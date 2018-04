DateBk 4.0 - o čem bude "Éčko"?

Po právu jsme na Palmare.cz věnovali v minulosti dostatek pozornosti pro mnohé stěžejní aplikaci - diáři s názvem DateBk4 (dříve DateBk3 apod.):

Smekněte klobouky, je tady DateBk4! (1) a část druhá

Co nového u diářů?

Proč kupovat DIÁŘ - vždyť už jeden mám?!

Jak si vyšnořit DateBk3

Šestnáctikilový textový soubor Whatsnewinv40e.txt nám i nyní dává najevo, že s úplným výčtem vylepšení bychom mohli zahájit kratší seriál. Přibral nám i samotný program, už má 484 kB a blíží se, cvalík, neochvějně k hranici 500 kB!

Co mne tedy zaujalo nejvíc?

Řadu vylepšení verze E uvítají majitelé nových Palmů s vyšším rozlišením a ovládacími prvky - zejména HandEra (HE) a Sony Clie. Nový DateBk4 rozvinuje schopnosti směrem ke schopnostem těchto nových počítačů - například:

- dobrá podpora ovládacích JogWheel (HE) a JogDial (Clie)

- podpora vyššího rozlišení displejů - například malý font v týdenním a kvartálním zobrazení

- podpora vibračních alarmů u modelů m500/m505

Další změny a zlepšení:

- přibylo menu "Item to CAT" - k separátnímu ukládání mazaných položek

- Call/Action povel nyní zahrnuje telefonní zkratku po telefonním čísle

- změna při konverzi floating položky v úkol (ToDo) - vše je konvertováno do datovaného úkolu

- podpora pro Coola

- na barevných Palmech jsou prošlé úkoly označeny červeným počtem dnů po splatnosti

- pop-up menu v New tlačítku si pamatuje poslední volenou položku

Úplná informace o dalších úpravách - novinkách i opravách je v přiloženém souboru k betaverzi.

Příznivci a fandové mohou vývoj nové verze sledovat vždy takříkajíc "v přímém přenosu" na YahooGroups. Hovoří se zde čím dál častěji, že éčko by mohlo být posledním updatem verze 4.0, a že po něm bude následovat mocnější verze 4.1. Necháme se rádi překvapit!

Vy ostatní si můžete alespoň stáhnout poslední betaverzi (je to preview pD verze E) od nás.

DateBk4 a jeho vývoj je pro uživatele už pomalu kultovní záležitostí. Výčet jeho schopností je obrovský a stává se (paradoxně) i závažnou zbraní proti samotnému programu, který se řadě uživatelů jeví jako zbytečně složitý. Jednodušší a graficky "přítulnější" ActionNamesDatebook si tak i nadále drží nezanedbatelnou část trhu PalmOS diářů.