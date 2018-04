Decentní véčko předurčené pro internet – recenze Sony Ericsson Z770i

Sony Ericsson Z770i se skutečně povedl. Po stránce designu jde o rozumný kompromis mezi střídmostí a odvážným vzhledem těch nejstylovějších véček. Pochválit musíme jemný displej a perfektní klávesnici s úžasným světle modrým podsvícením. Funkční výbava konečně obsahuje všechny druhy datového připojení včetně HSDPA a brouzdání po internetu je i díky výtečnému prohlížeči velmi pohodlné. Při zemi se podařilo udržet i cenu, která lehce překročila hranici šesti tisíc.

Protivníci pro Z770i se najdou převážně v řadách Motoroly (Razr V3xx, Krzr K3) nebo se stačí poohlédnout do stáje Nokie (N76, 6267, 6555). Jeden zdatný soupeř by se našel i u Samsungu a to konkrétně model Z230. Pokud byste raději spíše Walkman v černém podání, můžete zvolit v úvodu zmiňovaný starší model Z710i. Každému z těchto telefonů však nějaká drobnost chybí a v případě Z770i rozhodně nešlápnete vedle.