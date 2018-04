Databáze pro Palm/Piloty

Databáze je : (a) způsob organizace informací umožňující jejich snadné vyvolávání a práci s nimi

Databázové programy na Palm/Piloty tvoří samostatnou skupinu produktů, obdobně jako databázové programy na PC. V nejrůznějších specializovaných podobách se s nimi setkáváme prakticky na každém kroku (existují programy na evidenci vašich CD, různé shop a pack listy, programy na správu URL adres, různé inventární programy, koneckonců váš AddressBook je vlastně taky jakousi databází kontaktů). My se však budeme v dnešním článku zabývat univerzálními databázovými programy, a to v cenové kategorii do 25 $.

Pomíjím záměrně dva luxusní produkty Pendragon Forms (s luxusní cenou 99,95$) a Satelitte Forms (ten stojí pomalu jako dva nové Palmy III - 369$), které jsou určeny spíš k práci s jejich desktop verzemi a k profesionálnímu užití (zejména Satelitte Forms lze používat jako pohodlné programovaci prostředí pro řadu možných aplikací.) Rovněž se nebudu zmiňovat o posledním hitu sezóny - "trošku jiné" databázi ThinkDB, které budu věnovat samostatný článek v příštím týdnu.

Běžný uživatel uvítá spíš odlehčené verze databázových produktů, které může lehce používat na zaznamenávání nejrůznějších osobních i pracovních informací - např. vytvoření domácího inventáře, katalogu knih, CD, videokazet, různých měr a vah členů rodiny, jízdních řádů, seznamu hesel a kódů atd. atd.. Zmíním se nejdříve o dvou freeware produktech. Předem předesílám svůj názor že tady platí zcela jednoznačně citát o tom, že si nemůžete dovolit kupovat levné věci. Databázový program je natolik esenciální součástí vašeho pilotího software, že opravdu doporučuji smířit se s investicí 15-25 $.

LIST

Jednoduchý databázový program bez většiny databázových vymožeností s omezením na maximálně 3 položky. Informace zobrazuje ve dvou sloupcích, ke každé položce ovšem umožní přidat poznámku, která se zobrazí, je-li položka vybrána (je-li poznámka delší, program zpomalí).

Program byl vytvořen s cílem vyplnit mezeru na trhu, kde určití uživatelé mohou upřednostnit jeho jednoduchost, malou velikost i cenu. Může posloužit na jednoduchou evidenci vašich cédéček, filmů na videokazetách, může být dobrý i na vytvoření pomocného slovníku. Jednotlivé záznamy lze kategorizovat.

DB

Projekt vznikající v rámci GNU prostředí. Tímto snad může být zajímavý pro tvůrce aplikací (zdroj je přístupný), ne však zatím pro uživatele, kterým bude určitě vadit několik fatálních omezení, např. nemožnost dodatečně rozšířit databázi o další položku, absence sortingu apod.. Poslední verze 0.20 z dubna 1999 však naznačila, že může být zajímavé další vývoj tohoto produktu sledovat, neboť přinesla řadu zajímavých vylepšení, mezi jinými i tři typy polí.

MOBILE DB

Z popisovaných shareware produktů je nejmenší, nejjednodušší a nejlevnější. Domovská stránka firmy obsahuje velké množství vytvořených databází z nejrůznějších oblastí, což ovšem samo o sobě nemusí být důvod ke koupi programu, neboť prohlížet vytvořené databáze lze i programem MobileDBLite, který lze zdarma stáhnout na domácí stránce firmy.

Program používá pro jednotlivé položky systém zvláštních editačních obrazovek (něco jako Memo) pro záznamy delší než 1 řádek. Tento systém má svoje klady a zápory a každý by si měl odzkoušet, zda mu vyhovuje. MobileDB je silný v oblasti filtrů (až tři filtry současně), krok neztrácí ani v třídění položek (tři úrovně). Po upgrade JFile na JFilePro může být jediným solidním datbázovým řešením pro ty, kteří mají málo paměti. Slabinou databáze je nemožnost definovat různé typy polí. Všechna pole jsou řetězci a to může leckdy vaši práci zbytečně komplikovat. Připomínám, že i freeware DB má tři typy polí.K programu je dodáván program na převod PDB <-> CSV.

JFILEPro

Zřejmě nejrozšířenější databázový program. Svoji oblibu si jednoznačně získal kombinací jednoduchého ovládání, rozumné velikosti a přítomností takřka všech relevantních požadavků běžných uživatelů na databázový program. V nejnovější verzi JFPro sice přidal na velikosti i na ceně, ale zvýšil rychlost a přidal některé nové typy polí a bohatší filtrování. Má devatero typů polí (String, Boolean, Date, Time, PopUp,MultiPopUp, Int,Uniq, Float), což je postačující pro většinu vašich potřeb. (Firma uvádí 13 typů polí, ale 4 z nich jsou pouze variacemi na téma jak vložit Date/ Time).

