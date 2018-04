DCS1800 tendr, rozhodnutí dnes a nebo jindy?

Je téměř polovina září, tedy doba, kterou si samo ČtÚ vyhradilo jako přípustnou pro vybrání třetího operátora, se pomalu blíží ke konci. Má-li být třetí operátor vybrán do konce září, je nejvyšší čas, aby se materiály ohledně výběrového řízení posunuly do vlády.

V pondělí 13. září se znovu schází výběrová komise - tentokráte zřejmě proto, aby posoudila provedené vyhodnocení návrhů a připravila materiál, jenž předá ministru Peltrámovi. Až do této chvíle bylo zbytečno hovořit o nějakých favoritech, ale materiál, který ČTÚ předá na stůl ministru Peltrámovi, bude již obsahovat zásadní vodítka pro výběr.

ČTÚ, pravda, oficiálně nepřisuzuje tomuto pondělku nějaký zvláštní význam, každému je ale jasné, že čím dříve přijde s řešením tohoto tendru, tím bude lépe pro všechny strany.

V poslední době, především ze strany velkých konsorcí, jsou slyšet varovné hlasy. Není to tak dávno, co Nový mobil vyslovil svoji nespokojenost s desinformacemi, jež se dostávají na veřejnost. Co hůře - sílý varovné hlasy, aby ČTÚ při vyhodnocování bralo v potaz obhajitelnost nabídek a tedy nedůvěřovalo slepě tomu, co kdo uvedl do nabídek. Právě proti několika tvrzením v nabídce Českého mobilu se zdvihla vlna nevole - spuštění sítě s 38% pokrytí na vánoce nebo 10 Kč měsíčního paušálu s 40 minutami zdarma se zdá nereálné mnoha firmám.

Problematiku pokrývání signálem jsme tu rozebírali minulý týden velmi podrobně - dotázaní dodavatelé infrastruktury s jeho podstatou souhlasili, nicméně z logických důvodů to většinou nejsou ochotni potvrdit i veřejně. Výjimku v tomto tvoří šéf Nokia Telecommunications ČR Jukka Honkanen, který při rozhovoru pro ČTK potvrdil, že "Síť GSM 1800 s pokrytím přes 50 procent populace může začít fungovat v polovině příštího roku, licence však musí být udělena na přelomu září a října. "

Největší světový dodavatel DCS-1800 infrastruktury není jediným pochybujícím, kdo se odvážil svoji obavu vyslovit nahlas byť nepřímou pochybnost, zda vše slíbené je také dodržitelné. Také konsorcium CrysTel volá po opatrnosti při vyhodnocování nabídek, protože se může stát, že bude vybrána nereálná a nesplnitelná nabídka na úkor nabídek podepřených reálnými možnostmi. Sám šéf GTS Ivan Laška, partner CrysTelu a otec mobilních telefonů v Čechách v tiskové zprávě CrysTelu říká: Je především na účastnících tendru, aby předložili pravdivé nabídky. Na hodnotitelích pak je, aby objektivně posoudili, do jaké míry jsou jednotlivé nabídky a jejich splnění realistické."

Zatím nevíme, zda se ČTÚ dá obtížnou cestou validace předložených nabídek, nebo se spíše pohodlněji přikloní k názoru, že co operátor nabídl, to dostane do licence a pak to nějakým způsobem dodržet bude muset. U této druhé cesty otázka zní, jak se ČTÚ zachová v okamžiku, kdy nový operátor svoji licenci nedodrží a termíny projede na celé čáře. Domníváte se, že dojde k odebrání licence? Já nikoliv - příkladů máme mnoho, abych se neotíral o neštastné začátky RadioMobilu, mohu poukázat na SPT Telecom, kde TelSource soustavně nedodržuje něktré body Pověření (kupříkladu zapojení SPT Telecom do mezinárodních telekomunikačních aliancí, abych vzal to nejmarkantnější) a není moci nebo vůle s tím cokoliv udělat. Bude to s třetím operátorem jiné? Pochybuji...

Ministr Peltrám již dříve dal najevo, že vyhodnocení ČTÚ opatří pouze poznámkami a přesune jej do vlády, kde by se otázka třetího operátora měla projednat a to patrně za týden na středečním zasedání vlády. To, že vláda nemusí vůbec zohledňovat odborná kritéria či obchodní plány, je dnes již mimo pochybnosti. Vláda může upřednostnit výši investic, nabídku pracovních míst či něčeho jiného.

Kdo zvítězí? Nyní je to jen velmi těžko možno odhadnout. Nechť je to ale někdo, kdo bude umět zahýbat dnes již přeci jen stojatým českým trhem...