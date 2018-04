Datové přenosy s telefony Motorola

Spojení přes infraport

Dražší modely (Timeport) jsou vybaveny hardwarovým modemem i infraportem a jsou tedy pro datové spojení ideální. Máte-li IrDA port k dispozici i na "protistraně", tedy počítači, je to nejhladší způsob, jak s těmito Motorolami komunikovat. Jakmile totiž na telefonu zapnete infraport a položíte jej do viditelné vzdálenosti portu počítače, je operačním systémem (zpravidla Windows) nalezeno nové zařízení - modem. Stačí doinstalovat jednoduchý ovladač ve formě INF souboru a můžete vytvořit nové telefonické spojení nebo použít jiný způsob datové komunikace. Synchronizační program IntelliSync nebo i jiné programy komunikující s telefonem AT příkazy nepotřebují ani tento ovladač.

Spojení datovým kabelem

Datovým kabelem lze kromě Timeportů a modelů řady V připojit i starší typy StarTac a CD920/930. Pro všechny ostatní levnější typy tento kabel není vhodný už jen z důvodu rozdílnosti systémových konektorů.

U připojení datovým kabelem však narazíme na první rozdíly oproti infraportu, a to, že ani s telefony s vestavěným hardwarovým modemem nelze přímo komunikovat AT příkazy, takže je ani nelze přímo použít pro data/faxové přenosy, tak jako přes infraport. Patrně je to kvůli unifikaci příslušenství s modely bez hardwarového modemu, z čehož vyplývá, že je nutno vždy použít originální software Motorola SmartCELLect, což je soubor několika programů, z nichž základní část tvoří právě ovladače neboli softwarový modem.



Softwarový modem je určen primárně pro operační systémy Windows (od 95 výše), ale v některých verzích SmartCELLectu lze nalézt i řešení pro WindowsCE a PalmOS. Během instalace jste vyzváni k připojení kabelu k telefonu a počítači a zapnutí telefonu. Toto je malá zajímavost, která se u jiných značek nevidí - pokud kabel připojíte nebo odpojíte od telefonu v zapnutém stavu, vypne se. Není to však žádná chyba, které by se bylo třeba lekat - telefon se korektně odhlásí od sítě. Patrně je potřeba telefon po manipulaci s kabelem uvést do jistého základního, pevně definovaného stavu. Zajímavostí je také to, že Timeport 260 s GPRS se jako jediný nevypínal a normálně s kabelem fungoval. Je-li všecho korektně připojeno k funkčnímu sériovému portu, je telefon instalačním programem automaticky detekován. Port však můžete ručně změnit nebo zopakovat detekci.



Instalací ovladačů pod Windows vám v operačním systému přibyde další (virtuální) sériový port, zpravidla COM 3, 4 nebo 5 podle toho, kolik máte fyzických a virtuálních sériových portů (ovladače infraportu případně další softwarové modemy). Na testovacím počítači s Windows NT a dvěma fyzickými sériovými porty (COM1-2), s instalovanými ovladači infraportu (COM3) a dvěma dalšími softwarovými modemy (COM4-5) však SmartCELLect vytvořil port COM100, což by možná některým programům mohlo dělat problémy. Navíc je pod Windows NT potřeba ovladač modemu doinstalovat ručně, na což vás však instalační program upozorní. Kromě toho je to velmi jednoduchá a rychlá operace. Pod Windows 9x je všechno nainstalováno automaticky.



Nyní lze opět vytvořit telefonické připojení sítě, kde použijete právě nainstalovaný modem (je pojmenován SmartCELLect). Také můžete použít program pro synchronizaci kontaktů, případně kalendáře a dalších dat zpravidla s programy Outlook nebo Lotus Organiser. Pokud nejste uživateli ani jednoho z nich, lze použít program BVRP PhoneTools, dodávaný mimo jiné také ke kabelům pro Bosch 9xx a Alcatel 5xx/7xx, který umožňuje nejen terminálové datové spojení a faxování, ale i práci s kontakty a krátkými textovými zprávami (SMS). Tento program si "modem" SmartCELLect najde sám, pokud je korektně nainstalován, ale budete-li používat i jiné programy, je potřeba v jejich nastavení vždy uvést virtuální port SmartCELLectu, ne fyzický port, kam je připojen kabel, protože jinak komunikace nebude fungovat. Je to ostatně jako s infraportem, který zpravidla bývá fyzicky na COM2, ale komunikovat je potřeba přes COM4 (pokud nenastavíte jinak).

Závěrem

K dispozici jsme měli Motorolu V.50 s kabelem a SmartCELLectem pro Motoroly řady V, Timeport 250 s kabelem a SmartCellectem 2000 a Timeport P7089. Při zkoušení různých kombinací bylo pozoruhodné, že SmartCELLect pro řadu V byl pro datová spojení použitelný pouze s příslušným kabelem bez ohledu na použitý telefon, ale AT příkazy bylo možno na virtuálním sériovém portu provozovat s jakýmkoliv terminálovým programem, s jakýmkoliv kabelem a s jakýmkoliv telefonem, takže u synchronizačního programu to na rozdíl od datových přenosů vliv na funkci nemělo. Naopak SmartCELLect 2000 na použitý kabel citlivý není a datové spojení se podařilo navázat s jakýmkoliv kabelem a jakýmkoliv telefonem. Bylo ovšem vidět, že virtuální port je naprogramován jinak, protože použitý terminálový program se hned po připojení k tomuto portu "kousl".



Obecně lze však říci, že přes infraport i přes kabel je komunikace s Motorolami velmi pohodlná a bezproblémová a kromě výše zmíněné drobnosti s terminálovým programem jsme nenarazili na žádné problémy