celé ovládání telefonu je poměrně intuitivní, takže po chvílích pokusů je možno manuál odložit.

Dosah

Protože se jedná o přístroj standardu DECT, je dosah následující. V zastavěné oblasti do padesáti metrů, ve volném terénu až tři sta metrů. Pokud je sluchátko mimo dosah základny, ozve se informační tón. Jelikož systém podporuje specifikaci GAP, může být připojen i k základnám jiných výrobců. Dosah může být prodloužen zakoupením opakovačů.

Tabulka Parametrů

Standard DECT/GAP Rozměry 143x48x26 mm Hmotnost 121 g Display - počet znaků 36 Paměť (čísel/míst) 80 Provozní doba 10 hod Pohotovostní doba 90 hod Doba nabíjení (hod) 3,5 hod Typ baterie NIMH Kapacita baterie 650 mAh Dosah na volném prostranství 300 m Dosah v uzavřeném prostoru 50 m

Závěr

Přístroje Kirk jsou na našem trhu novinkou a vypadá to, že se uvedly velice dobře. Jsou určeny do systému s označením 500, případně do vyšší verze 1500. Je nutné pochválit perfektní slyšitelnost, velký, dobře čitelný displej, vibrační vyzvánění a využívání profilů. Nedostatky zásadního charakteru jsme neobjevili, ale někomu by mohlo chybět zobrazení hovorového času. Přístroj je možno používat v již zmíněných systémech nebo samostatně k základnám jiných výrobců.

Doporučená cena samotného sluchátka je 7747 Kč s DPH (září 2001). Nabíječku pořídíte za 1427 Kč s DPH. Cena sluchátka se nám může zdát poměrně vysoká, ale je nutno vzít v úvahu, že se jedná o zařízení, které je určeno jako součást telefonních systémů, které nám nabídnou mnohem více než běžná základna.

Dodává se také odlehčená varianta sluchátka s označením Z-3020, která postrádá jmenný seznam a také vibrační vyzvánění.

Přístroj zapůjčila firma Interbell. Děkujeme.