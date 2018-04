DataViz 6 - léto stihli jen tak tak...

, aktualizováno

Když na jaře poněkud nervózně vládci kanceláří pro PalmOS firma DataViz oznamovali podporu "MS Office native formátu" do léta, představovali jsme si pod pojmem léto asi červen, možná prosinec. V tu dobu totiž vstupoval na trh produkt QuickOffice 7 Premium, který to uměl. Nakonec to ale DataViz zvládli s odřenýma ušima!