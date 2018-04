T-Mobile zrychlí datové přenosy. Služba Mobilní internet je i podraží

T-Mobile začne od 27. ledna nabízet novou službu Mobilní internet. Má zpřehlednit a zjednodušit datovou nabídku pro mobilní telefony a notebooky či tablety. Operátor tak ze své nabídky stáhne stávající služby Internet v mobilu a Internet na cesty (notebook a tablet). Dosud nabízené datové tarify a balíčky s Internetem na cesty 2v1 a 3v1 budou stávajícím uživatelům zachovány, nebudou již však dále v nabídce.

"Úspěšné tarify S námi a Podnikatel+ jsme doplnili o čistě datové tarify do tabletů a notebooků a také o nové balíčky internetu do mobilu. Z naší široké a přehledné nabídky si tak vybere opravu každý," říká Milan Hába, ředitel řízení kategorie a produktů. U nového tarifu nabídne T-Mobile balíčky s datovými limity od 150 MB po 30 GB. A to včetně nových limitů 1 GB a 10 GB, jimiž chce lépe pokrýt specifické potřeby zákazníků i zařízení.

Přehlednější neznamená levnější

O zpřehlednění nabídky operátora, co se datových tarifů týče, nelze pochybovat. Hlavním přínosem služby Mobilní internet bude rychlejší stahování dat, až 42 Mbit/s. Tuto rychlost T-Mobile dosud nabízel pouze u tarifu Internet na cesty Premium s datovým limitem 30 GB, a to za měsíční paušál 755,49 koruny (v případě zvýhodněné ceny k hlasovým tarifům nad 600 korun pak 528,62 koruny, respektive 596,68 koruny s hlasovým tarifem do 600 korun).

Novou službu sjednocující stávající datovou nabídku operátora však nelze považovat za levnější. Tarif s FUP 30 GB totiž vyjde od konce ledna o téměř stokorunu dráže (849 korun). Dražší bude i po slevě z měsíčního paušálu, kterou na nové aktivace datových tarifů pro notebooky a tablety, tedy tarify s FUP od 1 GB výše, operátor poskytne všem stávajícím uživatelům hlasových služeb. Tehdy si bude T-Mobile po celou dobu trvání smlouvy měsíčně účtovat částku 699 korun.

Dráže vyjde při srovnání se stávajícím balíček také tarif s FUP 3 GB. Bez zvýhodnění podraží od konce ledna o více než 70 korun. Při zvýhodnění pak o již přijatelnějších 40 korun, ale také až o 110 korun v porovnání se zvýhodněnou cenou stávající nabídky pro zákazníky s hlasovými službami s měsíčním plněním nad 600 korun.

Za připojení k internetu si připlatí také uživatelé mobilních telefonů, kteří se připojují spíše jen příležitostně. Ti však za měsíční částku o zhruba devět korun vyšší oproti stávající nabídce získají o 50 MB či 100 MB vyšší datové limity (tedy 150 MB za 149 korun oproti stávajícímu FUP 100 MB za 140,15 korun či 300 MB za 249 korun oproti stávajícímu FUP 300 MB za 240,79 koruny).

Výhodnější dokoupení dat i slevy z paušálu

U některých nových balíčků bude oproti stávající nabídce cenově výhodnější dokoupení dodatečného objemu dat. Například u balíčku s limitem 400 MB získají uživatelé za 99 korun navíc 300 MB, přičemž u stávající nabídky s limitem 300 MB za shodnou částku získali pouze 100 MB.

Zákazníci s datovým tarifem 30 GB si mohli dosud opět za 99 korun přikoupit 1 GB dat. Od 27. ledna se jim sice jednorázová částka sice zdvojnásobí, avšak datový objem bude trojnásobný. Po vyčerpání datového limitu tak za 199 korun získají 3 GB dat navíc.

Na novou aktivaci datových tarifů pro tablet nebo notebook poskytne operátor stávajícím uživatelům hlasových služeb slevu 150 korun na měsíční paušál. Balíček s FUP 1 GB tak budou moci využívat již za 199 korun měsíčně. Uvedenou slevu nabídne T-Mobile po celou dobu trvání smlouvy, nabídka je určena všem s hlasovým i datovým tarifem na dobu určitou.

Slevu získají také ti klienti, kteří si chtějí ve svých mobilních telefonech vyzkoušet zcela poprvé připojení k internetu. Na jakýkoliv balíček na dobu neurčitou jim operátor poskytne slevu ve výši 50 % na první dva měsíce.

T-Mobile od 27. ledna navýší také rychlost datových přenosů po vyčerpání datového limitu, a to na 64/32 kbit/s. Zákazníci zároveň zdarma obdrží textovou zprávu s odkazem na mobilní stránku, na níž si mohou limit jednorázově navýšit. Například u balíčku 150 MB přijde uživatele navýšení o 100 MB na 99 korun, stejnou částku zaplatí také uživatelé s limity 400 MB či 1 GB. Ti poté získají k danému limitu navíc 300 MB. U notebooků lze navýšení provést prostřednictvím Můj T-Mobile.