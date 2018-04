Datový kabel k telefonu Nokia 7110

Pamatujeme si na doby, kdy byl velký hit připojit si mobilní telefon Nokia 51xx a 61xx k počítači přes kabel a používat jej jako modem, či jej jinak konfigurovat. Někteří z nás již zkoušeli připojit mobilní telefon Nokia 7110 s kabelem identickým s tím, jímž jsme připojovali Nokie 51xx a 61xx.

Ti co chtěli využít možnost použít mobilní telefon Nokia 7110 se starým kabelem jako modem se ale podivili, že to již nelze použít. To je dáno tím, že Nokia 7110 již modem obsahuje a kabel, který je určen speciálně pro ni nemá taková vylepšení, jako starý kabel.

Kabel určený pro Nokia 7110 lze připojit na 9 pinový sériový port. Windows samotné nerozeznají mobilní telefon jako modem a je tak nutné nainstalovat ovladače pro mobilní telefon Nokia 7110. Ty umožní, aby váš mobilní telefon pracoval s Windows 95/98 jako FAX/modem jak přes IrDA, tak přes datový kabel.

Ovladače naleznete na instalačním CD, dodávaném s mobilním telefonem Nokia 7110 a nebo na http://forum.nokia.com v sekci podpory mobilního telefonu Nokia 7110.Další možností je také nahrát si je z našeho serveru (podpora Nokia 7110 jako faxmodem pro Windows).

Bez ovladačů ale například pracuje s programem Nokia 7110 explorer (recenze zde), který velmi zjednodušuje práci s tímto mobilním telefonem (a s telefonním seznamem obzvlášť).

Jedna menší nevýhoda testovaného kabelu, jehož označení je DLR3, je ta, že je poměrně krátký. Na druhou stranu je to lepší pro použití s notebookem, ale ten, kdo touží po propojení s desktopem, tak se mu bude hodit nově dodávaný kabel, který přijde na trh každou chvíli. Ten má označení DLR3-P a je dlouhý 1,5m. Taková udička by již měla postačit pro pořádné lovení v bezdrátových sítích.

Kabel nám k testovacím účelům propůjčila firma Agora plus a jeho cena se pohybuje kolem cca 1.400 Kč včetně DPH.