DCS1800 tendr: rozhovor s Hughem Barrettem ze společnosti BriTone

Česká republika je v posledních dnech poutním místem pro představitele telekomunikačních společností. Není divu, výběrové řízení na třetího operátora právě vrcholí a my jsme toho využili, abychom vám mohli přinést rozhovor s dalším představitelem velké telekomunikační společnosti. Dnes přinášíme názory z konsorcia BriTone, které reprezentuje Hugh Barrett, project director pro ČR.

MS: Jedním z klíčových kritérií pro udělení licence bude zřejmě rychlost výstavby sítě. Některým uchazečům se možná vymstí nereálné sliby a povedou až k jejich případnému vyřazení z konečného výběru. Jak vidíte možnost spuštění sítě vy?

HB: Předpokládáme, samozřejmě pokud bychom získali licenci, že bychom svoje služby mohli nabízet od března příštího roku. Nejednalo by se však v žádném případě o síť s celoplošným pokrytím. Do té doby považujeme za reálné kvalitně pokrýt Prahu, Brno, Ostravu, spojnice mezi těmito městy a dopravní tahy k hranicím s Německem. Postupně bychom pak pokrytí rozšiřovali tak, aby na konci roku 2001 dosáhlo 95 % populace. Tento předpoklad platí pro síť, kterou budeme budovat “na zelené louce”. V případě, že bychom využili národní roaming nebo společný přístup na stožáry, mohl by se celý harmonogram urychlit. Výstavba vlastní sítě by však samozřejmě i v takovém případě zůstala naší prioritou.

MS: Ovšem právě národní roaming a sdílení již existující infrastruktury bylo slabým místem celého tendru, neboť ČTÚ nedokázal garantovat novému operátorovi ani jedno. Navíc reakce současných operátorů nebyly sice vyloženě odmítavé, ale vřelostí také neoplývaly.

HB: Přesto jsme vedli s EuroTelem i RadioMobilem předběžná jednání a mohu konstatovat, že možnost národního roamingu i sdílení infrastruktury, samozřejmě za komerčních podmínek, je reálná.

MS: Rychlost výstavby sítě je důležitá, ovšem zákazníky bude samozřejmě zajímat také vaše cenová a marketingová politika. Čím byste si chtěli naše uživatele získat? Pokud to ovšem můžete zveřejnit.

HB: Detaily vám pochopitelně sdělit nemohu, nicméně chtěli bychom nabídnout ceny o zhruba 20 – 40 % nižší než je stávající úroveň. Nabídli bychom i tzv. home zone (levnější hovory ve vymezené oblasti), účtování po vteřinách, žádné poplatky za aktivaci a základní služby a také technologie GPRS a WAP. Zde bychom využili výhody, kterou nám poskytuje výstavba sítě na míru právě těmto technologiím. Pro nasazení GPRS i WAP je samozřejmě také určující dostatek aparátů podporujících tyto technologie. V době, kdy se bude spouštět síť DCS v ČR, by již potřebné aparáty měly být k dispozici. Sjednotili bychom také sazby za hovory z předplacených karet a z běžných tarifních programů.

MS: Není vaše nabídka trochu málo, na vítězství v tendru? Klaus Tebbe, ředitel RadioMobilu se nechal před časem slyšet, že pokud ČTÚ uvolní celé pásmo 900 MHz, mohou ceny současných operátorů poklesnout až o 50 %.

HB: Nechci komentovat prohlášení pana Tebbeho. Naše nabídka je zcela realistická a odráží se v ní i naše globální dohody AT&T, které nám podstatně snižují náklady při pořizování infrastruktury i existence naší páteřní sítě v Západní Evropě (45000 km, 200 měst), která přináší četné výhody pro realizaci mezistátních hovorů a přístupu na internet. Jsme přesvědčeni, že výhodnější podmínky v této oblasti nemůže nabídnout nikdo z našich konkurentů. Kvalita zákaznického servisu má u nás tradičně vysokou úroveň, a tak přesně víme, co nabízíme.

MS: Proč se vaše konsorcium rozhodlo zveřejnit již nyní dodavatele technologie pro výstavbu sítě? Není to přeci běžný postup.

HB: Chtěli jsme být - v případě vítězství - co nejrychlejší. Proto jsme se dohodli se Siemensem ještě před vyhlášením výsledků tendru. Jeho nabídku jsme zvolili proto, že ze všech předložených byla pro nás nejlepší. V našem rozhodování hrálo roli i renomé, které firma získala při “záchraně” termínů pro RadioMobil, když jeho jediný dodavatel nebyl schopen požadavky splnit.

MS: Co když licenci nedostanete?

HB: Účast v tendru na DCS je naším prvním krokem v ČR. Naše plány zde nejsou vázány na úspěch či neúspěch ve výběrovém řízení. Uvidíte, že máme co nabídnout.

Děkujeme za rozhovor.