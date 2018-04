Datové výhledy GSM - rychleji a s magií

Velmi častý dotaz našich čtenářů se týká toho, co snad téměř všechny majitele mobilů a internetu zároveň zajímá nejvíce - kdy si budeme moci zasurfovat z mobilního telefonu za lacino a rychle? Ačkoliv bylo málo času, pokusíme se v tomto krátkém článku nastínit to nejzákladnější.

Tak především: na GSM se momentálně komunikuje rychlostí 9,6 kbps nekomprimovaně, s kompresí samozřejmě můžete dosáhnout u vhodného typu souboru i více - to je ale věc softwarového řešení zejména na straně klientů, nikoliv samotné sítě.

Rychlost 9,6 kbps je zatraceně málo pro případ, že hodláte svižněji surfovat a snad i stahovat obrázky - o videokonferenci se tu nedá hovořit v žádném případě. Ale co s tím? Videokonference dodávají tak rozkošně moderní ráz reklamním šotům společností, které horko těžko zavádějí drahé pevné linky - a do mobilních sítí že by nepronikly? Pronikají - záleží jen na síti.

Již v roce 1996 byl demonstrován praktický případ přenosu dat po síti GSM rychlostí 64 kbps - takzvaným slot bundelingem. Tato myšlenka byla dopracována do další části standardu sítě GSM pod názvem HSCSD - High Speed Circuit Switched data. Zde je pro datové přenosy vyhrazeno 64 kbps, dalších 12,8 kbps je vyhrazeno pro případný simultánní přenos hlasu. Šířka datového toku 76,8 kbps je totiž součtem propustnosti 9,6 kbps osmi timeslotů - pro takový datový spoj je tedy jedním účastníkem využíván celý jeden kanál, namísto aby se o něj dělil s dalšími sedmi telefonujícími.

Dalším rozšířením datové specifikace pro GSM je GPRS - General Packet Radio Services - ten kombinací hardware a software úprav zvýší přenosovou rychlost na jednom timeslotu na 14,4 kbps, celkovou rychlost na slot bundelingu zvýší na 115,2 kbps, tedy rychlost více než dostatečnou pro solidní videokonferenci. Aplikace této specifikace se očekává na rok 1999 - momentálně probíhají pilotní testy na několika světových sítích.

Jak u nás? Asi neprozradím velké tajemství, když řeknu, že EuroTel již nyní interně provozuje datové přenosy v GSM síti o rychlosti 38,4 kbps slot bundelinem na čtyřech slotech. RadioMobil zase mimo slot bundeling vážně koketuje s myšlenkou na GPRS - tedy zvýšení základní rychlosti na 14,4 kbps a následný slot bundeling. Ačkoliv řešení EuroTelu jsem již viděl v chodu a oslovilo mne svojí funkčností, zůstávám skeptik: pochybuji, že právě tato zbraně vytáhne operátor na letošním ComNetu.

Proč? Především - slot bundeling zabírá šířku pásma, kterou by využili další lidé, je tedy logické, že si ji operátor nechá zaplatit. Proslýchá se sice, že EuroTel uvažuje o tom, že by se s rychlými datovými přenosy vměstnal do 10 Kč za minutu - ale žádná láce to rozhodně není. Pokud nepřenášíte megové soubory, na vyzdvihnutí pošty stačí 9,6 kbps a zasurfovat si za 100 Kč na deset minutek, to není pro každého z nás. Proto brzdou rozmachu vysokorychlostních spojení byl, je a nadále zůstává marketing - tedy otázka komu a za kolik? A kromě toho všeho vědomí, že s největší pravděpodobností budete muset svoji starou dobrou PCMCIA kartu vyhodit.

Nicméně vyšším rychlostem na GSM čas nahrává - v souvislosti s uvolňováním dalších kanálů, poměrně nadějně se rozvíjející ideou spojení pásma DCS-1800 a GSM-900 duálními telefony do jednoho mobilního konglomerátu se může stát, že zátěž na síť pro operátory nebude tím nejpodstatnějším. A v mobilních telefonech až doposud striktně platilo, že magickou hranicí, kdy lidé začínají službu vnímat i využívat, je 10 Kč za minutu - co jde pod tuto hranici, jde správnou cestou k uplatnění...