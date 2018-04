Datové srdce Vodafonu se vejde do vaší kuchyně. Obslouží miliony zákazníků

Součástí nového datového a logistického centra Vodafone ve Středoklukách u Prahy je i jedna z nejmodernějších mobilních ústředen s podporou technologie 3G v Evropě.

Celý areál je rozdělen do dvou částí. Zatímco v jedné jsou umístěny náhradní díly a slouží tedy jako logistické centrum nebo sklad, druhá část je technologická, s plochou téměř 1000 metrů čtverečních. Je to pečlivě střežené centrum s nejnovějšími technologiemi. "A také to zde pěkně bliká," zahájil s humorem svůj výklad Martin Tomek, projektový manažer hlasových služeb ve Vodafonu, který se stal naším průvodcem.

Veškeré technologie ve Středoklukách jsou dálkově kontrolované. Kromě bezpečnostní obsluhy tu není nikdo. Přístroje mohou být v dnešní době obsluhovány prakticky z druhého konce světa. "Provozujeme dohledové centrum u Říčan, které celkově dohlíží na síť v České republice. Další technologická centra jsou také v Jažlovicích, ve Středoklukách, v Praze na Budějovické a v Brně," vysvětluje Tomek.

Budova sama o sobě je zvláštní, je totiž dvojí. Původně to měl být jen sklad. Vodafone však po vytvoření plánu na výstavbu nového datového centra uvnitř postavil ještě jednu jinou budovu. Hovoříme tak o jakési budově v budově.

Telefonátů nepřibývá, data zažívají boom

Nároky na prostory se neustále zvyšují. Ačkoliv se samotné ústředny technologickým pokrokem zmenšují, zvyšuje se datový provoz. Tím pádem přibývá i zařízení, které tento datový provoz řídí či například kontrolují. Zatímco potřeby zákazníků na hlasové služby už se meziročně výrazně nemění, u dat je situace jiná. Ročně narůstá objem přenesených dat až několikanásobně.

"Plocha ústředen se však zmenšuje. Každá generace zabírá méně místa. Ústředna pro 300 tisíc zákazníků zabrala v minulosti šestnáct stojanů, dnes zabere dva. Samotné MSC servery pro celou naší síť by se lidem vešly do kuchyně," říká Tomek.

Hlavním předmětem naší exkurze se stala telefonní ústředna postavená na serveru MSC. Je jednou z nejmodernějších ústředen v Evropě. "Jsme první v celé skupině Vodafone, kdo něco takového má. Ústředna je typu Ericsson MSS - Blade Cluster a dokáže obsloužit až tři miliony zákazníků," pochlubil se Tomek.

Všechny technologie jsou zdvojené. Jedna část ústředny tak běží naplno a druhá v záloze. Pokud dojde k přerušení chodu první, nastupuje automaticky druhá. Napájecí kabely jsou do ústředny vedeny dokonce třikrát. "Je to vymyšlené tak, že ústředna se jednou zapne a vypne se například až za deset let, když se nahradí novější technologií," popisuje Tomek. V současné době provozuje Vodafone devět ústředen mobilní sítě, do budoucna je plán snížit tento počet na čtyři. Náklady na ústřednu se přitom počítají v milionech eur.

Řídící část ústředny kontroluje, kam zákazníci volají a jestli volat mohou. Pokud například telefonuje zákazník předplacené karty, informace o volání se odešle do centrální platformy předplacených služeb, která ověří stav kreditu, analyzuje tarif pro volané číslo a spočítá, kolik minut může volající protelefonovat. Informace se vrátí do telefonní ústředny. Ta sestaví požadované spojení a měří délku volání. Pokud je kredit vyčerpán, hovor je samozřejmě ukončen. Pokud zákazník hovor ukončí dříve, ústředna informuje platformu předplacených služeb a dojde k odečtení příslušné částky za volání.

Testy, testy a zase testy

"Před uvedením ústředny do provozu se realizují funkční testy, které zahrnují například kontrolu úspěšného sestavení spojení, korektního účtování hovorů a ověření spolehlivé komunikace s ostatními zařízeními v síti Vodafone i u jiných operátorů. To znamená roaming, doručení SMS, apod.," vysvětluje Tomek a doplňuje, že se vždy testuje i přepnutí na záložní napájení pro případ poruchy napájecího kabelu. V průběhu provozu je spolehlivá funkčnost ústředny ověřována call generátorem.

Budova je z hlediska bezpečnosti a funkčnosti intenzivně chráněná. Existují tu podzemní rozvody s metalickými kabely a napájecími kabely, pro optické kabely jsou pak použity nadzemní rozvody v lávkách.

Vybavení zahrnuje samozřejmě i samohasicí systém. V případě, že vznikne požár, místnost se vyplní stlačeným hasicím plynem. Operátor použil speciální směs, která je ochuzena o kyslík. V případě požáru se v místnosti vyskytne ovzduší jako vysoko v horách, kde je kyslíku málo, ale stále je přítomný. Lidé, co by tedy byli v případě požáru v místnosti, se neudusí. Plyn je extrémně drahý. I elektřina by tu měla být neustále. Elektrické přívody jsou do ústředny vedeny z několika nezávislých zdrojů. I tak jsou tu ale připravené baterie, které jsou schopné napájet celý systém po několik hodin. Zároveň jsou v pohotovosti i dva dieselové agregáty.

Budova Vodafonu ve středočeských Středoklukách je pro nezúčastněného pozorovatele změť kabelů, technologií a všudypřítomných bezpečnostních opatření. Přesto mají technici operátora nad systémem plnou kontrolu. Je zázrak, že něco takového vůbec funguje, musí si zákonitě říci každý po opuštění datového srdce mobilního operátora.