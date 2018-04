DBTEL 2037 aneb Nejmenší véčko na světě (preview)

Postupná miniaturizace se nevyhnula ani odvětví mobilních telefonů. Vypadá to, jako by výrobci měli nový sport – namísto vývoje či implementace nových funkcí se stále častěji zaměřují na stále menší a menší mobilní přístroje. Vše toto počínání však musí být řízeno zdravým rozumem – vždyť k čemu by nám byl mobilní telefon, který by se kvůli své přilišné „titěrnosti“ nedal ani používat.

Nejmenší z nejmenších

Přesto však jsou některé malé telefony více než zajímavé – z evropských nemůžu nezmínit malé véčko CL50 od Siemense, z asijských je nejžhavější novinkou mobilní telefon Dbtel 2037. Jeho výrobce jej vychvaluje přívlastkem „nejmenší véčkový telefon na světě“. Je tomu skutečně tak?

Dbtel 2037 je skutečně malý mobilní telefon. Se svými rozměry 66 x 38 x 23 milimetrů a hmotností šedesát pět gramů jej skutečně můžeme zařadit mezi mobilní trpaslíky – vždyť již zmiňovaný Siemens CL50 je téměř o centimetr větší. Při pohledu na telefon shledáváme, že jeho rozměry jsou dohnány až do krajnosti a ergonomie při práci s tímto modelem bude na krajní hranici použitelnosti.

Telefon disponuje dvěma grafickými displeji. Menší stavový je viditelný v zavřeném stavu, poskytuje základní informace o mobilním telefonu a nabízí poměrně slušné rozlišení čítající 80 x 48 obrazových bodů. Daleko větší je displej vnitřní, který je pochopitelně také grafický, nabízí rozlišení 100 x 112 bodů a podporuje čtyři odstíny šedé barvy.

Dbtel 2037 je samozřejmě duální a nevadí mu ani datové přenosy s využitím technologie GPRS. Protože lze tento telefon připojit k běžnému stolnímu počítači, může sloužit také jako rychlý bezdrátový modem; telefon připojený k počítači lze také snadno synchronizovat kupříkladu s MS Outlookem.

Také nabídka dalších funkcí je poměrně bohatá; za všechny mohu jmenovat hlasové vytáčení i ovládání, rozlišení volajících vyzváněním i obrázkem, wapový prohlížeč s podporou stahování šetřičů obrazovky, polyfonních vyzváněcích melodií, přehledného skladatele melodií s podporu pro různé SMS chaty.

Aby odesílané textové zprávy nebyly příliš strohé, můžete je vylepšit zvukem, obrázkem či animací, a to vše díky podpoře technologie EMS. Při psaní zpráv máte k dispozici anglický slovník T9 – o české verzi se prozatím zřejmě neuvažuje, stejně jako není doposud stanovena cena tohoto mobilu.

K čemu ta véčka jsou?

Na mobilním telefonu Dbtel 2037 je nádherně viditelná obrovská výhoda mnohými zatracované véčkové konstrukce. Do konvenčního mobilního telefonu stejné velikosti byste jen stěží vměstnali relativně pohodlnou klávesnici s velkým grafickým displejem. Zkrátka a jednoduše: pokud jednou propadnete kouzlu véčkových přístrojů, již nikdy po jiném nezatoužíte.