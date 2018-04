DCP - univerzální prostředí pro Epoc

Firma PalmScape vytváří poměrně hodně utilit, programů a různých SW řešení pro přístroje s operačním systémem Epoc.

Jedním z těch větších řešení je DCP, což je univerzální prostředí pro správu systému. V jednom prostředí lze spravovat linky na internet, soubory, aplikace a spoustu dalších datových typů. Jednou z výhod DCP je jeho schopnost provázat v jednom prostředí více programů, takže například můžeme dát na "desktop" ikonu, po jejímž spuštění se odešle signál na mobilní telefon a vytočí se automaticky určité telefonní číslo. Dále lze jednoduše vytvářet položky v ToDo, agendě a kalendáři, které jsou přímo napojeny na záznam v té které aplikaci.

V DCP jsou rovněž definovány zjednodušené ovládací panely, které lépe a jednoduše umožňují management baterií, takže umožňují například vypnout nebo zapnout podsvícení, zvuky, propojení s počítačem a budíky. Dále jsou zde jednoduché přehledy stavu baterií a paměti.

Tento program je již k dispozici na počítače Psion s5 a Revo a také na Geofox One.

S novou verzí DCP lze vytvářet nové soubory přímo z tohoto manažeru a přidávat je na desktop, dále tvořit soubory bez použití šablon, import položky DATA do systému a hlavně je zde k dispozici Česká a Italská verze.

A proč bychom ale měli DCP požívat? To je dobrá otázka, na kterou známe ještě lepší odpověď.

Jistě víte, že pokud si něco zapíšete do kalendáře, musíte jít do kalendáře, kde se nám určitá schůzka uložila. Pokud máme ale tentýž den něco v ToDo nebo v například v Jotteru, musíme jít do jiné aplikace. U Psionu Revo je sice přehled událostí, ale z něj nelze tyto mazat a nebo editovat. Pokud ale použijeme DCP, můžeme v něm umístit všechny tyto události na pracovní plochu a z ní je editovat, či mazat. Toto vylepšení jistě uvítá nejeden "Epocář".

Myslím, že tato utilitka se hodí všem, kteří chtějí využít svůj oblíbený stroj do poslední kapičky. Musím uznat, že ačkoliv jsem si zvykl na prostředí Epocu velmi dobře, jsou chvíle, kdy bych opravdu uvítal, abych měl rychlý přístup ke všem datům z jedné aplikace. Programem DCP se k tomuto dospívá a otevírá se nám další brána využití kapesních počítačů.

Program lze stáhnout na stránkách autorské firmy a nebo na našem serveru (DCP program pro Epoc). Registrace programu stojí 12 liber.