Když už nevíte, za co utrácet, můžete nabíjet bezdrátově za pochodu

V De Rigueur se živí výrobou kožených tašek na notebooky v retro stylu a dělají i kryty na iPhony. A nebo pásky - na kalhoty. Vše z kůže a vše ve Francii. Ručně a podle jejich slov z prvotřídního materiálu. Novinka v portfoliu se kůže nevzdává a zároveň nese největší technologickou inovaci značky.

Docela zajímavý výrobek je kombinací pouzdra na mobil a záložní externí baterie. To vše v elegantním designu a v kůži. Potud ale nic převratného, co by stálo za to vybrat De Rigueur mezi nominované na Cenu za inovaci na letošním veletrhu CES.

Výběr padl na pouzdro francouzské značky z toho důvodu, protože nabíjení probíhá bezdrátově a v podstatě vždy a neustále, kdy je telefon zasunutý do pouzdra. Což není vůbec špatný nápad. Má to ovšem několik háčků. Především je pouzdro samotné díky externí baterii poměrně velké, takže do kapsy se vejde jen obtížně a nebo to musí být pořádně velká kapsa. Pravděpodobnější je užití v kabelce či aktovce. Výrobce si je toho vědom a už vyvíjí pouzdro, které bude sloužit i jako (dámská) peněženka.

Další problém tkví v tom, že bezdrátovým nabíjením stále disponuje z výroby jen nemnoho přístrojů. A při použití externího krytu pro bezdrátové nabíjení se celá sestava ještě dále zvětší. Nevýhodou je i cena - 199 eur, tedy asi 5 400 korun, není rozhodně málo a obyčejných externích baterií za tuto sumu dostanete tolik, že ze zásuvky nebudete muset mobil nabíjet týden nebo spíš dva. A to i při silném provozu.

Na druhou stranu je pouzdro vyrobené z kvalitní kůže a i zpracování vzorků, které výrobce prezentoval na veletrhu CES, bylo příkladné. Baterie má kapacitu 7 000 mAh, což je dostačující hodnota.

Pokud tedy budete hledat další příslušenství k vašemu mobilu, a ten zrovna bude umět bezdrátové nabíjení, tak nové pouzdro De Rigueur je zajímavou možností, jak utratit další peníze. Pro masový úspěch by firma musela výrazně slevit a kůži nahradit obyčejnějším a hlavně levnějším materiálem.