DateBk4 - dokončení (2)

Myslím, že již první část naší recenze ukázala sílu nového DateBk4. Změn v nové verzi je však víc, než jsme popsali v první části recenze, a my dnes dokončíme jejich popis další procházkou po zobrazení (views) vašich záznamů.

Týdenní zobrazení - nová třídenní obrazovka !

V základním blokovém zobrazení jsem nezaregistroval důležitější změnu (kromě barvy, ale to se týká všech pohledů), v preferencích můžete pouze zapnout/vypnout zobrazení ikon v blocích a přibylo tlačítko pro uživatelské pohledy.

Již jiná situace je u dalšího týdenního zobrazení - "diářového", kde kromě dřívějších týdenních a dvoutýdenních zobrazení přibyla vynikající třídenní obrazovka. Ta jasně patří k dalším velkým plus a měla by hned ~putovat` do vašich oblíbených, pardon - uživatelských zobrazení ...

Měsíční zobrazení

Změny k lepšímu najdete i u měsíčních views. Zůstala dvě základní (Appoint a Icon), ale u Icon zobrazení se objevila přepínací tlačítka na zobrazování databáze ToDo a DateBook (lze mít zapnuté i obě dohromady).

Delší období - čtyři měsíce pro lepší přehled !

Ke změně došlo u dříve pouze ročního zobrazení, kde se objevila nová přehledná čtyřměsíční obrazovka, kterou měl dřív jen ActionNames. Tato delší zobrazení lze třeba používat pro rychlý přehled přes ikony z kategorie "NEMAZAT!!!°, kde lze přehledně zobrazit celoročně třeba dny dovolené, nemoc, cest a podobně. Díky tlačítku s diamantem nyní můžete tyto pohledy přímo vložit mezi své vyvolené a vyvolat je později kdykoliv z menu !

List zobrazení - bez výrazných změn

Zde je to bez výraznějších změn (toto zobrazení bylo takřka dokonalé již v minulé verzi). Při kliknutí na úkol se nahoře objeví kategorie úkolu- Jednotlivé dny jsou lépe graficky odděleny tečkovanou čárkou. Zobrazení ctí bold typ písma události. Díky uživatelským views bude navíc toto zobrazení jistě další lovnou půdou pro vaše uživatelské pohledy.

V tomto zobrazení se skrývá další možnost nového DB4 - tzv. Anniversaries (výročí). Nastavíte-li si jako opakovaný (ročně) appointment se jménem a rokem narození, v list zobrazení se uáže text s aktuálním počtem let. Použijete-li uživatelské zobrazení a filtrem na ikonu (třeba dortu), máte vynikající přehled narozenin (můžete klidně vymazat DateMate, BirthDay, či jiný narozeninový program).

D a t e B k 4 j e b a r e v n ý

Protože nepatřím k majitelům barevného Palmu, nechal jsem popis je barevných schopností trošku bokem. Lze ale barvit všechny záznamy a barvy nastavovat i v preferencích kategorií. Barva hraje nezanedbatelnou roli i v dalších zobrazeních a nesporně diář zpřehledňuje.

ToDo - úkoly - nyní s opakováním

U úkolu lze nyní (konečně!) nastavovat opakování, i když možnosti nejsou tak bohaté, jako třeba u AN4. Je zde k dispozici nastavení periody ve dnech. Details obrazovka u úkolů se rozšířila přes celý displej a jde v ní editovat i samotný text úkolu, což je pohodlnější řešení, než u předchozích verzí. Přibyl rovněž typ fontu. Rozšířily se ToDo preference.

Kategorie - silné možnosti nastavování

Práce s kategoriemi patřila vždy k silným stránkám programu. Sjednotil se styl práce s kategoriemi Appointments a ToDo. Každé kategorii lze předdefinovat i styl písma. V preferencích Appointments Ize nastavit každé kategorii vlastní profil pro alarmy, filtrovat zobrazení dle dnů týdne (pondělí až neděle) i podle času (od - do). Lze přiřadit styl i barvu fontu.

Ikony - pouze 52 (?!)

Zůstalo 52 ikon, což mne trošku zklamalo, neboť bych uvítal rozšíření alespoň o dalších 26 (kdo užívá ikony třeba jako filtry, tak bude jistě taky roztrpčen).

Alarmy

Došlo k rozšíření možností obrazovky Alarmů - například lze nyní přiřazovat rozdílné alarmy úkolům a schůzkám.

SHRNUTÍ A ZÁVĚR

Opravdu jsem chtěl zakončit svoji recenzi pokud možno hodně "nezávisle" výčtem plusů a mínusů. Domnívám se však, že tyto sloupce by byly hodně moc nesouměřitelné. Těch chyb a "proti" opravdu mnoho není. Protože je celý článek víceméně v superlativech, tak jen krátce o těch chybičkách a přáních, která bych ještě mohl nesměle vyslovit :

- uvítal bych víc ikon

- žádná kompatibilita sTealNotes - DateBk4 zobrazí třeba v týdenním zobrazení event s nesmyslnými znaky

- přidat kompatibilitu s adresářovými programy (SuperNames, TealPhone apod.)

- místo nepřehledného condensed fontu v týdenním zobrazení bych uvítal úsporný font (jako má třeba HandyShopper2)

- poněkud nepřehledný systém upgrade pro registrované uživatele DB3.

Ke kladům závěrem přidám perfektní manuál v pdf formátu (nevím, proč je ale na stránkách nezazipovaný).

Vydání DateBk4 považuji za softwarovou událost prvního pololetí roku 2000 (ze minulý půlrok bych tento "titul" udělil programu ThinkDB). Po některých zklamáních (například nový QuickSheet 5.0) je tento upgrade opravdu vydařený a diář DateBk4 mohu doporučit všem uživatelům Palmu, pro které je diář mezi programy na prvním místě.