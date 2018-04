Dbtel živě z Cannes - nenápadný gigant (dojmy)

Pokud někdo měl tu možnost sledovat přímý přenos nebo záznam nedávného přátelského fotbalového zápasu našich reprezentantů s Itálií, možná si všimnul mohutné reklamy Dbtelu okolo celého stadionu. Nebyla to náhoda, Dbtel je totož sponzorem italského fotbalového reprezentačního týmu. I z toho je patrné, že to myslí s průnikem na evropské trhy vážně. A že zvolil právě Itálii také není nic překvapivého. Italové mají rádi véčka a to je hlavní obor činnosti Dbtelu.

V Cannes toho Dbtel vystavoval opravdu hodně. Na první pohled až poněkud nepřehlednou nabídku trochu osvětlily dva katalogy, které nabízel. Podle nich je nyní v nabídce Dbtelu přes 40 modelů mobilních telefonů ve standardu GSM. To je opravdu veolmi široká nabídka, v které je velmi nesnadé se zorientovat.

Základním rozlišovacím kritériem v nabídce Dbtelu jsou dvě modelové řady. Jedna je značena čtyřmístným číslem, druhá má u označení modelů jedno písmeno a jedno číslo. Druhá řada je novější a většina modelů z ní ještě není v prodeji. Dbtel nabízí i několik klasických modelů, drtivou převahu ale mají véčka. Často se jedná o velmi podobné modely, respektive o úplně stejné telefony. Rozdílný je design a někdy i typ vnějšího displeje, nebo několik drobností ve výbavě.

Některé modely jsme měli možnost v Cannes krátce vyzkoušet a můžeme potvrdit, že by se na našem trhu neztratily. Ovládání je poměrně snadné, zpracování telefonů pak "asijsky" vynikající. Hodnotit design je subjektivní, některé modely se nám líbily, jiné méně. Především klasickým modelům to tolik neslušelo, véčka byly atraktivnější. Dbtel přesvědčil, že barevné displeje umí a cizí mu nejsou ani další multimediální atributy, jako jsou integrované fotoaparáty, podpora Javy a další funkce. Model M7 pak dokonce nabízí i slot pro paměťové karty.

Některé modely nám připomínaly nabídku korejského dua Sewon a Maxon. Jestli se ale jedná o nějakou kooperaci, netušíme a německy mluvící obsluha stánku nám to nedokázala potvrdit ani vyvrátit. Některé z vystavených modelů se v Itálii a i jinde v západní Evropě již prodávají, jejich přesné ceny ale neznáme. Celkově se jedná spíš o průměrně drahé telefony, základní modely s barevným displejem stojí jako nedotované okolo 200 €. Většina top modelů zatím není v prodeji.

Omluvte sníženou kvalitu fotografií, na stánku Dbtelu šlo fotografovat jen s bleskem.

Telefony Dbtelu rostou jako houby po dešti. Na velkém kulatém stole nabízel Dbtel k vyzkoušení část své produkce.

Dbtel 8038 existuje ve dvou verzích. Jedna nemá integrovaný fotoaparát, ta druhá ano a jmenuje se 8038c. Na fotografiích je model bez fotoaparátu. Vnější displej tohoto modelu "umí" 256 barev, hlavní 65 000. Model s fotoaparátem je triální a podporuje MMS, vyobrazený model bez fotoaparátu je duální a MMS neumí. Oba ale umí Javu, GPRS třídy 10, čtyřicetihlasé polyfonní melodie, hlasitý odposlech a do telefonního seznamu se vejde 250 vícepoložkových záznamů.

Dalším Dbtelem, který jsme krátce vyzkoušeli, byl model M7. O tomto telefonu se toho již hodně napsalo, mělo se jednat o jeden z nejlépe vybavených modelů vůbec. Ještě lépe je na tom model M8, ten jsme ale na stánku výrobce v záplavě vystavených modelů nenašli. Dbtel M7 má dva barevné displeje, oba aktivní a oba schopné zobrazit 260 000 barev. Telefon má VGA fotoaparát, podporuje Javu, GPRS třídy 10, stereo polyfonní melodie, integrované rádio, umí přehrávat MP3 a MPEG4 a především nabízí slot na paměťové karty SD/MMC (viz fotografie níže). Vyšší model M8 má navíc volitelně fotoaparát 1,3 megapixelu, do slotu na paměťové karty lze vložit SDIO kartu s GPS nebo WiFi a má také Bluetooth. Umí toho někdo víc?

Na levé fotografii je Dbtel J7, který má stejnou výbavu s modelem 8038c popisovaným výše (tedy včetně MMS a VGA fotoaparátu). Hlavní displej je aktivní s 65 000 barvami, vnější je OLED, pravděpodobně s 256 barvami. Existuje i lepší model J8, který má vnější displej OLED s 65 000 barvami. Vpravo je klasicky koncipovaný telefon 2051P. Má barevný displej STN 65 000 barev, šestnáctihlasou polyfonii a EMS. Existuje i vylepšená verze 2051C s VGA fotoaparátem.

Dbtel za sklem ukazoval i několik prototypů. Zajímavým byl telefon - hrací konzole, zjevně inspirovaný Nokií N-Gage.

Další z véček, které existuje hned v několika variantách. Vyobrazený model 5689C je nejlepší, má integrovaný VGA fotoaparát a vnější monochromatický displej. Hlavní je barevný STN s 65 000 barvami. Jeden z modelů této řady je zajímavý tím, že má místo vnějšího displeje ručičkové hodiny.