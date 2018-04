DECAM: digitální kamera přenáší obraz bez drátu

Bezpečnostní kamery jsou již po několik desetiletí celkem běžnou záležitostí. Dlouhou dobu přenášely obraz jako analogový televizní signál, v posledních letech se začaly používat i kamery přenášející obraz digitálně. Rovněž přenos obrazu se po dlouhou dobu neměnil, klasickým médiem zůstává koaxiální kabel. Objevila se řešení využívající bezdrátový analogový přenos obrazu v pásmu 2,4 GHz, ohlášena byla již také kamera využívající Wi-Fi. V obou případech však přenos obrazu může trpět rušením, kterým zejména ve městech trpí pásmo 2,4 GHz velmi často.

Firma Nokia uvedla na trh zařízení Nokia Observation Camera, které umí fotografie odesílat jako MMS na mobil či do e-mailové schránky. Toto řešení má mnoho výhod, zásadním problémem je však cena. Zajímavé je, že Nokia Observation Camera neumí zasílat fotografie e-mailem pomocí GPRS či HSCSD a protokolu SMTP, přenos dat by tak byl flexibilnější a levnější.

Zajímavé řešení z Ostravy

Se zajímavou inovací přišla ostravská firma SINIT (dceřiná společnost Severomoravské energetiky). Jejich zařízení DECAM (DECT Camera) zvládá snímání, archivaci a bezdrátový přenos obrazu. Využívá technologii DECT, kterou známe z digitálních bezešňůrových telefonů pracujících v pásmu 1900 MHz. Výhodou technologie je její cenová dostupnost, robustnost (používá modulaci FSK, kanály sdílí metodou TDMA podobně jako sítě GSM) a bezpečnost (součástí standardu je i šifrování). Technologie DECT umožňuje vybudovat vlastní bezdrátovou síť v lokálním měřítku typu bod - více bodů. Provoz se odehrává v bezlicenčním pásmu, a proto není nijak zpoplatňován. S využitím modulů DECT není nutné zajišťovat dodatečnou homologaci, ani infrastrukturu na nejnižších vrstvách (kódování, zabezpečení přenosu). Přenášet lze data a hlas na vzdálenost 300 m ve volném prostoru. Výhodou je také možnost roamingu ve vytvořené síti DECT. Technologie DECT je vhodná i pro prostředí s předpokládaným rušením - používá se dynamické přidělování kanálů. Nachází své opodstatnění v aplikacích, kde je nutné pracovat s informacemi na nerozlehlých plochách. Umožňuje účinně nahradit množství kabelů a přenést tak informace bezdrátově.

Co můžeme od DECAMu čekat?

DECAM disponuje rozlišením až 640 x 480 bodů (VGA) a obraz přenáší ve formátu JPEG na vzdálenost až 300 m ve volném prostoru. Obraz je snímán senzorem CMOS a komprimován ve formátu JPEG v závislosti na nastavených parametrech. Obrazový senzor je vybaven automatickou clonou a vyvážením bílé barvy, což zajišťuje optimální přizpůsobení podmínkám pracovního prostředí. Maximální velikost barevných obrázků je 640 x 480 pixelů. Snímky je možné zároveň ukládat také v menším náhledu (160 x 120 pixelů), což velmi urychlí další práci s těmito obrázky v uživatelském software. Mechanickým pootočením objektivu je možné zaostřit na vzdálenost 3 cm až nekonečno, zorný úhel čočky je 52 stupňů.

Obrázky umí DECAM rovněž archivovat spolu s časovým údajem na paměťovou kartu MMC s kapacitou 16 MB. Na paměťovou kartu MMC je možné uložit až 1022 snímků s náhledy v závislosti na vnější události (dveřní kontakty, snímače pohybu, technologická čidla apod.) nebo nastaveném čase, speciálním případem může být přenos obrázků v reálném čase. K využití těchto vlastností slouží dva nezávislé aktivační vstupy a programovatelný obvod reálného času. Logické vstupy jsou určeny pro připojení signálů např. od dveřních kontaktů, snímačů pohybu nebo od technologických čidel. Parametry pro ukládání obrázků lze v širokém rozsahu nastavit uživatelským softwarem. Je možné např. nastavit pro každý vstup počet snímaných obrázků a časový interval mezi těmito snímky při aktivitě daného vstupu. Obrázky se mohou do paměťové karty ukládat podobným způsobem také na základě kontrolovaných údajů od reálného času - např. v určité konkrétní časy nebo periodicky po stanovené době. Pro zapnutí osvětlení během snímání obrázků lze využít silový reléový výstup. Tuto funkci je možné aktivovat na základě programové konfigurace. Pro zajištění doplňkového osvitu lze využít buď stávající osvětlení monitorovaného prostoru nebo osvětlovací tělesa z široké škály dodávaného příslušenství.

