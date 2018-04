Data v bezpečí 1 - Sentry 2020

Znáte to - ve svém PocketPC přenášíte různé firemní dokumenty, kontakty, zprávy, někteří z nás dokonce i PINy platebních karet v nezabezpečené formě (!!!). Zamysleli jste se někdy nad bezpečností svých dat? Pominu-li možnost zcizení celého PDA, vždy existuje možnost, že vaše data bez patřičného zabezpečení spatří někdo cizí. Stačí odejít na oběd a PocketPC zanechat na stole - a podobných situací může nastat víc než dost. Řada uživatelů totiž vůbec nepoužívá ochranu PocketPC heslem, nebo používá ochranu nedostatečnou. Vlastě se jim ani nedivím - zadávání hesla je zdlouhavé a navíc je heslo vyžadováno i po připojení k PC. Jaké jsou tedy další možnosti? Co byste řekli na to, kdybychom chránili pouze citlivá data a těch ostatních si moc nevšímali? Upřímně - proč chránit kromě opravdu důležitých dat také data postradatelná jako například hudbu či elektronické knihy? Přiznám se, že v případě zcizení mého iPAQa by mne více než jeho ztráta mrzelo množství dat, ke kterému by se zloděj mohl dostat. Pominu-li soukromou poštu či poznámky a dokumenty, dostal by se ke kompletním kontaktům desítek lidí. Raději nepřemýšlím, jak by bylo možno tyto údaje zneužít. Jak tedy svá data chránit? Pouvažujte nad pořízením některé z aplikací uvedených v tomto seriálu.

Začneme aplikací mírně vybočující z řady - aplikací Sentry 2020. Ta totiž k ochraně vašich dat využívá mírně nestandardní, zato však velmi rafinovaný způsob. A hlavně - funkční. Autorem aplikace Sentry 2020 je společnost Softwinter - na Palmare jste se již mohli dočíst o dalším jejím produktu StorageTools. Sentry 2020 existuje i ve verzi pro PC s Windows NT/2000/XP.

Na jakém principu Sentry pracuje? Vše je celkem jednoduché. Sentry vytvoří v paměti vašeho PocketPC (možno i na paměťové kartě) image disku o vámi zadané velikosti. Tato image je aplikací kryptována a je jí po zadání hesla připojována jako další paměťová karta (disk, chcete-li). Chcete-li pak nějaká data ochránit, stačí je pouze přesunout (či rovnou uložit - všechny aplikace vidí image opravdu jako další paměťovou kartu) na tento "disk". Říkáte si, "co je to za ochranu, když se do tohoto chráněného prostoru může dostat každý?!" Pak vás mohu ujistit, že se tak nestane. Po dokončení práce s "diskem" jej můžete snadno odpojit, nebo to Sentry po zadané době učiní za Vás. Image tak již nebude figurovat v systému jako další paměťová karta, data budou bezpečně uložena v ní, a jelikož je šifrovaná, nikdo se k nim nedostane.



Nyní se pojďme chvíli věnovat práci s aplikací. Po svém prvním spuštění vás přivítá v tu chvíli ještě prázdné okno aplikace. Jeho převážnou část zabírá tabulka se seznamem image souborů vytvořených ve vašem PocketPC. Po prvním spuštění je samozřejmě ještě prázdná. Kromě této tabulky vás na spodní straně okna zajisté upoutá menu. Menu "File" obsahuje příkazy pro operace s image soubory: jejich vytváření, otevírání, mazání. Menu "Volume" pak obsahuje příkazy pro připojení či odpojení jednotky, změnu hesla pro její připojení, či pro zobrazení informací o právě označené jednotce. Menu "Help" snad ani není nutné popisovat. Nás bude zajímat vytvoření nového image souboru. Učiníme tak příkazem "New" z menu "File". Zobrazí se dialogové okno pro zadání údajů. Aplikace po vás bude požadovat umístění image souboru, jeho velikost, typ šifrování (na výběr máte ze 128bitového CAST či 256bitového Twofish), cestu ke klíči, heslo a v neposlední řadě také dobu, po které bude image automaticky odpojena od systému. Po vytvoření image ji již jen stačí připojit - stačí ji označit tužkou a z menu "Volume" vybrat příkaz mount, zadat správné heslo. Pokud je připojena image, aplikace se po ukázání na křížek v rohu neukončí, pouze se minimalizuje na lištu, odkud ji můžete zase vyvolat ukázáním na její ikonu. Pamatujte si však, že image bude vždy po vámi nastavené době odpojena !

