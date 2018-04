Dárky pro mobilní maniaky. Solární i záložní nabíječky za pár korun

Za pár let bude možná pro nabíjení všech mobilů stačit jediná nabíječka s Micro USB konektorem. Jenže to je ještě daleko, a tak když dnes máte doma více telefonů různých značek, budete mít doma i na cestách klubko nabíječek. Druhá možnost je vyřešit to elegantněji a pořídit si nějakou univerzální nabíječku. Ta se může skvěle hodit třeba na cestách, kdy se můžete obejít dokonce bez elektrického proudu. Stačí trochu světla.

Pro ekology, turisty a všechny, kteří sází na slunce

Solární energii patří budoucnost. A to nejen při výrobě elektrické energie pro domácnosti, podniky a auta, ale také pro mobily. Snad proto se roztrhl pytel se solárními nabíječkami. Plusem je, že jejich kvalita se za poslední dobu hodně zlepšila, což z nich činí použitelné řešení pro všechny fanoušky outdooru. A nemusíte zrovna lézt po horách, pár dní bez elektřiny se mohou ocitnout i milovníci cyklistických výletů nebo romantiky pod stanem. Dobrá zpráva na začátek. Kvalitní solární nabíječku pořídíte za pár desítek korun.

Levné řešení od Vodafonu – Solio Mono-V

Se svou troškou do mlýna přispěchal dokonce i Vodafone, který si nechal do svých barev upravit nabíječku Mono-V. Nabíječka je vybavena jedním solárním článkem a vyrovnávacím akumulátorem s kapacitou 600 mAh. Ta sice nestačí pro plné nabití telefonu, ale v nouzi dokáže poskytnout energii pro nějakých 15 minut hovoru. Samozřejmě při dostatečném světle může nabíječka dodávat proud přímo do akumulátoru telefonu a pak ho dobít úplně.

Pro správné fungování nabíječky se nemusíte stěhovat zrovna do Afriky, funguje i za běžného denního světla, byť úplné nabití telefonu s baterií o kapacitě kolem 1 000 mAh znamená několik hodin. Tak jako u všech solárních nabíječek, s vyšší intenzitou světla se samozřejmě zvyšuje i rychlost nabíjení. Trochu neekologickou fintou je využití zářivky, která dodává dostatečně intenzivní světlo.

S nabíječkou je dodáván také USB kabel, který můžete použít pro dobití vestavěného akumulátoru z počítače. Pokud nemáte

Cena: 499 Kč Prodává: Vodafone

Univerzální řešení pro náročné – Conrad Solar Charger

dostatek světla a naopak máte nabitý počítač, můžete využít Mono-V jako most mezi telefonem a počítačem pro nabíjení. Takto lze nabít například Nokie, které se přes USB dobíjet nedají. Kromě solární nabíječky a kabelu je součástí sady také pět různých koncovek. Dvě pro Nokie, jedna pro Sony Ericsson, jedna pro Samsungy a také jedna pro telefony Vodafone. Drobnou vadou na kráse je, podobně jako u řady jiných univerzálních sad, absence Micro USB konektoru, který používá stále více přístrojů, také nejnovější Nokie.

Nabíječka od Vodafonu se hodí jako relativně levné záložní řešení. Pro častější používání je zřejmě vhodnější sáhnout po trochu výkonnějším přístroji. Ten přitom nestojí zase o tolik víc. V nabídce německého gigantu Conrad najdeme i solární nabíječku pro mobily. Oproti řešení od Vodafonu zaboduje především trochu robustnějším provedením. Kovové šasi ochrání nabíječku přece jen lépe než levně působící plasty Mono-V. I v tomto případě je k dispozici vestavěný Li-Ion akumulátor. Ten má kapacitu 1 000 mAh, což bohatě postačí pro plné nabití většiny telefonů i bez slunečního světla. Bohužel akumulátor má problém s některými energeticky náročnějšími mobily, zejména s Nokiemi řady N a E Series. Ty lze nabíjet jen při připojení k počítači nebo za dobrých světelných podmínek.

Opět platí, že při nabíjení ze slunce žádný problém nenastal. Ve srovnání s dříve recenzovanými produkty PowerMonkey je Solar Charger daleko méně citlivý na změny v intenzitě světla a dokáže nabíjet stabilněji.(Čtěte: Opička nejen na léto: nabíječky PowerMonkey a MotorMonkey) Nabíječka je vybavena dvěma solárními panely, z nichž každý dokáže dodávat proud 120 mA

Cena: 945 Kč Prodává: Conrad.cz (www.conrad.cz)

(při 5,5 V). Díky tomu se může souběžně dobíjet i vestavěný akumulátor i připojený mobil.

