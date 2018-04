DataViz chystá přímou podporu "office" formátů v PalmOS!

Firma DataViz oznámila, že pracuje na technologii, která umožní uživatelům používat dokumenty Worda a Excelu v jejich původním formátu přímo v PalmOS zařízení. Tato technologie bude dostupná už letos v létě.

DataViz je nejvýznamnějším hráčem na trhu PalmOS kancelářských produktů, i když startovala až po konkurenci (jako QuickSheet, TinySheet a některédalší produkty). Kancelářský balík Documents To Go už od počátků zaujal uživatele přímočarým způsobem práce a dobrou schopností konverze s desktopovými formáty dokumentů. Firmě se definitivně podařilo proniknout na pozici leadera trhu díky dohodám s nejvýznamnějšími výrobci PalmOS handheldů - firmami Palm a Sony. Základní verze Documents ToGo je od té doby přikládána jako bonus software k většině nových handheldů těchto firem. Uživatelů si poté mohou upgradovat na verzi Documents To Go Premium, a získají tak velmi silnou suitu kancelářských programů. Nedávno DataViz navíc doplnil své portfolio produktů akvizicí nejpopulárnějšího PalmOS databázového programu ThinkDB, který nadále šíří pod jménem SmartList ToGo.

Přestože se DataVizu poměrně slušně podařila konverze mezi jejich PalmOS kancelářskými produkty a desktopovými verzemi (podle mnoha testů asi v PalmOS nejlíp a dokonce lépe, než Pocket-verze Wordu a Excelu v PocketPC), existence různých formátů se stala velmi limitujícím faktorem dalšího rozvoje.

Brzdí zejména samozřejmý požadavek dnešního mobilního uživatele, a tím je přikládání kancelářských dokumentů jako příloh k emailům a jejich přímá práce s nimi. Řada technologií a aplikací se tento problém snaží obejít různými dalšími konverzemi podle vzoru "vrtěti psem" - výsledkem jsou různé soubory nekompatibilní s jinými formáty ani na mateřské platformě, natož na dalších...

Dalším limitem je nekompatibilita mezi různými platformami znemožňující přímou výměnu dokumentů bez konverze na desktopu. Proč by si PalmOS uživatel nemohl beamnout kancelářský dokument třeba s uživatelem PocketPC handheldu? Nebo takovéto soubory sdílet s ostatními přes WiFi, či Bluetooth? Ani na samotné PalmOS platformě není kompatibilita zajištěna - majitelé různých office produktů si nejsou schopnosti mezi sebou vyměnit ani jednoduchou tabulku.

Požadavkem doby je tudíž podpora původních "office" kancelářských formátů přímo v PalmOS, a pokud se to DataVizu podaří, bude to jedna z největších softwarových revolucí od vzniku PalmOS.

Podle DataVizu bude možné přímo v palmu vytvářet, prohlížet i editovat dokumenty v jejich originálním Word a Excel formátu přímo v handheldu.

DataViz hodlá participovat při vývoji této technologie s dalšími developery tak, aby třeba emailové a jiné komunikační programy, či správci souborů, dokázaly s těmito daty pracovat.

Na toto léto se tedy opravdu těšíme!