Datové CDMA Eurotelu: další informace pro vás

Pokud se Eurotelu podaří dodržet svá předchozí prohlášení, měl by květnu spustit provoz své bezdrátové datové sítě založené na technologii CDMA2000 EV-DO v pásmu 450 MHz. Zatím potvrzený termín hovoří o 5. květnu. Od této sítě si čtenáři slibují větší dostupnost rychlého internetu za paušální cenu a to také odráží očekávání, s nimiž zákazníci tuto síť vyhlíží.

Na oficiální informace je zatím stále příliš brzo, máme pro vás alespoň další - byť zatím stále neoficiální - detaily. Samozřejmě s oblíbenou výhradou, že vše může být nakonec jinak.

Modemy zatím jen externí

První zajímavou zprávou je již potvrzená informace o dodavateli modemů - ty bude Eurotel nakupovat od korejského výrobce GTran. Modem vidíte na obrázku (přetiskujeme titulní stránku manuálu k modemu). Eurotel jeho uvedení na trh neodbývá, k dispozici je česká dokumentace a dokonce počeštěný software.

GTran zatím nabízí pro pásmo 450 MHz pouze externí modem GPC-6420, PCMCIA verze bude k dispozici až na podzim letošního roku (někde citovaný termín říjen berte s rezervou). Modem se připojuje k počítači USB kabelem (existuje RS-232 verze) a na externím displeji zobrazuje informace o přenosu dat. Dodávaný software je určen pro Windows, zběhlejší linuxáři by ale neměli mít problémy s rozchozením modemu i pod Linuxem.

Tento modem podporuje plné rychlosti CDMA2000 EV-DO, takže se nemusíte bát, že byste při jeho nákupu byli odkázáni na nějakou omezenou rychlost, jako je tomu v případě GPRS Class u modemů pro GSM sítě.

Narozdíl od běžných modemů z GSM sítí je ale tento vybaven baterií aby nezatěžoval napájením počítač - jak modem vypadá pod zadním krytem, vidíte na obrázku vlevo. Ono také při špičkovém odběru 840 mA by mělo USB s napájením problémy. Baterie vydrží bez napájení externím adaptérem 2 hodiny provozu, 4 dny pohotovosti a nabíjí se 4 hodiny na plnou kapacitu. Hmotnost modemu je 100 gramů.

Eurotel nabídne ještě další modemy v externím provedení a to pravděpodobně od společností AnyData nebo Giga Telecom. Modem bude možno zakoupit v dotované verzi s úpisem - cena dotovaného modemu bude v řádu dvou tisícikorun, nedotovanou verzi odhadujeme na tisícovek osm.

Rychlost

Je asi nasnadě, že rychlost CDMA sítě bude vyšší, než je tomu v případě GPRS. O kolik to bude, je vzrušeně debatováno. V tomto případě uživatelé sdílejí pásmo 2,4 Mb/s pro stahování dat a 153 Kb/s pro odesílání dat a modem GTran jej umí využít celé. Na megabitové rychlosti se ale netěšte, při stahování bude rychlost odpovídat zhruba čtvrtmegabitové lince s efektivní rychlostí kolem 200 Kb/s pro download. Linka je asymetrická, horší to tedy bude pro odesílání dat. Zde rychlost postačí na posílání pošty, stahování webu či nějaké to menší odesílání FTP, na sdíleném kanále 153 Kb/s pro všechny uživatele v rámci jednoho sektoru (těch může být až 60), ale zapomeňte na spuštění vlastního web serveru a podobné pásmově náročné záležitosti.

I v případě dalších kvalitativních ukazatelů je na tom služba citelně lépe, než GPRS. Zpoždění (latence) se pohybuje kolem 200 ms, což asi bohužel zklame příznivce akčních multiplayer her, pro které by se hodila latence zhruba poloviční, pořád je to ale méně jak třetinová latence oproti GPRS. Také jitter je výrazně nižší, přesné hodnoty ale budou záviset na konkrétních lokalitách a jejich využití.

