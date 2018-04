DBTEL 2039 - Asijská bomba s maximální výbavou

Nejenom nám známé značky vyrábějí dobře vybavené telefony. S tím jak přenášejí produkci k asijským výrobcům, riskují, že tyto neznámé firmy přičichnou k technologiím a začnou nabízet plně konkurenceschopné výrobky. Jedním z prvních příkladů „kukaččích vajec“ je novinka společnosti DBTEL, atraktivní telefon DB2039. O tomto tchajwanském výrobci mobilních telefonů jsme vás již informovali vícekrát, naposled zhruba před měsícem v tomto článku. Jednalo se o telefon DB2009 - současný velký hit asijských trhů. DBTELu se podařilo v prvním čtvrtletí prodat 300 000 kusů tohoto modelu, což je na menšího výrobce úctyhodný úspěch, ač s ohledem na světové giganty je to stále poměrně zanedbatelná suma. Z celosvětového hlediska má DBTEL s vlastními telefony za první čtvrtletí letošního roku podíl zhruba 0,4 procenta, což je zhruba polovina podílu nám dobře známého Sagemu. Předpověď a již dosažené výsledky za druhé čtvrtletí pak ukazují šanci DBTELu proniknout mezi mobilní elitu, tedy do první patnáctky světových výrobců.

DBTEL 2039 překvapí hned v několika směrech. Nejenom že je malý (103 x 42 x 17 mm) a lehký (70 gramů), ale na asijské poměry má i vcelku povedený design klasicky koncipovaného telefonu s pro Evropu dnes již povinnou integrovanou anténu. Vzhled a rozměry však nejsou vše. Tento povedený přístroj má i velmi atraktivní výbavu. Začněme u barevného displeje, který má rozlišení 120 x 128 obrazových bodů a podporuje 256 barev. S tímto displejem DBTEL vystavoval telefon i na CeBITu, ale již tam se chlubil, že od léta bude moci na přání nabídnout i displej s podporou 64 tisíc barevných odstínů. Takovýmto displejem se mezi GSM telefony asi zatím pochlubit nemůže žádný přístroj, prvním komerčně dostupným bude s největší pravděpodobností některý z véčkových Samsungů. Zatím se musíme spokojit s jednodušší verzí, shodnou s displeji Ericssonu T68 nebo Philipsu Fisio 820. Nový DBTEL má ve výbavě i současný hit ve výbavě mobilů, podporu J2ME - Java aplikací. Bohužel zatím není známo, kolik paměti je těmto aplikacím v telefonu vyhrazeno, ale zřejmě se bude jednat o sdílenou paměť i pro jiné funkce přístroje. Když Java, tak nesmějí chybět ani rychlá data. To v případě DB2039 znamená podporu GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot. Nesmíme zapomenout ani na EMS zprávy, které tento nový model DBTELu taktéž podporuje. Je však nutné upozornit, že jak je u asijských firem zvykem, ne na každý trh se telefon dostane v této „plné zbroji“.

I ostatní funkce by měly uspokojit zhýčkaného evropského zákazníka. Funkce jako WAP, prediktivní vkládání textu T9, nebo vibrační vyzvánění jsou již samozřejmostí. To polyfonické vyzváněcí melodie, hlasové vytáčení a ovládání funkcí telefonu nebo hlasité hands free již tak samozřejmé nejsou. K této výbavě však musíme DBTELu přičíst další body za detailní funkce organizéru, jako je kalendář, plánovač a v neposlední řadě obsáhlá paměť na kontakty (přesnou kapacitu zatím výrobce tají), která je řešena jako vizitky. Telefon umožňuje i detailní identifikaci volajícího, když ke každému jménu si může majitel tohoto telefonu přiřadit grafický symbol a konkrétní vyzváněcí melodii. Melodie a grafiku pak lze stahovat a ukládat do telefonu a v případě vyzváněcích melodií je k dispozici i skladatel. Dodejme, že telefon má i SMS chat a podporuje synchronizaci s počítačem či plnohodnotné datové přenosy. Otázkou je výdrž baterie, která je ve standardu Li-Ion s kapacitou 600 mAh. Výrobce uvádí pohotovostní čas až 150 hodin, ale podle prvních testů, které se objevily v asijských médiích, je tento údaj poněkud nadhodnocený.

Příznivá by mohla být i předpokládaná cena tohoto telefonu. První informace hovoří o sumě zhruba 12 000 Kč za nedotovaný přístroj, což by s ohledem na konkurenci nemuselo být přehnaně moc. Pokud je to ale stále nad vaše možnosti, nabízí DBTEL i jednoduší variantu tohoto telefonu s označením DB2029. I ten byl vystaven již na letošním CeBITu, ale tentokrát nikoliv jako funkční vzorek. Tento jednodušší telefon má podobný design jako vyšší model a to včetně integrované antény. Rozměry jsou téměř shodné, pouze výška přístroje je o půl centimetru větší. Váha je pak vyšší o 15 gramů. DB2029 má jen monochromatický displej, chybí GPRS, Java a i EMS zprávy nebo funkce organizéru. Naopak telefon nabízí tři hry a tříbarevné podsvícení, které emuluje i jednoduché profily volajících. Baterie je stejná jako u vyššího modelu a v případě tohoto telefonu již lze spíš předpokládat, že 150 hodin na příjmu vydrží.

DBTEL je ambiciózní společnost, která vedle vlastních telefonů vyrábí i přístroje pro renomované značky. Mezi jeho zákazníky patří třeba Motorola nebo Siemens a pro Alcatel vyrábí domácí DECT telefony. Právě s Alcatelem by měl DBTEL letos podepsat významnou smlouvu o výrobě GSM telefonů, ale jednání se podle všeho stále protahují. Je zřejmé, že asijské firmy vyrábějící telefony pro známé značky se velmi rychle učí. Nejenom výbava a technologie, ale především design je to, co jim může pomoci uspět i mimo domácí trhy. DBTEL by chtěl letos proniknout do Evropy, takže je možné, že se ještě letos setkáte s jeho výrobky třeba kousek za našimi hranicemi.