Za přímého slunečního svitu trvá nabíjení telefonu necelých deset hodin. Také akumulátor v Solar Chargeru od Conrada lze dobíjet prostřednictvím dodávaného USB z počítače. Sada dodávaných konektorů pokryje drtivou většinu mobilů na trhu. Celkem je k nabíječce přibaleno 15 koncovek, v tomto případě nechybí ani Micro a Mini USB konektor.

Energie, když ji potřebujete – Conrad, nouzová nabíječka mobilů

Přesně podle Murphyho zákonů vám dojde baterie v mobilu v okamžiku, kdy čekáte důležitý hovor nebo si potřebujete rychle zavolat. A nemusí jít zrovna o přivolání sanitky. Existuje zajímavé řešení za relativně málo peněz. Je jím nouzová nabíječka, která umožní dobít mobil z libovolné tužkové baterie (velikost AA). Její konstrukce je v podstatě jednoduchá, malý kovový váleček jen o kousek větší než samotná tužková baterie a pak kabel doplněný sadou konektorů.

Velkým plusem je minimální hmotnost (138 gramů) i rozměry. Tužkovou baterii obvykle koupíte kdekoli, takže pro případy nouze lze do těla nabíječky vložit kablík a některý z nejčastěji využívaných konektorů. Když vám pak dojde baterie v mobilu, jednoduše

Cena: 288 Kč Prodává: Conrad.cz (www.conrad.cz)

si koupíte tužkovou baterii a máte vyhráno.

Energie běžné tužkové baterie zvládne udržet telefon při životě nějakých 20 až 30 minut hovoru. Samozřejmě záleží na tom, jaké baterie koupíte. V nabíječce fungují i dobíjecí tužkové baterie, což je také výhoda. Nabíjecí proud je zhruba 350 mA, nabíjení trvá obvykle dvě hodiny a je signalizováno svítící diodou na vrchu nabíječky. V dodávce je osm různých konektorů, chybí Micro USB, ale je k dispozici standardní Mini USB.

Řešení na doma

Svobodní muži to obvykle příliš nechápou, ale soužití s manželkami a přítelkyněmi s sebou nese obvykle i značně odlišné pohledy na pojmy jako pořádek, nepořádek, hezké a ošklivé. Velkým zdrojem sporů jsou různé kabely a dráty. Takže když přijdete domů a obsadíte všechny zásuvky v obýváku několika mobily, hudebním přehrávačem či nějakým dalším zařízením, můžete očekávat problémy. Pak je univerzální nabíječka ideálním kompromisem.

Uspokojte i manželky a přítelkyně – MayMax Family Charger

Dokazuje to nabíječka MayMax Family Charger, která navíc zaboduje ještě ze dvou dalších důvodů. Jednak jde o designově velmi povedený přístroj, který se ženám (a nejen jim) líbí. Design je minimalistický, ale o to zajímavější. Nabíječka se dodává ve třech barevných provedeních – bílá, černá a titanová. Podtrhuje to i bílé podsvícení v případě, že je připojen telefon. Tím se dostáváme k dalšímu trumfu, který má nabíječka v záloze. K dispozici jsou tři nezávislé nabíjecí konektory, takže lze nabíjet současně až tři různé přístroje. Tím se počet potenciálně sporných kabelů zase o něco redukuje.

V sadě s nabíječkou najdeme i patnáct různých konektorů, které v tomto případě zahrnují všechny běžně používané konektory mobilů (tentokrát včetně Mini a Micro USB) a také konektor pro iPod/iPhone a konektory pro přenosné herní konzole Nintendo

Cena: 1 661 Kč Prodává: Conrad.cz (www.conrad.cz)

DS a PlayStation Portable. Pravda, když do stojánku umístíte PSP, ostatní přístroje budete muset položit vedle. Naštěstí kablíky pro připojení jednotlivých zařízení jsou o něco delší, tak to půjde.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě nevstupuje do hry žádný akumulátor, doba nabíjení se nijak neliší od použití běžné nabíječky. V tomto případě jsme na problém s žádným typem mobilního telefonu nenarazili. Jak už jsme zmínili, dobíjení je signalizováno bílým světlem, konec dobíjení jeho blikáním.