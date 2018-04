DateMan2 + SuperNames = nová mocná PIM suita na PalmOS

Po nesmělých začátcích se předlouho vyvíjený a posléze zase umrtvený produkt jinak velmi čilé firmy StanAlone dostal začátkem roku do nové fáze, když tento softwarový dům představil jeho druhou verzi. Oproti předchozím verzím je nový DateMan opravdu hodně vylepšený a my si jej nyní představíme.

Zobrazení dat

Jako správný dobrý diář kombinuje DateMan mnoho pohledů na data, a to v kombinaci úkolů, schůzek, kontaktů a poznámek. Uživatel má k dispozici celkem 8 různých zobrazení (přepínají se obvyklými ikonami vlevo dole) a zleva doprava jsou to následující.

Today

Stále populárnější zobrazení schůzek, úkolů a emailů daného dne, které přidal do své šestky Agendusu velmi úspěšně Iambic. DateBk jej dosud nemá a hodně fanoušků mu to vyčítá.

Seznam

Druhým zobrazením je souhrnný seznam diářových a úkolových položek. Vše je interaktivní, podržením stylusu vyvoláte různá lokální menu, kliknutí na záhlaví vás přenese na detail dne. Tímto fajn zobrazením DateMan exceloval už ve starších verzích.

Den

Detailní zobrazení dne umí blokově zobrazit schůzky v časové ose a v případě, že máte v daném dni splatné úkoly, tak se okno rozdělí a zobrazí úkoly nahoře. Rozhraní mezí okny můžete měnit tažením. Zde jsem objevil při rychlotestování jeden bug - když schůzku obarvím, ztratí se text v záhlaví. To se ale určitě vychytá. Sympatické je, že zde můžete celý blok posunovat tažením stylusem.

Týden

Dalším zobrazením je týdenní přehled schůzek a úkolů. I ten je konfigurovatelný - každé zobrazení má ostatně svoje vlastní konfigurační menu - viz ikona v hlavní liště.

Blokové zobrazení týdne

I zde můžete schůzky posunovat tažením stylusem, po kliknutí na blok se nahoře zobrazí obsah detailu.

Měsíc

Další obvyklé zobrazení z diářů, které umí znázornit (podobně jako Agendus) symbolické hodiny s obsazenými termíny, pak samozřejmě i ikony reprezentující vaše schůzky a úkoly.

Kvartál a Rok

Poslední dvě zobrazení umějí ukázat čtvrtletí a celý rok. Čtvrtletí ukáže tři měsíce a zbylý prostor využije pro zobrazení detailu označeného dne. Rok je na displejích 160x160 pixelů hůře čitelný, svůj účel ale splní!

Detail položek

Velmi důležitý bývá u diářů způsob vkládání a editace záznamů. U DateMan2 je editační okno velmi dobře vytvořeno. Obsahuje kromě popisu ještě několik příjemných funkcí navíc:

další pole - místo schůzky, jméno a telefon/emailová adresa

- místo schůzky, jméno a telefon/emailová adresa časová osa - u schůzek je editovatelná a můžete zde nastavovat termín tažením.

- u schůzek je editovatelná a můžete zde nastavovat termín tažením. formátování - můžete text podbarvit a připojit k němu ikonu. StandAlone naštěstí opustil vlastní formát ikon a přešel na klasiku používanou v Agendus/DateBk.

- můžete text podbarvit a připojit k němu ikonu. StandAlone naštěstí opustil vlastní formát ikon a přešel na klasiku používanou v Agendus/DateBk. linkování - každou položku můžete prolinkovat k jiným položkám z databází diáře, kontaktů, úkolů i poznámek.