JFile (spolu s HanDBase) používá systém editovatelných hlaviček (kliknutím na záhlaví sloupce lze provést sorting dle vybraného sloupce, popř. změnit šířku sloupce). Součástí menu hlavičky je i užitečná funkce Column Totals, která vám třeba u Boolean sloupce vrátí počet zaškrtnutých/nezaškrtnutých polí, u Int a Float provede součet, u ostatních typů počet položek v daném sloupci. Velmi pohodlná a inovativní je schopnost nastavování šířky sloupce tažením za jeho okraj (podobně jako u spreadsheetů). Součástí programu je rutina na CSV <-> PDB převod. Lze dokoupit ale i aplikaci JetFilePlus (50$), popřípadě JFEditPro (25$) na desktop editaci a další konverze.

HANDBASE

Nejvybavenější, nejkomplexnější, ale taky, bohužel, nejdelší program v této kategorii. Rozhodně neexistuje nic, co by měly výše zmíněné produkty a u HanDBase to chybělo. Umožní nastavit 16 typů polí (Not-Used, Text, Integer, Float, Po-Up, Check-Box, Unique, Image, Date, Time, Link, Linked, Note, Heading, DBPop-Up, Calculated). Některé typy slouží k propojení mezi databázemi (Link, Linked, DBPopUp), pole Image vám umožní vložit jednoduchý náčrt, Heading velmi zpřehlední zobrazení položky databáze.Unikátní je i výpočtové pole Calculated.

Obdobně jako JFile má vlastní menu záhlaví sloupců, kde kromě třídění nalezneme rovněž odskok do definování formátu pole a mocnou funkci Report, která u všech numerických typů polí a Check-Box poskytne nevídanou statistiku (počet položek, minimální a maximální hodnotu, součty, průměry, u Chech-Box i procentní poměry zaškrtnutých/nezaškrtnutých polí)Umožní opravdu bohaté možnosti bezpečnostních nastavení i zadání autorských poznámek ke každé databázi pro snadnější výměnu i používání databází. Na domovské stránce firmy DDH naleznete řadu předdefinovaných databází/appletů k vašemu volnému využití.

Odpověd na otázku - proč tedy HanDBase dosud neovládla trh, když toho nabízí za 20$ mnohem víc, než ostatní programy, není úplně jednoduchá, ale může to být třeba délka .prc souboru, kdy z úctyhodných 100kB ve verzi 1.10 (ale na těch už je dnes JFile Pro taky) se vyšplhala až na současných 160kB ve verzi 2.0 (paradoxně však nová verze přinesla znatelné zrychlení). Jednou z dalších příčin je i fakt, že většina běžných uživatelů pro své jednoduché záznamy možnosti HanDBase neupotřebí (zejména relace a počet typů polí) a postačí jim jednodušší MobileDB, či JFile. K programu můžete zakoupit desktop program HanDJet, ovšem za nekřesťanskou cenu 70$, která asi osloví jen málo uživatelů. Je ale možné, že cena tohoto produktu taky přispívá k tomu, proč HanDBase dosud neovládla trh (JEditPro je levnější řešení).

Program Přednosti Slabiny LIST · Cena (je zdarma) · Jednoduchost · Chybí základní databázové nástroje · Pouze maximálně 3 pole DB · Cena (je zdarma) · Tři typy polí · Chybí základní databázové nástroje (přidání položky, sorting, searching MobileDB · Velikost a nižší cena · Filtry · Pouze jeden typ polí (string) JFile · Postačující pro většinu potřeb při rozumné velikosti programu · Nemá tolik funkcí jako HDB - chybí zejména propojení databází, výpočtová pole a kresba HanDBase · Nejmocnější nástroje v této kategorii · Délka programu i jednotlivých databází

DB LIST MobileDB JFilPro HanDBase Cena $ -- -- 15 25 20 Velikost kB 22 21 36 99 160 Výrobce Tom Dyas Andrew Low Mobile Generation Land J Technologies DDH Software Maximálně databází Mem 12 20 60 60 Maxim.počet polí 16 3 20 50 30 Typy polí 3 1 1 9 16 PopUp -- -- -- ano ano Sorting (úrovně) -- 1 3 3 3 Filtry (počet) -- -- 3 5 2 Search/Find -- ano ano ano ano Velikost sloupců ano -- ano ano ano Relace mezi databázemi -- -- -- -- ano Desktop rutina k převodům csv souborů ano ano ano ano ano Lze dokoupit desktop editační verzi ano ano

Doporučení a závěry :

Doporučuji přejít freeware kategorii a zakoupit jeden ze tří shareware databázových programů. Mým osobním názorem je, abyste zvážili mezi JFile a HanDBase, neboť 5$ úspora u MobileDB není adekvátní omezením, která máte oproti těmto dvěma programům. Na druhou stranu velikost MobileDB může být velmi pádným argumentem, zejména pro majitele starších modelů Palm/Pilotů.. JFilePro je opravdu dostačující pro většinu vašich běžných potřeb, je přiměřeně velký a umí toho dost, aby vám dokázal vést vaše nejrůznější osobní, rodinné i pracovní evidence. Potřebujete-li vzájemně propojené databáze, popřípadě rozšířené možnosti z oblasti jednoduchých výpočtů v položkách, či schopnosti vkládat jednoduché náčrty, popřípadě nezáleží-li vám tolik na velikosti programu, doporučuji program HanDBase.A závěrem doporučuji počkat na recenzi programu ThinkDB, která bude příští týden.