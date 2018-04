DayNotez - další argument pro diář na Palmu

Je čas přejít od papírového diáře k Palmům (říkají tvůrci nového programu DayNotez). Jistě, ale co s pravou stranou mého diáře (ptají se skalní zastánci papírových TMI, ADK a jiných diářových systémů) ? Co s našimi poznámkami, myšlenkami, nápady, rychlými zápisy ? No od toho máte přece v Palmu DayNotez ! (odpovídají vítězoslavně lidi od Natary).

Tak takhle asi nějak vznikala myšlenka nového produktu firmy Natara pro PalmOS kapesní počítače. Firma dala o sobě vědět teprve před nedávne, zato však parádně - svým programem ProjectAtHand usnadnila život nejednomu uživateli Palmu a programu MSProject.

Program pracuje se čtyřmi základními pohledy.

Prvním z nich je ten základní (single), ve kterém můžete vložit svoji poznámku.

Máte k dispozici 3 typy písma, editovatelné kategorie a menu Details, ve kterém můžete vložit datum a čas, nastavit funkci "private" a kategorii, popřípadě poznámku/záznam vymazat.

Druhým pohledem je "denní". Máte v něm zobrazeny všechny záznamy daného dne.

Všechny poznámky mají hlavičku s časem a kategorií a kliknutím na záznam jej můžete editovat. Navigaci usnadňují nejen šipky (následující/předchozí den), ale i šipky se schématem dokumentu, které přeskočí dny bez záznamu. Celou řadu dalších všcí lze nastavit v preferencích v menu. Tlačítkem New vložíte nový záznam.

Dalším pohledem na data je "List" zobrazení, kde máte svoje záznamy seřazeny podle dní chronologicky. je zde zobrazena hlavička (den a datum) a první řádek záznamu.

Kliknutím na první řádek můžete editovat poznámku, kliknutí na hlavičku vás přepne do denního zobrazení příslušného dne. I v tomto zobrazení disponujete tlačítkem New na vložení nového záznamu.

Posledním zobrazením je měsíční - dny se záznamy v něm máte zvýrazněny značkou.

Dlužno ještě dodat, že program umí spolupracovat s TealNotes, export a import poznámek, beaming a funkci private.

Uživatelé "lepších" diářů DateBk4 a ActionNames mají ve svých produktech obsaženy funkce Journal a je pravděpodobné, že DayNotez potřebovat nebudou. Programu bych vytkl, že nemá pražádnou integraci s diářovými programy (ani s tím základním) - je tedy nutno se do něj přepínat. Program je ale pořád ještě beta, takže další vylepšení jsou určitě možná.

Na druhou stranu se domnívám, že je celá řada uživatelů, pro které jsou "journalové" funkce ty nejpodstatnější a DayNotez jim může plně vyhovovat. Ve své kategorii asi splní všechny základní požadavky.