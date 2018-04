DateCS PP50 - Tiskárna pro Palmy III/V/Visory

Díky firmě IMC Handspring se nám dostala do ruky k testování tiskárna PP-50. Její varianty lze zakupit pro Palmy řady III, V a počítače Visor. Tiskárna je přenosná a postřehy z jejího zkoušení pro vás přinášíme v naší recenzi.

Palm počítač a tisk

Řada užitečných programů pro počítače PalmOS má ve svých možnostech přímý tisk. Data z Palmů lze ovšem většinou synchronizovat s desktop aplikací a vytisknout z "velkého" počítače, přesto se najde řada příležitostí, jak využít tisk z Palmu přímo v terénu - většinou u zákazníka.

Určitým řešením může být "velká" tiskárna s infra přijímačem, která je již svým výrobcem vybavena a konstruována jako doplněk mobilní kanceláře k nějakému notebooku.

Ne každému bude ale přenášení několikakilogramové a poněkud rozměrnější tiskárny tohoto typu vyhovovat. Těm se nabízí využití některé z menších tiskáren - speciálně určených ke spolupráci s počítačem Palm - jedním z řešení může být recenzovaná PP50.

Tiskárna PP50

se vyrábí v Bulharsku (důkazem jest přiložený obrázek). Existuje ve třech verzích - pro počítače Palm III, Palm V a Visor.

Rozměry a váha

Tiskárna je šedý delší zaoblený hranol z umělé hmoty s rozměry 20 x 5 x 9 cm a s hmotností 420 g. Není to tedy rozhodně zařízení do kapsy od saka, maximálně tak do kapsy od zimníku, ale spíše do kufříku.

Popis tiskárny

V horní části je role s papírem (součástí krytu je "řezačka" papíru, tiskárna je tepelná), v dolní jsou úchyty pro zachycení Palmu/Visoru a konektor pro jeho připojení.

Ve spodní hraně tiskárny jsou dva konektory - jeden je pro přiložený propojovací kabel (ten je součástí příslušenství) a druhý k připojení nabíječky (rovněž součást tiskárny). Tiskárnu lze nabít a používat bez připojení k síti, je tedy opravdu mobilní.

Nalevo od nich je tlačítko na posuv papíru (když si chcete utrhnout potištěný kousek papíru a zároveň chcete papír trošku posunout). Jsou zde rovněž dvě diody - červená signalizuje dobíjení baterií a zelená signalizuje, že tiskárna je "v provozu".





Součástí dodávky tiskárny je i "firemní" software:

DATECS Print Manager - umožňuje tisknout z interních aplikací Datebook, AddressBook, MemoPad, ToDoList a EMail. Lze nastavit hlavičku i patičku. U všech možností najdete různé varianty nastavení.

DATECS Font Manager - obsahuje i podporu češtiny - vaše tisky tudíž mají háčky a čárky.

DATECSScreenPad - kreslení a tisk kresby.

Dostupnost a cena

Předběžná cena tiskárny je u Handspringu stanovena na 7.500 Kč bez DPH.

Možné využití tiskárny

Nedomnívám se, že bych si na takovéto tiskárně měl potřebu tisknout na štítky svoje kontakty či položky diáře. Umím si ale představit, že je tiskárna (díky své mobilitě a rychlému a tichému tisku) ideální pro lidi, kteří se pohybují v terénu a potřebují tisknout u svých zákazníků/partnerů různé stvrzenky, nabídky a podobně. Tedy pro obchodní zástupce, prodejce, konzultanty, poradce a podobné profese. Rozhodně jich není málo.

Právě proto si myslím, že tiskárna by si svoje kupce mohla najít. Například firmy, které investují prostředky do vybavení svých obchodních reprezentantů mobilními počítači, tak mají možnost doplnit mobilní výbavu svých zástupců o možnost tisku.

Parametry :

Tisk: liniový tisk, termální tiskárna, 8 dot/1 mm, 203dpi

Rychlost tisku : 50 mm/1 vteřinu

Fonty: A 12x24, B 9x16, C 12x24 D 9x16

Sloupce - fonty A a C - 32, fonty B a D - 42 sloupců

Napájení: nabíjecí baterie

Rozměry: 195 x 50 x 87 mm

Váha: 420 gramů

Výrobce : DATECS

Zapůjčila firma : IMC Handspring