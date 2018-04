DCP - dopřejte svému Psionu komfort !

Desktops & Control Panel (dále jen DCP) je kompletní náhrada EPOC SHELL Desktopu a na svou poměrně malou velikost (cca 300 KB instalační archiv) nabízí velmi zajímavé služby a znatelně zvyšuje komfort ovládání Psionu. Program je určen pro Revo, Series 5/5mx, Series 7, netBook a Geofox, plná funkčnost nemá zaručenu na Ericssonu MC218. DCP je shareware s cenou 18,- GBP, zkušební verze je stejně jako valná většina software pro Psiony k dispozici zdarma.











Po instalaci a prvním spuštění DCP se objeví zbrusu nový desktop (kterých může být i víc) se spoustou ikonek na místě původního toolbaru. Ikonky a další grafika obsažená v DCP mohou mít 4, 16, 256 nebo i více barev či odstínů šedi, jejich počet se nastavuje v preferencích. Pro integraci DCP do systému je nutné ještě zvolit cesty k databázi kontaktů a souboru agendy, o synchronizaci, respektive využívání kontaktů a agendy se pak trvale stará DCP. Z dalších systémových věcí si ještě můžete nastavit softwarové ovládání podsvícení a stavu baterií (pouze informační funkce), klávesové zkratky pro každou z "hlavních" aplikací stejně jako pro adresáře či soubory umístěné na desktopu a také si můžete vybrat libovolný prohlížeč pro nejpoužívanější typy souborů včetně HTML dokumentů a emailů.



























DCP může či nemusí kompletně nahradit původní desktop - záleží to pouze na potřebách uživatele, neboť je možné nastavit, zda se DCP přiřadí pod ikonku systému a automaticky se aktivuje při zapnutí Psionu (míněno samozřejmě jeho "otevření") a zda se po ukončení aplikací bude objevovat DCP nebo původní EPOC SHELL Desktop. Jak už bylo uvedeno výše, umí DCP používat databáze z agendy a kontaktů, ke kterým přidává možnosti vyhledávání, úpravy položek přímo v prostředí DCP a také některé doplňkové funkce jako Reminder, Sticky Notes (nahrazující nepříliš dokonalý Jotter) a možnost sdílení dat s dalšími aplikacemi od Corisoft Software s názvem Business Warrior a QuickP. Součástí DCP je i File Manager, který umožňuje "vytažení" libovolného souboru či adresáře na desktop DCP, vytvoření záložek pro nejpoužívanější soubory nebo webové stránky a pochopitelně také klasický management souborů - mazání, přejmenování apod.















Po krátkém představní některých hlavních funkcí DCP se konečně dostáváme k samotnému desktopu. Ikonky na místě původního toolbaru (nástrojů) slouží k rychlému přístupu k hlavním funkcím či jednotlivým modulům DCP. Můžete si tak kdykoliv vyvolat miniaturní, ale plně použitelnou kalkulačku se čtyřmi paměťmi pro konverze měn, kdykoliv přepnout do módu kreslení a rychle si přímo na některý z desktopů "načmárat" nějaký obrázek nebo poznámky, přepínat mezi jednotlivými desktopy a hlavně pracovat s ikonkami a klikáním na ně spouštět soubory nebo aktivovat File Manager. Veškeré akce a projekty nadefinované či jiným způsobem vytvořené v DCP můžete exportovat a použít například na jiném Psionu, totéž platí o odkazech na jednotlivé soubory či aplikace. Častým používáním aplikací a vytvářením datových záznamů se pomalu, ale jistě zaplňuje paměť, proto umí DCP záznamy komprimovat.







DCP je aplikace či spíše komplexní soubor aplikací, které se hned tak nevidí. Možnosti desktopu DCP, integrovaný manager souborů, kreslení přímo na ploše, práce s kontakty a údaji Agendy, Reminder, ovládání podsvícení a v neposlední řadě i precizně navržené a snadno pochopitelné "multidesktopové" grafické rozhraní činí z DCP perlu mezi EPOC aplikacemi a odpustíte-li si česká menu u lokalizovaných Psionů, je DCP víc než skvělá náhrada EPOC SHELL Desktopu a může nabídnout spoustu užitečných služeb.