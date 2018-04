Dattel nemá tarif Internet 99 ze sítě Telecomu

Již několik týdnů zuří bitva mezi společností Dattel a SPT Telecom. Nejedná se o nic jiného, než o telefonování v tarifu Internet 99. Pokud totiž voláte do sítě Dattelu ze sítě SPT Telecom, nedochází k tarifikaci podle tarifu Internet 99. To znamená, že provideři připojení u pražského Dattelu (například Telenor Internet, GTS, některé uzly EuNetu atd) nemohou svým uživatelům nabízet přístup přes lacinější tarifikaci Internet 99.

Problém je poměrně obsáhlý a složitý, skládá se ze dvou podproblémů.

Především je to problém obchodní - SPT Telecom se nelíbí, že Dattel zvýhodňuje internetové providery připojené na jeho ústřednu tím, že jim dává část propojovacího poplatku, jenž mu podle transakčních dohod platí právě SPT Telecom. Podle neoficiálních informací se přitom příchozí položka transakčního poplatku pro Dattel pohybuje okolo třiceti procent z místního hovoru.

Právě peníze z příchozích hovorů na dial-up pole u Dattelu jsou pro providery výrazným lákadlem, proč používat Dattel. Telecomu tím ovšem utíkají peníze a to se mu nelíbí. Diskuse o tarifu Internet 99 mu dala vítanou příležitost, jak na Dattel zatlačit.

Druhá část problému je v rovině technické - Dattel obhospodařuje číselnou řadu 96... - pro provoz tarifu Internet 99 si musí vyřídit svolení ČTÚ. Podle některých informací ovšem dochází ke kolizím číselných řad Dattelu určených pro volání tarifem Internet 99 s některými jinými číselnými řadami Telecomu. To ovšem není problém až tak nepřekonatelný.

Jak asi chápeme, problém je především v rovině obchodní. Telecom nechce, aby jeho konkurent přebíral providery, protože tím Telecomu odtékají peníze. Podle šéfa sítí a služeb SPT Telecom ing. Řezníčka by řešením mohlo být nalezení alternativního dělení transakčního poplatku. Zda a v jaké míře na to Dattel přistoupí, je otázkou. Pokud se operátoři nedohodnou, bude muset zasáhnout regulátor trhu. To ovšem nebude nic příjemného - regulátorovi zatím vždy podobné rozhodnutí trvalo několik měsíců a tak se může stát, že rozhodnutí vzhledem k platnosti tarifu Internet 99 nebude potřeba.

Na čí straně je vina? Těžká odpověď. Kdybych se chtěl okamžitě zalíbit publiku, zdvihl bych kámen a hodil po Telecomu. Pravdou ovšem je, že Telecom není povinen propojit se v datové službě s kýmkoliv a záleží na jeho dohodě. Zda jde či nejde o datovou službu nebo službu s propojovací povinností, rozhodne až regulátor.

Není asi sporu o tom, že by SPT Telecom měl být povinen svoji službu s Dattelem projit - stejně tak, jako mobilní operátoři nepropojují hovory na čísla 0609. Povinen není, jedná se tedy naprosto regulérně. Také Dattel se chová regulérně, když se s providery dělí o svůj zisk - ani jemu to nikdo nezakazuje. Dva komerční subjekty, jimž jde o peníze, se na penězích srazily a nyní se ukáže, kdo koho přetáhne.

To, že vše nahrává monopolnímu operátorovi, není jeho vina - na vině je legislativa a regulační rámec, jenž něco takového dovolil. Regulátor by měl mít pravomoce okamžité a průhledné reakce. Ty nemá a mít je možná bude až s novým telekomunikačním zákonem. Snad se stihne do liberalizace trhu...