Dávejte si pozor na sextování. Do budoucna vás může poškodit

Vláda australského státu tento týden spustila kampaň, kterou se snaží bojovat proti stále se rozšiřujícímu takzvanému sextování. Fotky nebo sexuálně laděné textové zprávy podle ní mohou být zveřejněny na internetu nebo přeposlány dalším příjemcům, což může vést k sexuálnímu harašení, nebo dokonce napadení.

"Sextování" kvůli rozšíření mobilních telefonů s kamerami a internetových sociálních sítí znepokojuje rodiče a školy v mnoha zemích, protože některé z posílaných snímků mohou být podle zákona považovány za dětskou pornografii.

"Mladí lidé často nepřemýšlejí nad následky svých činů. To, o čem si myslí, že je jen nevinný vtip nebo neškodné flirtování, je může velmi poškodit, pokud se to dostane do špatných rukou," říká Linda Burneyová z vlády Nového Jižního Walesu. "Je hrozivé si pomyslet, že jakmile se takové obrázky dostanou na internet, může se na ně podívat kdokoli na světě. Pak je nemožné dostat je zpátky a smazat. Jsou tam navždy a mohou poškodit budoucí kariérní vyhlídky nebo vztahy." Burneyová ví prý o případech, kdy třináctileté dívky posílaly sexuálně laděné fotky na mobilní telefony svým partnerům, kteří je pak poslali svým kamarádům, když vztah skončil.

Ve Spojených státech podle průzkumu z loňského podzimu každý pátý mladistvý zveřejnil své nahé či polonahé fotografie a to buď pomocí mobilního telefonu, nebo na internetu, a téměř 40 procent jich někdy poslalo sexuálně laděnou zprávu. Osmnáctiletá Jessica Loganová z amerického Cincinnati dokonce spáchala sebevraždu poté, co se její nahá fotka, kterou poslala mobilním telefonem, rozšířila mezi studenty školy, již navštěvovala.

Vláda Nového Jižního Walesu i proto vydala brožuru pro školy, rodiče a mladistvé, ve které varuje před možnými celoživotními následky "sextování".

Celou kampaň nazvala "Bezpečné sextování neexistuje". Burneyová také vyzývá rodiče, aby s dětmi o problému hovořili a kontrolovali jejich profily na internetových sociálních sítích jako Facebook nebo MySpace.