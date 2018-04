Dát lidem rovné šance i na internetu?

Když Samuel Colt začínal prodávat svůj proslulý vylepšený pistolový mechanismus, pro nějž se později ujal stejný název, začínal svoji reklamní kampaň slovy: Bůh stvořil lidi slabé a silné. Až Samuel Colt tento rozdíl odstranil.

Ne náhodou začínáme provoz novinky na českém internetu s podobným sloganem - opravdu, nová služba může dát šanci všem lidem, kteří chtějí na internetu podnikat a nemají statisíce na první investici.

Jak známo, živnou půdou internetu je proužková reklama - server, který ji má, je za vodou, server bez ní je na hladině udržován silou vůle. Proto přináší Mobil server a Clark Net Project absolutní novinku - inteligentní inzertní systém.

Možná jste to jméno slyšeli - Mr. Lin(x). Tehdy to byl jen systém na výměnu reklamních proužků, jenž fungoval sporadicky a problémově. Poučili jsme se. Z původního kódu Mr. Lin(x)e nezůstal kámen na kameni, příkaz na příkazu. Služba dostala nový výkonný server Dual Pentium II připojený na páteři PVT.Net. Služba se změnila od základů tak, kam jsme ji chtěli postupným vývojem původně dostat. V systém, který se kompletně postará o váš server z hlediska inzerce - a to ve standardním rozměru reklamního pruhu 468x60 bodů.

Jak? Jsou tři cesty:

Váš server teprve vznikl a má nulovou nebo velmi nízkou návštěvnost. V takovém případě Mr. Lin(x) funguje (opravdu funguje) jako systém výměny reklamy, kdy na ostatních serverech se zobrazuje reklama v závislosti na počtu reklamy zobrazené u vás. Abyste měli něco do startu, dostáváte ihned kredit 15 000 zobrazení reklamního proužku. Je to jen na vás, jak hezký a lákavý proužek si uděláte... Váš server se již zajel, ale nemáte čas na to, abyste si naháněli sami inzerci, chcete se věnovat jen psaní a máte účet, kam mohou chodit peníze. Zde je Mr. Lin(x) ideální - o prodej reklamy se stará tým odborníků Mobil serveru pod vedením guru internetové reklamy Marko Zekiče. Když se prodá reklama (počítejte s tím, že systém potřebuje pár měsíců na to, aby si na něj inzerenti zvykli, takže služby nepoběží ihned) a vy s tím souhlasíte, umístí se na váš server. Z každého zobrazeného banneru vám jde spravedlivá část na váš účet ve sjednaných "výplatních termínech". Sami jste získali reklamní zakázku a chcete, aby byla realizována na vašem serveru. Ani zde není problém - Mr. Lin(x) vám umožní přidat si jakýkoliv vlastní reklamní banner na váš server nebo i jeho část. Do rukou se vám a vašemu klientovi dostane profesionálně zpracovaná statistika, kde je vše, co inzerent potřebuje vědět. Váš jediný problém? Aby vám zaplatil včas...

Mr. Lin(x) představuje velmi komplexní inzertní systém, kde jsou všechny tři cesty spojeny v jedinou. Stačí si na stránky vašeho serveru přidat jednotný HTML kód - není potřeba na server nic speciálně instalovat. Tento kód zajistí, aby se inzerentům, ať již sehnaným vámi nebo Mobil serverem, zobrazovala reklama tak, jak si přejí. A pokud není dost placené inzerce? Pak se provádí běžná výměna inzerce s ostatními servery - žádná reklamní plocha u vás nepřijde nazmar a je zužitkována.

Samozřejmě, že Mr. Lin(x) jako komerční systém má i svá specifika. Inzertní pruh systému musí totiž být na vrcholu stránky - tedy tak, aby byl na běžném monitoru viditelný ihned při otevření stránky. Toto bude vyžadováno a kontrolováno - proužek umístěný v jiné pozici nemá takovou odezvu a vůči ostatním i vůči komerčním inzerentům by to bylo nepoctivé.

Další zvláštností je definice vašich vlastních reklamních kampaní v rámci serveru. Pokud jste někdy viděli reklamní scripty, které jsou dostupné zdarma, bude se vám systém Mr. Lin(x)e možná zdát komplikovaný. Tento systém je totiž velmi blízký profesionálním reklamním systémům typu RealMedia Open AdStream nebo NetGravity (v cenách od půl milionu za jednu licenci) - a tak díky Mr. Lin(x)ovi přičichnete k profesionální internetové reklamní práci a až se jednou váš server vzmůže na vlastní NetGravity software (á 40 000 USD základní cena), nebudete příliš zaskočeni.

Chcete vědět více o novém Mr. Lin(x)ovi? V tomto článečku jsme se nezaobírali podrobnostmi, jen jsme se vám pokusili v kostce vylíčit princip nové služby. Zatím se podívejte na informace o vylepšeních v nové generaci Mr. Lin(x)e - a přijeďte na Invex do speciální Mr. Lin(x) expozice v hale P - stánek číslo 2 - ihned u Mobil serveráckého stánku. Na Invexu se dozvíte zbytek a budete si moci Mr. Lin(x)e osahat i sami zprovoznit pro vaše stránky.

Rozdíl mezi bohatými a chudými servery nyní můžete setřít už jen vlastní prací. Nyní máte k práci stejné nástroje, jako oni - takže je to už jenom na vás. Nezapomeňte - Invex P-2 Mr. Lin(x)