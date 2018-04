Data a fax u Paegasu - zkušenosti tentokráte z Vaší strany

Minulý týden jsem napsal v pátek článek o tom, jak je to s aktivací dat a faxů u RadioMobilu v reálu. Některým rada o aktivaci a deaktivaci pomohla a někteří mají problémy nadále. Reakce na článek, ale i na chování operátorů na infolince Paegasu bychom mohli reprezentovat na několika následujících příkladech.

Bohužel se mi v předchozím článku uvést malou mystifikaci, která tvrdila, že se datové hovory rozpoznají i z digitálních ústředen. Po opětovné poradě v RadioMobilu mi bylo sděleno, že datová volání jsou rozpoznatelná pouze v případě, kdy voláte datově z mobilu a nebo z ISDN linky. Z pevné sítě volání rozpoznat nelze.

S tímto je spjat další problém. Například je sice možné datový hovor přijmout ručně ve faxovém, či jiném programu, ale u programu Nokia Cellular Data Suite síť neidentifikuje datové/faxové volání a tím pádem hovor přijme jako hlasový. Na tento problém zatím neznáme řešení, jelikož je relativně nový, ale jistě jej brzy uveřejníme.

Doposud šlo vše tak jak mělo, jelikož byla aktivována pro data a pro fax zvláštní čísla, na která když někdo volal, tak se volání automaticky řadilo do určité přihrádky. Nyní, při novém systému, kdy uživatelé dostali zdarma datové přenosy, již nedostávají další čísla, ale používá se nové technologie, která by měla rozlišovat datová volání na Paegas od hlasových volání. O tom, zda tato technologie funguje, či ne zatím nemohu psát, jelikož je také možné, že je chyba v sítích Telecomu, ale na digitálních linkách by se toto stávat nemělo ... kdo ví, kde je zakopán pes?

V prvním dopise pisatele je zmínka o možnosti přidělování dalších čísel. O této variantě jsme již také uvažovali, ale má to svůj háček. Tato čísla dostanete pouze u tarifu DATA. Je to dáno tím, že ke všem novým tarifům (i stávajícím, které neměly aktivovaná data) jsou nyní data a fax přístupná zdarma, ale nepřidělovala se čísla, jelikož se neočekával problém s přijímáním datových volání.

Na infolince mi bylo sděleno, že mi nemohou přidělit u právě aktivovaných datových přenosů zvláštní telefonní číslo, protože se to už nedělá. Zároveň mi nebyla umožněna aktivace datového čísla ani za příplatek se slovy "možná za čas, ale nyní to nejde".

Je ale možné, že služba byla spuštěna daleko dříve, než se plánovalo. Lidé, kteří totiž měli aktivovaná data již dříve a platili za to nemají problém. Mají svá tře čísla a lebedí si, jelikož jejich mobil pozná hlasové volání od datového. Naproti tomu nově aktivované služby DATA/FAX již tato čísla nemají a ani aktivovat nejdou. Z toho vyplývá, že nějakou dobu budou mít tito uživatelé zkrátka smůlu a budou moci datová volání pouze uskutečňovat (až na pár výjimek).

Možná se v několika příštích týdnech dočkáme služby DATA-příjem, kde si za příplatek budeme moci koupit datové číslo. Možná se ale mýlím a na jedno mobilní číslo budeme moci přijímat jak data tak běžný hovor bez problémů, které tuto službu doprovází nyní.

A nyní se podívejme na výběr z několika mailů se zkušenostmi našich čtenářů.



*

Datové přenosy u Paegasu (nejen s Twist kartou)

zkušenosti uživatele

Rád bych uvedl na pravou míru tvrzení, která se objevila v článcích Twist se dere kupředu! WAP a data na Twistu a Jak je to s datovými přenosy u Paegasu v praxi?, protože se domnívám, že se nejedná o okrajovou záležitost.

