DCS-1800: ještě není provozovatel, ale síť stojí

Je to skutečně zajímavá situace. Ještě ani nejsou známy podmínky licenčního tendru pro třetího operátora a již je v České republice několik sítí DCS-1800. Pravda - o té jedné jsme již referovali, provozuje ji Nortel v Holešovické tržnici a slouží k testování. Ta druhá je zatím značně nekompletní, vlastně jsou z ní zatím zkompletovány pouze části BSS, tedy systému základnových stanic. O co jde?

Nejenom po Praze, ale i v Brně, Ostravě a dalších městech již delší dobu běží akvizice pozic pro základnové stanice sítě DCS-1800. Až doposud jsme se domnívali, že firmy starající se o výstavbu BTSek tak činí z vlastního popudu a jaksi „nad plán" si dopředu vyhledávají vhodné pozice. Postupem času se ale ukázalo, že tyto pozice jsou osazovány technikou, konkrétně od výrobce Nokia.

Nokia je na českém trhu významným dodavatelem EuroTelu, nicméně EuroTel v nejbližší době nemá šanci na uplatnění ani již vystavených DCS-1800 a hovoří se spíše o jejich odprodeji třetímu operátorovi, než o reálné možnosti jejich použití v síti EuroTel. Proč tedy nové BTSky osazené výhradně DCS-1800 komponenty?

Podle některých neoficiálních informací je zadavatelem výstavby přímo společnost Nokia. Bylo by to jen logické - o zakázku na dodávku infrastruktury pro síť DCS-1800 má zájem více firem a fronta je dlouhá: Alcatel, Ericsson, Nokia, Nortel, Motorola, Siemens a další...

Pokud skutečně firma Nokia aktivně buduje DCS-1800 síť „na blind", jak tomu vše nasvědčuje, mohlo by ji to velmi snadno vynést na špici plejády potenciálních dodavatelů technologie. Přeci jenom nabídnout novému operátorovi již slibně rozestavěnou síť s hotovým pokrytím, je terno. Navíc kontraktáž pozic pro základnové stanice běží poměrně rychlým tempem a do konce září se může podařit zřídit velmi solidní pokrytí. Pravda, je to vabank, ale pokud by firma nasadila konkurenceschopnou cenu, je síť připravená ke spuštění a již osazená stovkami základnových stanic lákadlem, jemuž by nový operátor těžko odolal. Pokud by ovšem odolal, stálo by to společnost hodně peněz...

Ostatně, pro firmu Nokia to není poprvé, kdy postupuje na slepo - pro společnost EuroTel podobně zahájila Nokia výstavbu sítě v době, kdy EuroTel ještě neměl licenci pro její provozování a zajímavé je, že už v dubnu roku 1996 bylo možno telefonovat ze sítě EuroTel GSM, pokud jste měli kartu zahraničního roamingového partnera.

Odvážným štěstí přeje - pokud opravdu Nokia staví naslepo, je třeba tleskat. Jak by ne - cíl (kontrakt) je lákavý.