DataViz chystá Smart List ToGo 3.0

Program ThinkDB se objevil v listopadu 1999 a od začátku na sebe upoutal velkou pozornost svými možnostmi a systémem práce s různě nastavitelnými zobrazeními (Views) a filtry. Po roce (podzim 2000) se na svět dostaly informace o nové verzi ThinkDB2 a bylo jasné, že se jedná opět o skvělou inovativní aplikaci.

My jsme vám přinesli k programu několik tipů a triků, a to i v druhém pokračování. Na našich stránkách jste si mohli přečíst i o možnostech rozšíření programu pomocí tzv. pluginů.

Pak začal výrobce ThinkingBytes experimentovat s PalmOS kanceláří, koupil licenci na MiniCalc a vytvořil kancelářský balíček ThinkOffice. S tím ale velkou díru do světa neudělal.

Horší ale bylo, že firma si zahrála i na poli své osvědčené aplikace - verzi ThinkDB2 totiž dala na trh zdarma, platilo se jen za desktopovou část. Tento tah ale výrobci příliš nevyšel a inovované vyšší verze byly opět za poplatek. Posledním významným upgradem byla verze 2.5.

V říjnu 2002 koupila databázi firma DataViz, přejmenovala ji na SmartList ToGo, zvýšila cenu, opravila několik bugů a ... odložila ji k ledu.

Je pravda, že SmartList ToGo i dál zůstával skvělým programem. Mezitím ale vydala DDHsoftware novou verzi HanDBase 3 s mnoha vylepšeními a formuláři a jako poslední vytáhla svůje trumfy i společnost Mobi-Systems s velmi dobrou databází Mobile Acces.

SmartList ToGo má i nadále výhodu nadčasové koncepce a designu a skvělých výpočtového pole Advanced Expressions. V ostatních kategoriích ale začala získávat navrch konkurence. SmartList ToGo pokulhává zejména v těchto věcech:

nepodporuje HiRes a HiresPlus zobrazení

nepodporuje HiRes a HiresPlus zobrazení má jen minimální možnosti operací s obrázky

chybí lepší práce s paměťovou kartou a soubory na ní

přepočet vzorců se musí vyvolávat zdlouhavě z menu

chybí tvorba formulářů (třeba více políček na jeden řádek apod.)

Minulý týden se DataViz konečně ozval, a to na stránkách uživatelů programu na YahooGroups. Firma přislíbila novou verzi SmartList ToGo 3.0 s lepší podporou karet a HiRes grafikou, optimalizací výkonu a dalšími úpravami. Za účelem dalšího vývoje provedla průzkum mezi účastníky skupiny (co by v nové verzi chtěli), a posbírali několik betatesterů.

Takže bychom se měli již brzy dočkat nové verze SmartList ToGo (a z ní jsou i naše obrázky). Bylo již opravdu na čase a jakmile vyjde, či bude k dispozici nějaká veřejná beta, budeme vás informovat.