Původně jsem měl v úmyslu koupit kartu s tarifem Data&SMS, ale když jsem se dozvěděl o zavedení datových přenosů u TWIST karet, rozhodl jsem se právě pro TWIST.

Pro moje účely je právě předplacená karta nejvhodnější, protože moje zařízení nebude datová volání uskutečňovat, ale pouze přijímat. Ve čtvrtek 9.3. jsem TWIST kupoval a před nákupem jsem se ještě ujistil o tom, zda je v současné situaci skutečně použitelný pro moji aplikaci. Bohužel se ukázalo, že tomu tak není. Až do této chvíle se mi nepodařilo uskutečnit jediné datové volání na modul ani z modulu. Při pokusu dovolat se modemem na modul se na terminálu objevilo hlášení o typu příchozího volání +CRING: VOICE a při datovém volání z modulu (například na VOL) se objevilo NO CARRIER.

Takže problémy jsou dva. Důvod, proč se nepovedlo odchozí volání je jednoduchý - datové přenosy zřejmě na mé SIM kartě nebyly aktivovány. Udělal jsem pro to maximum. Strávil jsem celkem asi hodinu na infolince Paegasu a několikrát v průběhu čtvrtečního večera a pátečního dopoledne jsem byl ujištěn o tom, že je všechno v pořádku a data mi fungují. Nakonec jsem 10.3. odpoledne, 24 hodin po zakoupení SIM karty, zašel do Londýnské (mám to naštěstí za rohem) a ptal se osobně. Dozvěděl jsem se zajímavou věc. Datové hovory mi aktivovány zatím nebyly, ale na infolince mi řekli pravdu, protože již aktivovány byly(!). Jinými slovy (taky jsem tomu nerozuměl) aktivovaná data se musí ještě více aktivovat, aby fungovaly. To se, jak již víte, dosud nezdařilo, tak jsem sepsal stížnost a žádost o vrácení peněz na reklamační oddělení a dál se tím nezabývám, protože mi mnohem více záleží na příchozím datovém volání.

Problém s příchozími hovory má jméno "single numbering" a je mnohem složitější. Jedná se o obecný problém u všech nově aktivovaných SIM karet Paegas. Jak správně napsal Michael Novák ve svém článku, až do 8.3. jste dostali při aktivaci datových služeb ke svému hlasovému číslu ještě dvě, ale dnes tomu tak není. Má se údajně jednat o zlepšení služeb zákazníkům, ve skutečnosti je tomu však přesně naopak.

Jestliže Michael psal, že špatné rozpoznání příchozího datového hovoru způsobí spíše o shoda náhod, pak neměl pravdu. Podle mých zkušeností a i podle názoru techniků Paegasu můžeme mluvit o shodě náhod spíše v případě, že se datový hovor podaří spojit správně.

Rozlišení datového nebo faxového hovoru se děje na ústředně Radiomobilu a ta jej rozpozná pouze ve dvou případech. První je volání Paegas-Paegas nebo z jiné mobilní sítě a druhý je volání z ISDN faxmodemu. Pro většinu uživatelů to znamená nepřekonatelný problém. ISDN modem nemají a volání z klasického modemu zapojeného byť přes digitální ústřednu je vždy detekováno jako hlasové.

Po mnoha pokusech o nápravu jsem se dozvěděl, že technici na řešení již pracují. Pravděpodobně se bude jednat o pevné nastavení vašeho čísla na datové, případně o návrat ke zvláštním číslům pro data a fax. To ovšem bude bráno zřejmě jako zvláštní služba za příplatek. U SIM karet TWIST to ale možné nebude.

Já osobně si mohu jen povzdechnout - proč jsem si nepořídil tarif DATA&SMS ještě před dnem osudné změny 8.3.2000.



*

Aktivace faxových a datových služeb je jedná velká "story".