Lokality

Úkolem CDMA sítě nebude konkurovat ADSL - na to nemá ani technickými parametry a konec konců na to nebude ani mít cenou. CDMA bude spíše (a především) doplňkem ADSL sítě, protože nabídne pokrytí hlavně v lokalitách, kam ADSL zatím nezasahuje, i když je jasné, že města jako Praha a Brno budou na seznamu pokrytých. V současné době má Eurotel více jak tři desítky základnových stanic ve stadiu spuštění či finalizace, další jsou ve fázi příprav a dá se čekat, že porostou jako houby po dešti. Eurotel má připravenou jak techniku, tak lokality.

Na snímku Petra Hály je BTS s anténami pro CDMA v Brně - Líšni, ta spodní panelová anténa vlevo je CDMA.

Pokud vás lokality CDMA zajímají konkrétně na těchto stránkách GSMwebu najdete seznam BTS prozatím odhalených lidmi. Jsou tu města jako Blansko, Karlovy Vary, Liberec, Pardubice, Uherské Hradiště, Zlín či Ždár nad Sázavou, seznam měst je už dnes ale větší a bude růst, navíc narozdíl od seznamu ADSL lokalit zahrnuje i vzdálenější okolí v okruhu cca 20 km od základnové stanice.

A cena

Nedalo se očekávat, že Eurotel nabídne cenu pro CDMA připojení na nižší úrovni, než za jakou dnes nabízí své GPRS připojení a prakticky vůbec se nečekalo, že by podlezl cenu ADSL mateřského Telecomu. Regulerní cena se bude tedy pohybovat na úrovni 1200 Kč měsíčně bez DPH, Eurotel také chystá sníženou promocenu pro první měsíce. Cena je paušální bez ohledu na množství přenesených dat. Eurotel tedy cenu nasazuje mírně nad svoje GPRS připojení Data Nonstop a počítá s tím, že uživatelé využívající GPRS jako stacionární připojení rádi připlatí stokorunky za vyšší kvalitu a přejdou na CDMA.

Dlužno podotknout, že připojení zůstává stále mobilní, jediným zádrhelem je externí forma modemu a prozatimní nedostupnost PCMCIA karet pro notebooky. Nicméně modem lze vzít spolu s notebookem do tašky na chatu či do práce a volně jej zde používat.

Dobrá nabídka

Eurotel přichází na nedočkavý a lačný trh se zajímavou nabídkou. Už v případě GPRS připojení se ukázalo, že trh ve své nedočkavosti akceptuje tisícikorunovou cenu a Eurotel má, kam z ní ustupovat. Spolu s rychle se rozšiřující plošnou dostupností CDMA Eurotel nebude mít problém najít řadu zákazníků. Služba je svými parametry určena pro domácí připojení a SOHO trh, zejména pro lidi, kteří jsou mimo oblasti pokryté ADSL a kteří nejsou dostateční hračičkové a experimentátoři, aby se zabývali výstavbou či připojováním do komunitních sítí. I pro komunitní sítě ale bude CDMA zajímavé - jako primární připojení tam, kde je s jinými druhy paušálních linek problém.

Je také dobré si povšimnout, že Eurotel hodlá CDMA udržet striktně jako datovou síť - ačkoliv je tu možnost nabídnout CDMA telefony (včetně datových přenosů) a tedy nabízet i hlasové hovory, Eurotel se moudře rozhodl s hlasem si život nekomplikovat a ponechat ho tam, kde ho má odladěný a vyzkoušený. Eurotel také rozjetím CDMA neruší svoji NMT síť, pouze sníží její frekvenční příděl, čímž se zbavuje potíží, co se závazky vyplývajícimi z provozu NMT.

Jen tak na okraj: jak by se vám líbil mazlíček na obrázku vlevo? Jde o mobilní telefon Giga Z710i prodávaný v rumunské síti Zapp. Datové přenosy via USB kabel, váha 80 gramů, displej TFT 262 tisíc barev, 128 MB paměti, WAP, BREW, Java, GPS, kalendář, polyfonní vyzvánění atd. Vše pro CDMA2000 v pásmu 450 MHz. Inu, za takový mobil by nebylo třeba se stydět ani v GSM...