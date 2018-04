DCS-1800 vstupuje do poslední části předehry

Tendr na první českou mobilní síť DCS-1800 se zvolna přesunul ke konci prvního dějství, ke konci úvodu. Minulý týden Český telekomunikační úřad rozhodl ve výběrovém řízení o tom, která že firma bude jeho poradcem pro přípravu celého tendru. Podle neoficiálních informací, jež jsme vám přinesli, byla vybrána firma Central European Advisory Group. ČTÚ i ministr Peltrám zatím toto jméno odmítají potvrdit - ale komise by měla již tento týden začít pracovat, pokud půjde vše podle nového harmonogramu.

Podle prozatímních odhadů by mohlo být jméno držitele třetí mobilní licence známo do října. A protože se objevily další zprávy o tom, kdo s kým a jak, stojí za to se opět podívat, čí ruce se natahují po rozdávaných kartách této hry. Připomínám: informace zde uváděné jsou bez záruky, firmy je veskrze oficiálně odmítají komentovat.

Tak především čeští zájemci.

Tam je situace více či méně stabilní - vyčkává se na to, jaké podmínky předloží ČTÚ. Vyčkávání je ale v tendru pojem označující horečnou aktivitu představující cokoliv počínaje prací na marketingu budoucí firmy, rozhlížení se po personálním obsazení, vyhlížení zahraničních partnerů a lobbování u politiků.

Novinkou z nedávné doby je podepsaná aliance mezi německým Mannesmannem a francouzským Vivendi - ta by měla znovu zaštítit licenční boj GiTy. Vzhledem k tomu, že Mannesmann se nedávným rozšířením podílu v Olivetti přebírajícím Telecom Italia stal jedním z velmi významných hráčů na evropském trhu, je jeho zájem o DCS-1800 v Čechách velmi zajímavým signálem.

Námluvy podstupuje i Aliatel - tam se hovoří o dvou zatím blíže nespecifikovaných variantách možných podílníků v konsorciu, tou jednou by byla velmi zajímavá zámořská firma, další zájem by přicházel ze severu.

O licenci jeví zájem také Contactel, jehož maximálním problémem je podíl Českých Radiokomunikací, jež ČTÚ z licenčního boje vyškrtává. Contactel ovšem hledá cestu, jak se zúčastnit a je pravděpodobné, že TeleDanmarku jakožto podílníkovi, se cestu podaří najít. Je otázkou, zda a jak se podaří tuto cestu počeštit - tedy aby TeleDanmark mohl být zahraničním partnerem, zatímco Contactel partnerem českým. TeleDanmark má ale o český trh velký zájem, účastnil se tendru na GSM i o SPT Telecom a vždy s velmi dobrým výsledkem, takže nepochybujme o tom, že i tentokrát najde cestu, jak se zúčastnit s velmi zajímavou nabídkou.

Ani u GTS není zatím zcela jasné, jak se licenčního klání zúčastní - exaktně vzato není GTS česká firma a otázka, kdo by mohl být jeho českým partnerem, je zatím zodpovězena krajně neuspokojivě, už proto, že Dattel rovněž patří GTS. I zde bude důležité, jakou majetkovou hranici stanoví podmínky jako mezní.

Ze zahraničních firem se na trhu ještě výrazně rozhlíží britský Orange a o TIW se proslýchá, že jeho českým partnerem by mohla být (mimo jiné) jedna významná mediální skupina.

Mírně stranou zatím stojí Rann GlobalNet, jehož trápí momentálně jiné problémy a je otázkou, zda se do licenčních bojů zapojí.

Svůj zájem projevil i Telecom France via Radiokontakt, nicméně i zde je otázka, kdo by byl českým partnerem - patrně se bude jednat o nějakou z menších firem kroužících kolem telekomunikací.

Krom výše uvedených velkých firem je tu totiž velká skupina drobnějších firem, u nichž lze těžko očekávat, že zaujmou vůdčí roli v nějakém uskupení. I to je sice možné, ale úspěch takového uskupení je pochybný. Každý den se ovšem vyskytují nějaká podobná prohlášení, jež lze ale stěží brát jako významná.

Z aktivity kolem DCS-1800 těží nyní především firmy zabývající se výstavbou základnových stanic. Ty již v mnoha lokalitách kontrahují pozice pro výstavbu BTSek, aniž by momentálně přesně věděli, komu nakontrahované projekty prodají. Jak nám sdělil pracovník jedné takovéto společnosti očekává se, že nový operátor i jeho dodavatel bude potřebovat již vyřízené a schválené pozemky a bude ochoten za jejich promptní nabídku dobře zaplatit.

V pozoru na startovací čáře stojí i dodavatelé infrastruktury. Eminentní zájem o dodání technologie má především Nokia, Ericsson a Nortel. Nokia dodává pro EuroTel a těžko říci, zda nový provozovatel sítě bude chtít totéž, co již má jeho konkurence. Ericsson má černý puntík u mateřského koncernu, že z mobilních sítí nedodal do Čech ani třísku vyjma mikrolinek a D/AMPS pro Rann. A Nortel to vzal od podlahy - přivez do Prahy a postavil zde funkční DCS-1800 síť. O té si podrobně povíme v týdnu.