Zavolal jsem na infolinku a byl jsem ubezpečen, že mám všechno aktivované a funkční (normální tarif). Telefon (N5110), ale stále hlásil "OVEŘIT SLUŽBY PROVOZOVATELE" a následně"CHYBA SPOJENÍ S TERMINÁLEM". Asi 6x jsem byl ujištěn na infolince, že je vše OK a závada je na mé straně. Už jsem byl tak zblblý, že jsem vytáhnul i starou TWISTOVOU kartu. Po aktivaci stále stejný problém i u TWISTU. Až večer a po informaci na MOBIL SERVERU se mě podařilo operátorku přesvědčit, aby DATA a FAX u alespoň u TWISTU na zkoušku deaktivovala a následně aktivovala (25 minutový rozhovor). Po tomto zásahu již funguje fax, ale data stále hlásí "ČÍSLO NEEXISTUJE" a následně "CHYBA SPOJENÍ S TERMINÁLEM" - volané číslo samozřejmě existuje atd.

Bohužel u normálního tarifu mám smůlu. Vzhledem k tomu, že firma u které pracuji patří k velkým zákazníkům zkoušel jsem i infolinku pro velké klienty, ale opět bezvýsledně. Jediné slib byl, že se určitě během pátku ozvou a dají to dohromady, ale NIC !!! (Bohužel linka funguje pouze Po-Pa 7-21 hod.). Na normální infolince mě odkáží až na pondělí, kdy bude opět zákaznická linka pro velké klienty fungovat - BORDEL.

Uvidím co v pondělí, ale štvou mě !

Přeji Vám pěkný víkend.

*

Znate nekoho, komu lze PRIJMOUT faxova volani na SW modem Nokia (Nokia Cellular Data Suite) s novou zdarma aktivovanou sluzbou DATA/FAX ?

Ja jsem nekolika testy zjistil, ze prijem neni mozny na SW modem! Podle meho nazoru jde o to, ze SW modem zjisti ze stavu na telefonu (pri volani kdy byla tri cisla se v levem dolnim rohu na displeji objevilo "IC") a podle tohoto zareagoval SW a ten spustil driver pro DATA/FAX. Pokud se toto na displevi neobjevi, tak SW modem spusti driver VOICE a proto to nejde.

Vite o tomto problemu neco blizsiho, co si o tom myslite?

Diky

Karel M.

PS. Samozrejme odchozi DAT/FAX funguji bez problemu, zde SW modem nic nedetekuje..

*

Prosimte znas nekoho, komu by fungovaly gratis aktivane data a faxy u normalniho tarifu Paegas?

Ja jsem to zkousel u spousty SIM karet Paegas a ani jedna nefungovala i kdyz RM trvdi, ze jsou v poradku. Stravil jsem s infolinkou RM spoustu casu az mne pan Klapka s RM sam zavolala zapnul neco jineho nez se normalne provadi vsem zakaznikum.

Ted mne (ale jinak nikoho jineho neznam) funguji ODCHOZI data a fax. Prichozi faxy nefunguji, zrejme proto, ptotoze NCDS neumi rozlisit zda je to hovor, data ci fax. Testovano na jednom mobilu a jen se meni karty Eurotelu a Paegasu.

Pri volani na kartu Eurotelu se objevi na N6150 v levem dolnim rohu pismenka ic a pote fax sw automaticky zvedne a prijme fax. Pri volani na kartu Paegasu se na displeji nic neobjevi, fax sam nezvedne a ani pri rucnim prijmuti nedojde ke spojeni.

Jelikoz je asi malo lidi, kteri tomu rozumi, jelikoz se ani v konferenci na mou vyzvu zda nekomu funguji data/fax neozval, tak se domnivam, ze to opravdu Paegas pekne zvoral a ze to opravdu na normalnich tarifech Paegas

NEFUNGUJE!

Pokud byste věděli, jak například pomoci majitelům Nokií s NCDS, aby mohli přijímat faxová volání tak, jak se má nebo kdybyste věděli o nějakých jiných tipech, rádi je zveřejníme, aby se o nich dozvěděli i ostatní čtenáři.