Spolupráce s PC

V režimu základnové stanice je DECAM připojen přes sériové rozhraní RS232C k počítači s nainstalovaným uživatelským softwarem. Tento software umožňuje vybrané zařízení DECAM parametrizovat, pracovat s nasnímanými obrázky a provozovat zařízení v režimu ON-LINE. Tento speciální režim umožňuje okamžitý přenos snímaných obrázku z mobilní jednotky na PC. V praxi to znamená přenosovou rychlost při přímém připojení cca 2 - 3 obrázky za sekundu (velikosti obrázku 160 x 120 pixelů).

Každou kameru je nutné nejprve do systému zaregistrovat a nastavit její parametry (název kamery, přidělený PIN, vlastnosti kamery pro snímání a přenos, nastavení připojených senzorů, antény, čas aktivity kamery, rozlišení snímaného obrazu v pixelech, teploty barev atd.). Celý proces je velmi jednoduchý. Parametry pro přihlášení do sítě DECT se nastavují automaticky. Pokud máme všechny kamery nastaveny, můžeme spouštět sledování online (v reálném čase) a monitorovat činnost na vzdáleném místě, nebo využijeme přenos offline a systém výsledky monitorování ukládá průběžně do archívu.

Jedním z modulů uživatelského software DECAM je i připojení ke vzdálenému počítači přes internet nebo intranet. Pokud je v lokální síti nainstalován software DECAM OBSERVER na více počítačích, je možné se k těmto počítačům připojit, načíst si seznam kamer, které jsou k němu připojeny, a spustit si přenos obrázků z vybrané kamery. Jedinou podmínkou je znalost IP adresy vzdáleného počítače.

K zařízení DECAM je nabízena řada doplňkového a rozšiřujícího příslušenství podle potřeb konkrétní aplikace (externí všesměrová anténa, osvětlovací tělesa, různé typy čidel, záložní akumulátorový zdroj apod.).

Produkt DECAM je v současné době testován u vybraných subjektů (průmysl, bezpečnostní služby, školy, hotely, domácí segment, kanceláře apod.).



Detailní záběry vnitřku byly pořízeny rovněž pomocí DECAM

Má DECAM konkurenci?

Měli jsme možnost sledovat DECAM v provozu. Obraz z kamery je ve všech rozlišeních kvalitní, do PC se při režimu offline i online stahuje dostatečně rychle, i když trhaně. Svižnost stahování obrázků je u DECAM značně ovlivněna počtem zůčastněných kamer a grafickým rozlišením, ukazuje se, že určitým omezením je způsob datové komunikace ve standardu DECT, data se přenášejí pomocí klasického přepínání okruhů. Rozšíření DECT o paketový provoz (DPRS, obdoba GPRS u mobilů) zatím nebylo výrobcem implementováno.

Použitému hardware nelze asi nic vytknout, výborná je spolupráce s periferiemi, DECAM reagoval na otevření dveří rozsvícením světla a vyfotografováním návštěvníka. Smysl by do budoucna by podle našeho názoru mohla mít případně i varianta využívající místo DECT bezdrátovou síť Wi-Fi. Naopak software DECAM OBSERVER pro PC nepůsobil při naší návštěvě dojmem finální verze a vzhledem k množství nastavitelných parametrů vyžaduje určitou odbornost uživatele, funguje však a časem by však měly k dispozici i knihovny pro použití výstupu zařízení DECAM v libovolné jiné aplikaci. Podle sdělení společnosti Sinit je již k dispozici finální verze klientský software a tuto finální verzi bude firma rovněž prezentovat na mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Firma SINIT při návrhu spoléhala na bezpečnost technologie DECT jako takové, kamera však přenáší důležitá a důvěrná data. Pomocí DECT je kamera rovněž ovládána včetně aktualizace firmware, ke komunikaci slouží proprietární protokol. Do budoucna by proto mohlo být užitečné uvažovat o šifrování a co nejvyšším zabezpečení komunikačního protokolu. DECAM je asi jediným zařízením svého druhu na světě. Nejpodobnější mu nejspíše bude Nokia Observation Camera, tu však diskvalifikuje relativně vysoká cena za MMS i cena samotného zařízení.