- každou položku můžete prolinkovat k jiným položkám z databází diáře, kontaktů, úkolů i poznámek. další obvyklé funkce - můžete samozřejmě nastavovat opakování položek, prioritu a odškrtnutí u úkolů, kategorie u úkolů i schůzek, je zde i menu pro rychlý výběr data a času

- můžete samozřejmě nastavovat opakování položek, prioritu a odškrtnutí u úkolů, kategorie u úkolů i schůzek, je zde i menu pro rychlý výběr data a času šablony - často používané a opakované položky si můžete uložit jako šablony pro pozdější rychlé vyvolání

- často používané a opakované položky si můžete uložit jako šablony pro pozdější rychlé vyvolání typy položek - k dispozici jsou schůzka, položka bez času, událost s rozsahem víc dnů, úkol, žurnálová položka a kontakt.

Nastavení a přizpůsobení

K dispozici je neskutečné množství preferencí, jejichž detailní popis by nám zabral zbytek týdne. Prvních šest oken je určeno k nastavení jednotlivých zobrazení, kde můžete většinou určit font a upřesnit zobrazení ikon, zkratek, typů položek apod.

Následuje nastavení alarmů, lišty pro přepínání pohledů, zobrazení detailů v denním zobrazení. Důležité je nastavení Defaults, kde můžete přiřadit jednotlivým kategoriím barvu a ikonu (u DateBookových položek dokonce nezávisle pro schůzky a události bez času).

Volba Fonts a Skins skrývá další důležitou funkci. Můžete si zde zvolit další fonty, na HirRes displejích je ale neumí zobrazit s vysokým rozlišením, a tak vypadají dost hloupě. K dispozici jsou i skiny a pozadí, zatím jsem ale na stránkách StandAlone žádné neobjevil.

Důležité jsou i nastavení DM Acces a Start/Wake, kde si můžete nastavit potlačení DateBooku, určit zobrazení viditelné po spuštění programu a dokonce automatické spuštění aplikace po zapnutí, takže se vám jako první po zapnutí může ukázat vaše TODAY obrazovka, což je vynikající věc!

Závěrem je třeba zmínit i provázání DateManu2 s firemním správcem kontaktů SuperNames (DM i SN zobrazí v titulní liště ikon pro přepnutí do druhého programu) se společně sdíleným správcem linků LinkLibrary.

Co DateManu2 ještě chybí k dokonalosti?

DateMan2 je skvělý program a okamžitý konkurent vládců PIM aplikací: programů Agendus Pro a DateBk5. Jako by si tvůrci DateMan2 vzali z obou těchto programů to dobré a spojili to do jedné aplikace, zejména:

- standardní ikony ve formátu 9x10 pixelů (low-res) a 18x20 pixelů (HiRes)

- šablony (jako DateBk)

- Today zobrazení (jako Agendus)

- skiny a podkladové obrázky (jako Agendus)

- nastavení kategorií pomocí barvy a ikony

V něčem je DateMan2 oproti svým konkurentům ještě dál, líbí se nám zejména skvělé linkování a provázanost se SuperNames, která dává celé dvojici vyšší kvalitu. Výborná je i práce s fonty. Propracovaná je interaktivita; takřka ve všech zobrazeních lze stylusem provádět přesuny, změny délky apod. Výborná jsou lokální menu. Potěší bohaté možnosti konfigurování a přizpůsobení, a to vše při skoro poloviční velikosti oproti konkurentům.

A co bychom DateManu2 zatím vytkli?

DateMan2 neumí měnit typ fontu na úrovni položky, neumí pracovat současně s oběma barvami (font a podklad).

Oproti DateBk nemá typ položky "float event", to ale není závada a řada uživatelů tuto funkci u DateBku ani nevyužívá.

DateMan2 neumí uložit aktuálně (a leckdy pracně) nastavené zobrazení.

V denním zobrazení při použití barev nezobrazí text (to je ale zřejmě bug, který bude brzy odstraněn). To se týká i různých "mišmašů" při změnách fontů v dvouřádkovém zobrazení, kdy se fonty dostávají přes sebe, změně barev po přepnutí barvy jako pozadí apod. Proč to ale StandAlone nevychytala hned, to nevíme.

v denním zobrazení neumí potlačit čas, kdy nejsou naplánovány žádné schůzky, v blokovém zobrazení neumí korigovat časové rozmezí.