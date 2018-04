Databáze ukradených telefonů již není utopií

Od počátku roku 2002 budou mít všichni výrobci mobilních telefonů o starost více. Podle mezinárodní asociace výrobců mobilních telefonů totiž mají povinnost od roku 2002 zajistit, aby u každého jejich telefonu nebylo možné změnit jeho výrobní číslo (IMEI).

Dosud to nebyl problém, IMEI telefonu se dalo lehce změnit například tzv. "přeflashováním", kdy se laicky řečeno vzal software z jednoho a přehrál do jiného telefonu. Názorným příkladem toho byla dobře známá softwarová úprava Ericssonu T10 na T18. Software z T18 se natáhl do T10 a tím pádem jste získali T10 s hlasovým ovládáním, což je také mimochodem (ještě kromě aktivního flipu) jediný rozdíl mezi T10 a T18.

Podle slov zástupců tiskového oddělení společnosti RadioMobil, "zavedení jakékoliv evidence kradených přístrojů je prozatím zbytečné". A není se čemu divit. K čemu by to bylo platné, když stále existuje možnost IMEI telefonů libovolně měnit. Pokud se však tato možnost eliminuje, "RadioMobil bude rozhodně se zavedením black listu souhlasit."

Ani to však nebude tak jednoduché, protože existence databáze ukradených telefonů v rámci jednoho operátora je v podstatě o ničem. Cílem podobné služby je zamezení možnosti použití kradeného telefonu ve všech českých sítích. A pokud by black list podporoval pouze jeden operátor, osoba s kradeným mobilem bude mít stále na výběr z dalších dvou sítí.

Vyjádření Igora Přerovského, tiskového mluvčího Českého Mobilu, k celé záležitosti je stručné a jasné: "Ano, Oskar je připraven tento typ aktivit podpořit."

Databáze kradených telefonů by měla fungovat zhruba tak, že výrobní číslo každého odcizeného přístroje poškozený nahlásí svému operátorovi, ten toto číslo zaznamená do oné databáze (tzv. black listu), která bude společná pro všechny naše operátory. Pakliže dojde k opětovnému přihlášení nějakého z "černých" telefonů do jakékoliv české GSM sítě, systém to ihned pozná a zablokuje SIM kartu v přístroji. Hlavním účelem takové databáze je především snížení krádeží mobilů v naší republice, k čemuž by bezpochyby došlo.

Podle velmi pozitivního přístupu operátorů k této problematice jsou vyhlídky na lepší budoucnost našich "mobilních hraček" velmi dobré a nikoliv neuskutečnitelné. Jediné, čeho se pak můžeme obávat, je úsloví: zlaté české ručičky.