David hraje Goliáše aneb Psion Series 5 emuluje PC/XT

Psion Series 5 je vybaven poměrně výkonným procesorem RISC ARM 7100 i když taktovaným z důvodu úspory pro handheldy životně důležité energie baterií jen na 18 Mhz. Nicméně výkon je postačující i pro takové věci jako emulace počítače Sinclair Spectrum. Tento emulátor je již řadu měsíců k dispozici a nyní se objevuje i emulátor počítače třídy PC/XT s názvem XTM.

Popis aplikace

Emulátor je k dispozici v třetí beta verzi a je volně dostupný na webovém serveru výrobce, kterým je společnost NB Information Limited ze Skotska. Překonám se a nevyužiji nabídku na smeč spočívající v otázce proč právě Skotové vyvinuli něco takového a místo toho se raději podívejme na výrobcem udávané parametry zmíněné aplikace:

Podpora instrukční sady procesoru Intel 80186 a některých instrukcí procesoru 80286

Emulace textových a grafických (320x200 a 640x200 bodů) režimů CGA

Přístup k souborovému systému hostitelského počítače

Emulace klávesnice PC

Přístup k sérovému portu Psiona jako ke COM1 a u Geofox-One i k případnému PCMCIA modemu jako ke COM2

Rychlost emulátoru přibližně odpovídající původnímu PC/XT 4.77MHz

Emulace dvou disketových mechanik

Instalace a zprovoznění

Tolik tedy výtah z manuálu a nastává čas podívat se na aplikaci po praktické stránce. Instalace proběhne již klasicky poklepáním na instalační soubor a instalaci lze provést jak na RAM disk Psiona, tak i do případné paměti CompactFlash. Na disku instalací ubude asi 130 KB, nicméně to je pouze začátek.

Jak stojí psáno v nadpisu, emulován je počítač PC/XT a tak nám stejně jako u PC ještě zbývá obstarat si disketu s operačním systémem a posléze vyrobit soubor s obrazem této diskety, ze kterého potom emulátor provede natažení operačního systému. Na nějaké SYS C: z Windows 95 zapomeňte, neboť z takové diskety PC/XT nenabootujete a XTM samozřejmě také ne. Pro ty z nás, kteří nemají vhodnou disketu po ruce a DOS na svém písí už také ne je šancí společnost Caldera, která zakoupila a posléze uvolnila DR-DOS pro nekomerční účely a instalační diskety si lze stáhnout z jejich serveru.

Po doplnění obsahu bootovací diskety DOSu o s emulátorem dodávaný ovladač, který se zavede do paměti odpovídajícím povelem DEVICE= v souboru CONFIG.SYS a který zviditelní vybranou část disku hostitelského počítače zbývá už jen vygenerovat soubor s obrazem bootovací diskety pomocí nástroje dodávaného také jako součást emulátoru XTM.

Praktické zkušenosti

Po přenosu souboru na Psiona stačí vyhledat ikonku XTM a jejím stisknutím celý ten cirkus spustit. Všimněte si hlášky ovladače, který mi připojil vybraný adresář disku D: jako DOSové C:. Připojení lze kdykoliv zrušit nebo změnit pomocí k tomu určeného prográmku spustitelného v prostředí emulátoru. Po prvotním okouzlením promptem A:> jsem vyzkoušel příkaz MEM.

Vida, vypadá to, že programy pro DOS lze skutečně spouštět a tak stejně jako u reálného PC si spouštím Volkov Commander abych získal nějaké přítulné prostředí. Jak je vidět z obrázků je řada funkčních kláves klasické klávesnice PC nahrazena řadou tlačítek na displeji Psiona a proto ovládání VC probíhá bez problémů.

U této aplikace je při jejím používání znát, že výkon skutečně odpovídá PC/XT a na něco takového už dnes téměř nejsme zvyklí. Jinak je Volkov pod emulátorem zcela použitelný a dává první příležitost pohrát si s nastavením zobrazování barev. Emulátor totiž nabízí čtyři režimy mapování barev adaptéru CGA na šestnáct odstínů šedi Psiona. Tím lze dosáhnout toho, aby byla každá aplikace dobře čitelná i na displeji Psiona.

Vyzkoušel jsme několik dalších aplikací využívajících textový režim a nenalezl jiný problém než to, že mnoho novějších programů vyžaduje procesor třídy alespoň 80286.

Opusťme tedy textově orientované programy a vyzkoušejme emulaci grafického režimu CGA. V dávných dobách DOSu byl oblíbenou aplikací Banner, program pro tvorbu plakátů, které můžeme i dnes ještě mnohde vidět vylepené na dveřích prodejen. Proto první volba padla právě na něj.

K mému překvapení Banner pracuje zcela bez problémů a to dokonce poměrně rychle. Přikročme k dalším testům. Na řadě jsou hry.

V oblasti her je situace méně radostná. Ne že by emulátor neumožňoval spustit si simulátor F15, nebo hru Lazy Larry, případně libovolnou jinou, která nemá větší požadavky na hardware než je XTM schopen poskytnout, ale u her je důležitá rychlost a té zde není, jak jsem již taktně naznačil, na rozdávání.

Závěr

Xtm jsem proháněl s mnoha užitečnými i méně užitečnými programy a shledal jej velmi stabilním a použitelným.

Emulátor otevírá dveře k obrovskému množství aplikací - textovými editory a kompilátory prakticky všech myslitelných programovacích jazyků počínaje a programy pro účetnictví konče. Jediným "ale" je rychlost emulace, kde je třeba trocha trpělivosti.

Na Internetu lze nalézt poměrně rozsáhlé diskuse a úvahy o možnosti zavirování handheldů. Brzdou šíření virů v oblasti PDA je především různorodost počítačů a obtížnější podmínky pro šíření virů z jednoho počítače na druhý. Zkaženější z nás si ale mohou již dnes svého oblíbeného vira přenést na Psiona a s pomocí emulátoru mu vytvořit vhodné životní podmínky a do svého oblíbeného podniku pochybné pověsti pak vtrhnout s radostným výkřikem "Zaviroval jsem handheld, pánové".