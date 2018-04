DateBk 4.1 - diářová hvězda na PDA !

Popisovat zde diář DateBk3/4 se mi zdá celkem zbytečné - na Palmare jsme se ostatně programu DateBk4 věnovali - zejména v těchto článcích: Proč kupovat DIÁŘ - vždyť už jeden mám ?! (1) a (2.část) (srovnání Action Names Datebook a DateBk3) Jak si vyšňořit DateBk3? Smekněte klobouky, je tady DateBk4 (1) a (2. část) DateBk 4.0 - o čem bude "Éčko"? Diář DateBk4 - několik tipů a triků. Poslední recenzi přinesl nedávno David Kubálek.

Autor po řadě obvyklých "písmenných" updatů (v řadě 4.0 došel k verzi "f" ) přistoupil k celkově většímu upgradu - preview 1 verze 4.1 se objevila ke stažení v diskusní skupině k programům DateBk3/4 teprve včera. Po letmém osahání mohu zcela zodpovědně prohásit - bude to zase bomba první velkosti.

Autorovo malé varování

Zde je na místě říci si na rovinu, komu je DateBk3/4 určen. Jako vysoce sofistikovaná aplikace (poslední verze má 560 kB - jen základní program) je vytvořena pro uživatele, kteří mají na svůj diář mimořádné nároky a potřebují sledovat, hlídat i evidovat spoustu schůzek, úkolů, telefonátů, kontaktů, dělit si je do přehledných kategorií apod.

Máte-li týdně dvě schůzky, vystačíte se základním DateBookem, a máte-li jich deset, určitě vás zaujme jednodušší, ale přehlednější ActionNames. I když to slovo "přehlednější" je jen relativní a je určeno úplným začátečníkům. Jakmile si DateBk3/4 odzkoušíte, jeho složitosti vám nepřijdou až tak nepochopitelné a program navíc můžete využívat velmi vrstevnatě - použijete jen to, co se vám individuálně hodí. I takový umí být DateBk3/4!

Na detailní recenzi produktu je dost času (betaverzí ještě bude několik a další schopnosti se budou doplňovat, chyby odstraňovat apod.), povězme si tedy alespoň ty největší změny a bonbonky nové verze!

Barvy, barvy, barvičky...

Tak jak přibývá majitelů barevných Palmů, tak i výrobce postupně koloruje diář. Nejsou to ale barvy bezúčelné - již dříve bylo třeba možné přiřadit různé barvy písma různým kategoriím schůzek či úkolů a mít tak třeba osobní záležitosti modře, pracovní červeně a rodinné zeleně...

Podpora i odstínům šedé!

Radost budou mít i majitelé Palmů s 16 odstíny šedi - nově si můžete konečně vybrat písmo i podklad v různých odstínech!

Barevné a větší ikony

C.E. Steuart Dewar vyslyšel přání mnoha uživatelů a přidal barevné ikony, které si můžete navíc editovat v přiloženém editoru (nefunguje zatím, bohužel, na HandEře). Konečně můžete přidávat další ikony a změnil se i jejich formát - jsou nyní velikosti 9x10 pixelů a jsou kompatibilní s ikonami k ActionNames!

Barva pozadí

Nová volba vám umožní změnit atribut pozadí, nejen barvu písma.

Další barevné hrátky

Lze nyní nově editovat i paletu barev! Barevná schémata si můžete i ukládat! Můžete si zvolit i barvu, kterou se vám podbarví vybraná položka.

Co nového u linků ?

Schopnost prolinkovat schůzku s jedním či více kontakty z adresáře patřila již v předchozí verzi k nejužitečnějším schopnostem. Nyní výrobce přidává další možnosti:

Link na schůzku z jiné schůzky či úkolu

Každé schůzce můžete přiřadit link na jinou schůzku či úkol, a to i v jiném dnu. Kliknutí na ikonu linku vás pak přenese na tuto položku.

Zobrazení všech přidružených linků

Kliknutím na položku menu "Find Items linking to this" se vám v list zobrazení ukáží všechny prolinkované položky.

Změny u položek

Nový atribut schůzky - Struck

Je zaveden nový typ položky - Struck, který je určen primárně k zobrazení zrušené schůzky. Zobrazuje se jako přeškrtnuté písmo a lze vyvolat přímo z detail menu či "škrtnutím" textu schůzky zprava doleva.

Vylepšené opakování u úkolů

U úkolů (ToDo´s) byla dosud k dispozici jen velmi omezená možnost opakování. To je v nové verzi nahrazeno kompletní nabídkou, podobnou opakování u schůzek.

Jiné důležité změny

Výpočet volného času

Máte nabitý diář a potřebujete zobrazit třeba nejbližší volný dvouhodinový blok? Pak je tu pro vás tato dlouho očekávaná funkce, kterou naleznete v měsíčním zobrazení. Můžete si zde nastavit délku volného bloku, omezit vyhledávání na dny v týdnu a časové rozmezí od-do.

Další podpora vyšších rozlišení

DateBk3/4 dosud podporoval vyšší rozlišení HandEry a Sony jen v týdenním zobrazení. Nyní si můžete zvolit drobné písmo i v list zobrazení.

Změny u volby data/času

U volby datumu je nyní menu volby posledních volených termínů (recent). Taky jsou zde zobrazena čísla týdnů. Změněná je i volba času.

Změn a vylepšení je celá řada, dnes jsme si popsali jen ty nevýraznější. Zájemce odkazuji na stránku firmy Pimlico, kde si lze poslední betaverzi stáhnout a prostudovat podrobný popis všech změn a vylepšení. Jen pozor - je to první preview a je dost nestabilní...